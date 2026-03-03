ارتفاع القيمة السوقية لكبرى شركات السلاح الأميركية مع تصاعُد الحرب على إيران

قفزت القيمة السوقية لشركات السلاح الأميركية الكبرى، بينها RTX Corporation وLockheed Martin وNorthrop Grumman، بين 5 و17 مليار دولار خلال يوم واحد، مدفوعة بارتفاع أسهمها في بورصة نيويورك مع تصاعد الحرب بين واشنطن وتل أبيب وطهران.

متظاهر يرتدي قناع الرئيس الأميركي، بتظاهرة ضد الحرب على إيران في سيول (Gettyimages)

أظهرت بيانات التداول ارتفاع القيمة السوقية لكبرى شركات السلاح الأميركية ما بين 5 و17 مليار دولار في يوم واحد، مدفوعا بارتفاع أسعار أسهمها في البورصة.

ووفقا لتداولات الإثنين، ارتفعت أسهم الشركات الثلاث الكبرى تزامنا مع تواصل الحرب الأميركية الإسرائيلية على إيران منذ السبت، واستمرار الرد الإيراني بصواريخ ومسيّرات باتجاه إسرائيل، وما تصفها بـ"قواعد أمريكية" في دول المنطقة.

وبحسب تقارير مالية، فقد حققت شركات التسلح الثلاث الكبرى قفزة في قيمتها السوقية فارتفعت لشركة "نورثروب غرومان بنحو 5.8 مليارات دولار، وشركة "لوكهيد مارتن" بنحو 5.5 مليارات دولار، وشركة آر. تي.إكس، بـ17 مليار دولار، وذلك في يوم واحد.

وارتفع سعر سهم شركة "آر تي إكس" بنسبة 6.6 بالمئة، ليصل إلى 215 دولار، وفق تداولات بورصة نيويورك.

وارتفع سهم "نورثروب غرومان" بنسبة 6 بالمئة ليبلغ 768 دولار، فيما سجل سهم "لوكهيد مارتن"، ارتفاعا نسبة 3.3 بالمئة ليصل إلى 676 دولار.

وشركة "آر. تي.إكس" من كبرى شركات الصناعات الدفاعية والطيران الأمريكية، وتصنع محركات الطائرات الحربية وأبرزها "إف 35".

وتعد "لوكهيد مارتن" من أكبر شركات الصناعات الدفاعية في العالم، وأكبر موردي السلاح للجيش الأميركي، وتشتهر بإنتاج المقاتلات ومنظومات الدفاع الجوي، ضد الصواريخ البالستية.

في حين تعتبر "نورثروب غرومان" واحدة من أكبر شركات الدفاع والفضاء في العالم ومن بين أبرز الموردين للجيش الأميركي، وتشتهر بتصنيع أنظمة الطيران العسكرية والطائرات المسيرة ونعدات استكشاف الفضاء.