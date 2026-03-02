الوكالة الدولية للطاقة الذرية: لم نرصد ارتفاعا إشعاعيا في دول جوار إيران

لم يسجّل أي ارتفاع إشعاعي غير طبيعي في دول الجوار الإيراني عقب الغارات الأميركية الإسرائيلية، ودعوات إلى أقصى درجات ضبط النفس واللجوء إلى المسار الدبلوماسي لتفادي تداعيات قد تصل إلى تسرب إشعاعي واسع النطاق.

مركز البحث النووي في أصفهان بعد استهدافه في حرب حزيران 2025 (Getty Images)

قال المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، رافائيل ماريانو غروسي، اليوم الإثنين، إنه لم يُرصد ارتفاع في مستويات الإشعاع فوق المعدلات الطبيعية في الدول المجاورة لإيران، عقب الغارات التي تشنها الولايات المتحدة وإسرائيل.

وجاء ذلك خلال افتتاح الاجتماع الطارئ لمجلس إدارة الوكالة، بشأن الهجمات الأميركية الإسرائيلية على إيران.

وأشار غروسي إلى أن الوكالة تتابع عن كثب التطورات في إيران والمنطقة.

وقال، "لم تُسجَّل أي زيادة في مستويات الإشعاع تتجاوز المعدلات الطبيعية في الدول المجاورة لإيران حتى الآن".

وأضاف أنه "لا توجد مؤشرات على تعرض منشآت نووية في إيران لأضرار أو هجمات، بما في ذلك محطة بوشهر للطاقة النووية، ومفاعل طهران البحثي، أو أي من منشآت دورة الوقود النووي".

وقال إن الجهود ما زالت مستمرة للتواصل مع الهيئة التنظيمية النووية في إيران، إلا أنه لم يتلق أي رد.

وذكّر غروسي بأن "إيران وعددا من الدول الأخرى في المنطقة" التي تعرضت لهجمات، تمتلكُ محطات طاقة نووية عاملة، ما يزيد من المخاطر المتعلقة بالأمن النووي.

وأكد أن الوكالة توصي "بأقصى درجات ضبط النفس في جميع العمليات العسكرية".

وشدد على أن الهجمات المسلحة على المنشآت النووية لا ينبغي أن تحدث تحت أي ظرف، لأنها قد تؤدي إلى تسرب إشعاعي خطير داخل حدود الدولة المستهدفة وخارجها.

واختتم بالقول إن الحل لا يكمن في استخدام القوة، بل في الدبلوماسية والمفاوضات.

وحذر من أن الوضع الحالي "مقلق جدا"، وأنه لا يمكن استبعاد احتمال وقوع تسرب إشعاعي قد تكون له عواقب خطيرة، بما في ذلك احتمال إخلاء مناطق واسعة بحجم مدن كبرى أو أكبر.

وجدير بالذكر أن الإمارات تمتلك محطة براكة للطاقة النووية في إمارة أبوظبي، وتضم المحطة 4 مفاعلات.