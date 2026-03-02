لاريجاني يتهم ترامب بجر المنطقة إلى الفوضى ويؤكد عدم التفاوض مع أميركا

نفى محاولات التواصل مع الإدارة الأميركية بعد الضربات الأميركية والإسرائيلية، مشددا على أن القوات الإيرانية في حالة دفاع عن النفس وأن الهجمات لم تكن من جانبها.

اتهم أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني علي لاريجاني، الرئيس الأميركي دونالد ترامب، بسحب المنطقة نحو الفوضى من خلال "أحلام واهية"، مؤكدا في الوقت ذاته أن إيران "لن تتفاوض مع الولايات المتحدة".

ونشر لاريجاني، الإثنين، منشوراً على منصة إكس عقب الهجوم الأميركي والإسرائيلي على إيران، قائلا إن ترامب "أغرق المنطقة في الفوضى بأحلام واهية، ويخشى الآن المزيد من الخسائر في صفوف القوات الأميركية".

ونفى المسؤول الإيراني التقارير التي تحدثت عن محاولات مسؤولين إيرانيين بدء محادثات مع إدارة ترامب عقب الضربات، وأضاف أن الرئيس الأميركي حول شعاره "أميركا أولا" إلى "إسرائيل أولا"، مما جعل الجنود الأميركيين ضحية لما وصفه بـ"نزعة الهيمنة الإسرائيلية".

وشدد لاريجاني على أن الشعب الإيراني في حالة دفاع عن النفس، وأن قواته المسلحة لم تكن البادئة بأي هجوم.

عراقجي: اغتيال خامنئي ستكون له عواقب وخيمة والمسؤولية كاملة على مرتكبيه

وفي السياق، وجه وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، رسالة رسمية إلى الأمم المتحدة، حذر فيها من التداعيات الخطيرة لأي استهداف للمرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي.

وأكد عراقجي في رسالته أن أي عمل من هذا النوع لن يمر دون رد، مشددا على أن “لهذا الهجوم عواقب وخيمة”، وأن المسؤولية القانونية والسياسية ستقع بشكل كامل على عاتق الجهة أو الجهات التي تقف وراءه. وأضاف أن مثل هذه الخطوات من شأنها أن تقوّض الأمن والاستقرار في المنطقة، وتدفع نحو تصعيد واسع لا يمكن التنبؤ بنتائجه.

كما دعا وزير الخارجية الإيراني المجتمع الدولي إلى تحمّل مسؤولياته، والعمل على منع أي أعمال قد تؤدي إلى تفجير الأوضاع، محمّلاً الأطراف المعنية تبعات أي تصرف يهدد سيادة إيران وأمنها القومي.