الحرب الإسرائيليّة الأميركيّة على إيران: لا خطّة لدى ترامب بشأن "اليوم التالي"

تكشف الضربات الأميركية الإسرائيلية فراغا إستراتيجيا حيال مستقبل إيران بعد تصفية قياداتها، وسط رهان على انتفاضة داخلية، وغياب خطة لليوم التالي، ورفض تدخل بري، وانقسام حاد بالكونغرس، وتحذيرات استخبارية من فوضى ممتدة وصراع مكلف يزعزع المنطقة.

إيرانيون في طهران بعد الإعلان عن مقتل خامنئي (Gettyimages)

لم تحدّد الولايات المتحدة، بعد، إستراتيجية "لليوم التالي" بالنسبة لإيران، بعد الضربات الأميركية الإسرائيلية المشتركة، التي قضت على معظم قادة البلاد، بحسب ما قال مشرعون من الحزبين الجمهوري والديمقراطي، الأحد.

ودعا الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، إلى تغيير في السلطات الإيرانية، التي دخلت فترة من الضبابية بعد مقتل المرشد الأعلى، علي خامنئي في هجمات السبت. وتعتمد إستراتيجية ترامب المعلنة حتى الآن إلى حد كبير على الأمل في أن ينتفض الشعب الإيراني، ويقرر مستقبله، ويُسقط النظام.

وعبّر الجمهوريون عن تفاؤلهم بشأن نتائج الهجمات في حين أبدى الديمقراطيون تشككهم في أنها ستؤدي إلى نتيجة إيجابية، لكن لا رؤية واضحة بشأن المستقبل القريب لدى نواب كلا الجانبين.

وقال ترامب لصحيفة "ديلي ميل" في وقت لاحق من يوم الأحد، أن العملية العسكرية ضد إيران، ربما تستمر لمدة أربعة أسابيع.

ماذا سيحدث بعد ذلك؟

عارض جميع المشرعين الذين ظهروا في برامج حوارية، الأحد، نشر قوات برية أميركية في إيران.

وقال رئيس لجنة المخابرات في مجلس الشيوخ عن ولاية أركنساس، السيناتور توم كوتون، في برنامج "فيس ذا نيشن" عبر شبكة "سي.بي.إس"، إنه "لا توجد إجابة بسيطة على التساؤل، بشأن ما سيحدث بعد ذلك".

انبهاث الدحان من موقع قصف في إيران (Gettyimages)

وكرّر السناتور الجمهوري ليندزي غراهام من ساوث كارولاينا، وهو حليف قوي لترامب، دعوة الرئيس الأميركي للشعب الإيراني، لاختيار من سيقود حكومته.

وقال غراهام في برنامج "ميت ذا برس" عبر شبكة "إن.بي.سي": "تعلمون مقولة 'من تسبب في مشكلة عليه إصلاحها‘، لا أؤيدها على الإطلاق. هذه ليست العراق. هذه ليست ألمانيا. هذه ليست اليابان. سنحرر الشعب من نظام إرهابي"، على حدّ وصفه.

وبمقتل خامنئي بدأت عملية سيتولى بموجبها مجلس من ثلاثة أشخاص إدارة البلاد إلى أن تختار هيئة دينية منفصلة زعيما أعلى جديدا.

وردا على سؤال عمّا إذا كانت الولايات المتحدة قد حددت زعيما للمعارضة الإيرانية يمكن للشعب أن يلتفّ حوله، قال كوتون إن "المعارضة هي 90 مليون إيراني عانوا من نظام ثورة الجمهورية الإسلامية الوحشي على مدى السنوات السبع والأربعين الماضية".

وقال السيناتور الديمقراطي كريس كونز عن ولاية ديلاوير، إنه لا يرى كيف يمكن أن يحدث تغيير في النظام في إيران في ظل العملية الحالية.

وقال كونز في برنامج "حالة الاتحاد" عبر شبكة "سي.إن.إن": "لا أذكر مثالا في التاريخ الحديث، حدث فيه تغيير للنظام من خلال الضربات الجوية وحدها".

وقبل الضربات الجوية السبت، قدّرت وكالة المخابرات المركزية الأميركية أن شخصيات متشددة من الحرس الثوري الإيراني، يمكن أن تحل محل خامنئي إذا قُتل، حسبما قال مصدران مطلعان على معلومات المخابرات.

الرئيس الأميركيّ وقت إعلانه الحرب على إيران (Gettyimages)

وقال ترامب، الأحد، إن 48 مسؤولا كبيرا في السلطات الإيرانية، قد قُتلوا حتى الآن.

فيما أشار السيناتور الديمقراطي، كريس مورفي من ولاية كونيتيكت إلى تقييم وكالة المخابرات المركزية السابق. وقال في برنامج عبر شبكة "سي.بي.إس": "لن نرى ديمقراطية. سنرى قيادة إيرانية أسوأ. لا يخفى على أحد أن هذه الإدارة لا تملك خطة للتعامل مع الفوضى التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط حاليا".

"حرب الاختيار"

وزلزلت الضربات الأميركية والإسرائيلية، وكذلك الرد الإيراني، قطاعات متعددة مثل الشحن البحري، والسفر الجوي، والنفط، وسط تحذيرات من ارتفاع تكاليف الطاقة، واضطراب الأعمال التجارية في مضيق هرمز، الممر المائي الإستراتيجي.

وقال الجيش الأميركي، الأحد، إن ثلاثة من جنوده قُتلوا، وخمسة آخرين أصيبوا بجروح خطيرة، في أول خسائر أميركية خلال العمليات الجارية ضد إيران.

وقدم ترامب مبررات للهجوم، منها الإشارة إلى تهديد البرنامج النووي الإيراني الذي حتى وقت قريب كان يقول إن الضربات الجوية الأميركية في حزيران/ يونيو الماضي، قد "محته من الوجود".

وفي حين أيّد معظم أعضاء الحزب الجمهوري ترامب، قال عدد من المشرعين الديمقراطيين إن الهجوم غير قانوني، لأن الكونغرس وحده الذي يملك الحق في إعلان الحرب، بموجب الدستور.

(Gettyimages)

وقال السناتور مارك وارنر نائب رئيس لجنة المخابرات في مجلس الشيوخ عن ولاية فرجينيا، والذي كان من بين ثمانية مشرعين، جرى إطلاعهم على تقارير الأسبوع الماضي، قبل الضربات؛ إن الإدارة لم تقدم أدلة على وجود تهديد وشيك.

وأضاف وارنر أن ترامب بدلا من ذلك، بدأ "حرب الاختيار".

وتابع وارنر في برنامج "حالة الاتحاد": "لم أر معلومات استخباراتية تشير إلى أن إيران كانت على وشك شن نوع من الضربات الاستباقية ضد الولايات المتحدة".

وأبدى وارنر والنائب الديمقراطي رو كانا، قلقهما حيال انجرار الولايات المتحدة إلى صراع طويل وفوضوي آخر في الشرق الأوسط.

وقال كانا النائب عن ولاية كاليفورنيا، والذي يساهم في محاولة بمجلس النواب لمنع أي عمل عسكري آخر من دون موافقة الكونغرس، إن كيفية حكم إيران بعد وفاة خامنئي، غير واضحة.

وأضاف كانا: "كان خامنئي مستبدا قاسيا، لكن الأميركيين ليسوا أكثر أمانا اليوم... السؤال هو: هل ستنزلق البلاد إلى حرب أهلية؟ هل سيتم إنفاق مليارات الدولارات هناك؟ هل ستتعرض القوات الأميركية للخطر؟"

إيرانيّ يبكي خامنئي بعد اغتياله (Gettyimages)

وقال المشرعون إنهم يريدون تجنّب صراع طويل ومكلف مثل حرب العراق، التي استمرت لسنوات، وأودت بحياة الآلاف من الأميركيين.

وعبّر السناتور الجمهوري ريك سكوت من ولاية فلوريدا عن أمله في أن ينتهي تدخُّل الولايات المتحدة في إيران في غضون شهر.

وقال سكوت في برنامج عبر شبكة "فوكس"، إن "كل هذا يعتمد على... من سيكون الزعيم الجديد في إيران. سننهي هذا الأمر، وإذا لم نفعل، فسنفعله في غضون خمس أو عشر سنوات".