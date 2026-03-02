بزشكيان: استهداف المدارس والمستشفيات جريمة لن نصمت حيالها

اتهم مسعود بزشكيان الولايات المتحدة وإسرائيل باستهداف مدارس ومستشفيات خلال الهجمات على إيران، معتبرا ذلك انتهاكا إنسانيا خطيرا يستهدف الحياة ومستقبل الأمة. ودعا العالم لإدانة الاعتداءات، مؤكدا أن طهران لن تصمت أو ترضخ، وستواصل الرد على التصعيد العسكري.

قال الرئيس الإيراني، مسعود بزشكيان، اليوم الإثنين، إن الهجمات الأميركية الإسرائيلية على بلاده، استهدفت المدارس والمستشفيات أيضا، مؤكدا أن طهران "لن تلتزم الصمت تجاه هذه الجرائم ولن ترضخ".

وأضاف بزشكيان في تدوينة عبر منصة "إكس"، أن "الهجمات التي تُشن على المستشفيات، هي هجوم على الحياة ذاتها، أما الهجمات على المدارس فهي تستهدف مستقبل أمة بأكملها".

وتابع: "إن استهداف المرضى والأطفال يعد انتهاكا صارخا للمبادئ الإنسانية".

وشدد بزشكيان على وجوب أن يدين العالم هذه الهجمات، مؤكدا أن "إيران لن تلتزم الصمت تجاه هذه الجرائم ولن ترضخ".

ومنذ صباح السبت، تشن إسرائيل والولايات المتحدة عدوانا عسكريا على إيران، أودى بحياة مئات الأشخاص، على رأسهم خامنئي ومسؤولون أمنيون.

وتردّ طهران بإطلاق رشقات صاروخية ومسيّرات باتجاه إسرائيل، وما تصفها بـ"قواعد أميركية في دول المنطقة"، غير أن بعضها أسفر عن قتلى ومصابين، وألحق أضرارا بأعيان مدنية.