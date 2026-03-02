فيديو | سقوط وتحطم طائرات حربية أميركية في الكويت.. "سنتكوم": أسقطت بالخطأ

تحطمت 3 مقاتلات أميركية في الكويت بعد سقوطها جراء تعرضها لـ"نيران صديقة"؛ بحسب ما أعلنت "سنتكوم"، وذلك مع استمرار الهجمات الإيرانية على قواعد واشنطن بالمنطقة.

تصاعد الدخان من منطقة تقع فيها السفارة الأميركية في الكويت (Gettyimages)

سقطت وتحطمت عدة طائرات حربية أميركية في الكويت بنيران صديقة على ما يبدو، في وقت تتواصل الهجمات الإيرانية ضد القواعد الأميركية في دول الخليج.

وأفادت القيادة الأميركية المركزية (سنتكوم)، بأن الدفاعات الجوية الكويتية أسقطت طائرات مقاتلة تابعة لسلاح الجو الأميركي عن طريق الخطأ خلال مواجهة نشطة.

سقوط وتحطم طائرات حربية أميركية في الكويت.. "سنتكوم": بنيران صديقة pic.twitter.com/tmruQUUkBU — موقع عرب 48 (@arab48website) March 2, 2026

ونقلت وكالة "رويترز" عنها، قولها إن 3 طائرات "إف-15 إي سترايك إيجل" سقطت فوق الكويت نتيجة لحادثة نيران صديقة على ما يبدو.

وأكدت "سنتكوم"، أن جميع أفراد الطواقم البالغ عددهم ستة قفزوا من الطائرات بسلام، وتم العثور عليهم وحالتهم مستقرة.

وأظهر توثيق انتشر على نطاق واسع في شبكات التواصل الاجتماعي، قفز اثنين من الطيارين الأميركيين من الطائرة، حيث هبطا بالمظلات في أجواء الكويت.

وبعد تحطّم الطائرة وهبوط الطيارين، وثّق أحد سكان الكويت وهو يحاول ضرب طيار مقاتلة أميركي؛ فيما أظهرت مقاطع متداولة على الشبكات مواطنين يُعتقد أنهم يساعدون أحد الطيارين الأميركيين اللذين قفزا من الطائرة، وينقلونه في صندوق سيارة لحمايته.

وفي مشهد آخر من الشبكة يظهر طيار أميركي ثاني قفز من الطائرة التي أُصيبت في أجواء الكويت، وهو برفقة عناصر من قوات الأمن المحلية. ولم يُبلّغ عن وقوع إصابات في الحادث.

وأفادت وزارة الدفاع الكويتية في بيان رسمي، بأن الجهات المختصة باشرت فورا إجراءات البحث والإنقاذ، مشيرة إلى إخلاء الأطقم ونقلها إلى المستشفى، وقد وصفت حالة أفرادها بالمستقرة.

وقال الناطق الرسمي باسم الوزارة، إنه جرى التنسيق بشكل مباشر مع القوات الأميركية بشأن ملابسات الحادث، واتخاذ الإجراءات الفنية المشتركة. وأكد أن الجهات المعنية تتابع التحقيقات لمعرفة أسباب الحادث، داعيا إلى استقاء المعلومات من مصادرها الرسمية.