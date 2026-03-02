وزير الحرب الأميركي: نشن الحملة الجوية الأشد فتكًا في التاريخ على إيران ولن تكون حربًا بلا نهاية

هيغسيث يقول إن الضربات الأميركية تستهدف تدمير القدرات الصاروخية والبحرية والبنية الأمنية الإيرانية، ويشدد على أن العملية ليست لتغيير النظام، مع استعداد واشنطن للذهاب "إلى أبعد ما يلزم" وإقرار بإمكانية سقوط خسائر إضافية؛ ويشدد على أن الحرب "ليست بلا نهاية".

قال وزير الحرب الأميركي، بيت هيغسيث، اليوم الإثنين، إن بلاده تشن الحملة الجوية "الأشد فتكًا في التاريخ" ضمن العدوان على إيران، متحدثًا عن استخدام قاذفات إستراتيجية في العمليات الجارية، في أول مؤتمر صحافي له منذ اندلاع الحرب.

وأضاف هيغسيث أن الولايات المتحدة "توجّه ضربات دقيقة وقوية ولا هوادة فيها"، مشددا على أن هذه الضربات "لن تؤدي إلى حرب بلا نهاية"، وأن الهدف هو "تدمير صواريخ طهران وبحريتها وبنيتها التحتية الأمنية الأخرى".

وقال إن "النظام الإيراني المتمسك بالأوهام لا يمكن أن يحصل على السلاح النووي"، مشيرًا إلى أن الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، "مُصر على أن دولاً مثل إيران لا يمكنها الحصول على سلاح نووي". وأصاف أن الحرب الأميركية الإسرائيلية تركّز على "تدمير قدرات إيران"،

وتابع: "هذه ليست حربًا لتغيير النظام مثلما يطلق عليها، لكن النظام قد تغير بالفعل". وأقر هيغسيث بأن "العملية العسكرية في إيران ستنطوي على خسائر بشرية" في صفوف القوات الأميركية التي قتل منها أربعة جنود حتى هذه اللحظة.

وقال وزير الدفاع الأميركي إن الحرب مع إيران لا تهدف إلى "إقامة الديموقراطية". وأضاف "لا مزيد من قواعد الاشتباك الغبية، ولا مستنقعات بناء الدول، ولا عمليات إقامة الديموقراطية. لا حروب صائبة سياسيًا. نقاتل لننتصر، ولا نهدر الوقت أو الأرواح".

وشدد على أن واشنطن لم ترسل أي قوات برية إلى داخل إيران ضمن الحرب المشتركة مع إسرائيل، لكنه قال إن الولايات المتحدة مستعدة للذهاب إلى "أبعد ما يمكن في المعركة".

ورداً على سؤال حول دخول جنود أميركيين إلى إيران، قال: "كلا، لكننا لن نقول ما سنقوم أو لا نقوم به"، مضيفًا: "سنذهب إلى أبعد ما نحتاج إليه".

وتحدث هيغسيث عن المخاوف من انزلاق الحرب إلى صراع إقليمي طويل الأمد، قائلاً: "هذا ليس العراق. هذا ليس بلا نهاية". وأضاف أن العملية تحمل "مهمة واضحة ومدمرة، وحاسمة"، تتمثل في "إنهاء الخطر الصاروخي" الإيراني، وتدمير أسطولها البحري، والتخلص من "الأسلحة النووية".

وفي المؤتمر الصحافي ذاته الذي عُقد في مقر البنتاغون، قال رئيس هيئة الأركان المشتركة الأميركية، الجنرال دان كين، إن إمكانية وقوع مزيد من الخسائر قائمة. وأضاف: "هذه ليست عملية تنتهي في مجرد يوم".

وأشار إلى أن "أكثر من 100 طائرة أُطلقت في موجة واحدة في هجوم ساحق على إيران". وقال إن القوات الأميركية تواصل التدفق إلى المنطقة، في إطار الحشد العسكري المستمر.

وكشف كين أن "ترامب أعطى الموافقة النهائية على مهمة إيران في تمام الساعة 3:38 مساء يوم الجمعة". وأضاف أن عمليات فضائية وسيبرانية نُفذت بالتوازي مع الضربات الجوية، وأسفرت عن تعطيل شبكات الاتصالات أثناء تنفيذ الهجمات.

وقال إن القوات الأميركية اعترضت مئات الصواريخ الباليستية التي كانت تستهدف الولايات المتحدة وحلفاءها. وأشار إلى أن سقوط طائرات في أجواء الكويت قيد التحقيق، مؤكدًا أن الحادث لم يكن نتيجة نيران معادية.

وأضاف كين أن "الضربات التي شنتها القوات الأميركية أدت إلى تكريس تفوق جوي محلي". وتابع: "هذا التفوق الجوي لن يعزز حماية قواتنا فحسب، بل سيمكنها أيضًا من مواصلة العمل فوق إيران".

واستدرك قائلاً إن تحقيق الأهداف العسكرية سيستغرق وقتًا، متوقعًا المزيد من الخسائر في صفوف الأميركيين. وقال: "الأهداف العسكرية التي تم تكليف القيادة المركزية والقوات المشتركة بها ستستغرق بعض الوقت لتحقيقها، وفي بعض الأحيان ستكون المهام صعبة".

وأضاف أن الولايات المتحدة تواصل إرسال قوات إضافية إلى الشرق الأوسط، رغم الحشد العسكري القائم بالفعل.

وأعلن الجيش الأميركي أن الدفاعات الجوية الكويتية أسقطت بالخطأ ثلاث طائرات مقاتلة أميركية من طراز إف-15إي خلال هجوم إيراني. ولقي جندي أميركي رابع مصرعه، الإثنين، متأثرًا بإصاباته.

ويأتي ذلك في اليوم الثالث من الحرب التي اندلعت عقب العدوان الأميركي الإسرائيلي على إيران، وسط تبادل مكثف للضربات بين الأطراف. وكانت القيادة المركزية الأميركية (سنتكوم) قد أعلنت، الأحد، مقتل ثلاثة جنود أميركيين وإصابة خمسة آخرين خلال العدوان.

ونقلت صحيفة "نيويورك تايمز" عن الرئيس الأميركي قوله إن لديه "ثلاثة خيارات جيدة" بشأن من يمكنه قيادة إيران بعد اغتيال المرشد الأعلى علي خامنئي خلال العدوان.

وقال ترامب إن الجيش الأميركي يعتزم مواصلة العدوان لمدة "أربعة إلى خمسة أسابيع" إذا لزم الأمر. وأضاف أن الحفاظ على وتيرة القتال "لن يكون صعبًا" بالنسبة للولايات المتحدة وإسرائيل، رغم تحذيره من احتمال سقوط مزيد من القتلى الأميركيين.