الحرس الثوري الإيراني يعلن إغلاق مضيق هرمز: سنحرق كل سفينة تحاول العبور

أعلن الحرس الثوري إغلاق مضيق هرمز ومنع عبور السفن، مهددا باستهداف أي ناقلة تحاول المرور، إضافة إلى ضرب أنابيب النفط ومنع تصدير الخام، وذلك ردا على الهجمات الأميركية الإسرائيلية المتواصلة، في تصعيد خطير يهدد الملاحة وإمدادات الطاقة.

أعلن الحرس الثوري الإيراني، الإثنين، إغلاق مضيق هرمز أمام حركة العبور، متوعدا بمهاجمة أي سفينة تحاول المرور.

وفي حديث للتلفزيون الرسمي الإيراني، قال مستشار قائد الحرس الثوري، إبراهيم جباري، إنهم لن يسمحوا للسفن بالعبور من مضيق هرمز، ردا على الهجمات الأمريكية الإسرائيلية.

وأضاف: "تم إغلاق مضيق هرمز، سنهاجم ونحرق كل سفينة تحاول العبور".

وأشار إلى أن بلاده ستستهدف أيضا أنابيب نقل النفط، ولن تسمح بخروج "قطرة نفط واحدة" من المنطقة.

ومنذ فجر السبت، تشن إسرائيل والولايات المتحدة عدوانا عسكريا على إيران، أودى بحياة مئات الأشخاص، على رأسهم المرشد علي خامنئي ومسؤولون أمنيون.

وترد طهران بإطلاق رشقات صاروخية ومسيَّرات باتجاه إسرائيل، وما تصفها بـ"قواعد أمريكية في دول المنطقة"، غير أن بعضها أسفر عن قتلى ومصابين وألحق أضرارا بأعيان مدنية.