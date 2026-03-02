موجز أنباء العالم الإثنين: حزب الله ينخرط بالحرب على إيران وأسعار الطاقة تقفز عالميًا

تواصلت الغارات الأميركية والإسرائيلية على إيران، فيما أعلنت طهران استعدادها لحرب طويلة وأطلقت صواريخ ومسيرات على أهداف أميركية وإسرائيلية. توسع القتال إلى لبنان والعراق، وارتفعت الخسائر والتوترات الإقليمية، وسط دعوات دولية لوقف النار وارتفاع حاد بأسعار الغاز.

عائلةٌ تحمل أمتعتها تفر من قريتها بجنوب لبنان، على الطريق الساحلي عبر مدينة صيدا (Getty Images)

تستمر القوات الأميركية والإسرائيلية بشن غارات وعمليات قصف على إيران، ولا سيما على العاصمة طهران، حيث أعلن أمين المجلس الأعلى للأمن القومي، علي لاريجاني، أن بلاده ستدافع عن نفسها مهما بلغت التضحيات.

وكتب لاريجاني: "لا نزال ندافع بشراسة عن أنفسنا وعن حضارتنا الممتدة ستة آلاف عام، أيا تكن الأثمان، وسنجعل الأعداء يندمون على سوء التقدير".

وأضاف لاريجاني "إيران، على عكس الولايات المتحدة، أعدت نفسها لحرب طويلة".

وأطلقت إيران صواريخ ومسيرات في كل اتجاه مستهدفة الوجود الأميركي في دول الخليج وكذلك منشآت طاقة، وعلى مدن إسرائيلية عدّة، حتى بدت كل الجبهات مشتعلة في الشرق الأوسط.

وتصاعد الدخان من مقر السفارة الأميركية في الكويت، بعد ضربات إيرانية جديدة، فيما أسقط الدفاع الجوي الكويتي ثلاث طائرات حربية أميركية "من طريق الخطأ".

وأفاد مصدر مُقرّب من الحكومة السعودية، بأن الرياض قد تردّ عسكريا في حال شنّت إيران هجوما "مُنسقا" على بنيتها التحتية النفطية، وذلك بعد توقف العمل في بعض منشآت مصفاة رأس تنورة إثر استهدافها بمسيّرتين. ما دفع الجيش السعودي إلى رفع مستوى جاهزيته.

من جانبه، أعلن الجيش الأميركي ارتفاع حصيلة قتلاه إلى أربعة، منذ بدء الحرب.

وقال رئيس أركان الجيش الأميركي، دان كاين، إن "الضربات التي شنتها القوات الأميركية أدت إلى تكريس تفوق جوي... لن يعزز حماية قواتنا فحسب، بل سيمكنها أيضا من مواصلة عملياتها في سماء إيران".

من جانبه، قال وزير الدفاع الأميركي، إن لا وجود لجنود أميركيين في إيران "لكننا مستعدون للذهاب إلى أبعد ما يمكن".

وفي لبنان، يواصل الجيش الإسرائيلي قصفه للضاحية الجنوبية في بيروت ولبلدات في الجنوب والشرق، بعد إنذار السكان بإخلاء مبان في أكثر من 16 قرية وبلدة في جنوب لبنان وشرقه وفي الضاحية الجنوبية.

وبعد إطلاق حزب الله صواريخ على إسرائيل لمساندة إيران، ردّت اسرائيل مهددة باغتيال أمين عام الحزب، نعيم قاسم، وبشن سلسلة غارات واسعة على معقل الحزب في ضاحية بيروت الجنوبية، وعلى عشرات البلدات والقرى، خصوصا في الجنوب، ما أسفر عن استشهاد 31 شخصا على الأقل، وإصابة العشرات بجروح، بموازاة حركة نزوح واسعة.

على الإثر، طلبت السلطات اللبنانية من الأجهزة العسكرية والأمنية، اتخاذ كافة الإجراءات الفورية، لمنع القيام بأي عملية عسكرية، أو اطلاق صواريخ أو طائرات مسيرة من الاراضي اللبنانية، وتوقيف المخالفين.

ودعت روسيا إلى وقف لإطلاق النار. وقالت الخارجية الروسية "نطالب بالوقف الفوري للأعمال العدائية من جانب الأطراف كافة"، عادة أن "أي هجوم على أهداف مدنية، سواء في إيران أو بلدان عربية، هو أمر غير مقبول".

وأكدت بكين دعم طهران في الدفاع عن سيادتها، وقالت إنها مستعدة لأداء دور بناء لوقف الحرب في الشرق الأوسط.

وبعد رصد مسيرات في سماء مطار بافوس، قالت قبرص إنها ستطلب ضمانات من المملكة المتحدة بألا تستخدم القاعدتين البريطانيتين في أراضيها، إلا لأغراض إنسانية، غداة تأكيد كير ستارمر أنه سيجيز لواشنطن استخدامهما في الحرب على إيران.

من جانبها، أعلنت اليونان إرسال فرقاطتين وطائرات "إف-16" إلى قبرص. كما أرسلت ألمانيا طائرات إلى المنطقة لإجلاء السياح.

وبعد ضربات جديدة طالت صباح الإثنين قاعدة جرف النصر التي يتواجد فيها فصيل كتائب حزب الله في جنوب العراق، وفيما واصلت المسيّرات محاولة استهداف مصالح أميركية في مدينة أربيل في الشمال، نصحت فرنسا رعاياها بمغادرة إقليم كردستان العراق، فيما دعت البعثة الأميركية رعاياها في العراق للاحتماء.

وألغت الخطوط الجوية التركية رحلاتها إلى إيران والعراق وسورية ولبنان والأردن حتى الجمعة.

وسُجل بعد الظهر ارتفاع في سعر الغاز في أوروبا بأكثر من 50%، بعدما أعلنت شركة قطر للطاقة تعليق الإنتاج في أعقاب هجوم إيراني على مرافقها.

نابلس

في شمال الضفة الغربية المحتلة، استشهد شقيقان وأصيب ثلاثة أشخاص آخرين، اليوم الإثنين في هجوم إرهابي شنه مستوطنون على قرية قريوت، وفق ما أعلنت وزارة الصحة والهلال الأحمر الفلسطينيان.

السودان

وقُتل 169 شخصا على الأقل على يد مسلّحين، الأحد، في القسم الشمالي من جنوب السودان، حيث تصاعدت أعمال العنف في في الأسابيع الأخيرة، بحسب ما أفاد مسؤولان محليان، الإثنين.