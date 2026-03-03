وزارة الدفاع السعودية تعلن تعرض محيط السفارة الأميركية في الرياض لهجوم بمسيّرتين إيرانيتين أسفر عن حريق محدود وأضرار مادية بسيطة دون إصابات، فيما أصدرت البعثة الأميركية تنبيهًا أمنيًا دعت فيه رعاياها إلى الاحتماء وتقييد التنقل.

أعلنت وزارة الدفاع السعودية، فجر الثلاثاء، أن محيط السفارة الأميركية في الرياض تعرّض لهجوم بمسيّرتين إيرانيتين، وقالت إن الاستهداف أسفر عن حريق محدود وأضرار مادية بسيطة من دون تسجيل إصابات.

وجاء الإعلان بعد تقارير أولية تحدثت عن سماع دوي انفجار وتصاعد دخان في المنطقة، فيما أصدرت البعثة الأميركية في السعودية تنبيهًا أمنيًا دعت فيه مواطنيها في الرياض وجدة والظهران إلى الاحتماء فورًا.

ونقلت وكالة "رويترز" عن مصدرين قولهما إن دوي انفجار سُمع وتصاعد دخان شوهد في محيط السفارة الأميركية في الرياض، وذكرت تقارير سعودية أن السفارة تعرّضت للاستهداف بمسيّرتين إيرانيتين، مشيرة إلى أنه لا أنباء عن وقوع إصابات.

ونقلت شبكة "فوكس نيوز" عن مصدر مطلع قوله إن السفارة الأميركية في الرياض كانت خالية من الموظفين عند تعرضها للهجوم.

استهداف السفارة الأميركية في الرياض بمسيّرتين إيرانيتين

في أعقاب ذلك، أصدرت البعثة الأميركية إلى السعودية تنبيهًا أمنيًا دعت فيه المواطنين الأميركيين في جدة والرياض والظهران إلى "الاحتماء في أماكنهم فورًا"، وأعلنت تقييد التنقلات غير الضرورية إلى المنشآت العسكرية في المنطقة.

وقالت البعثة إنها تواصل متابعة التطورات الإقليمية، وحثّت الأميركيين على مراجعة التنبيهات الأمنية الأخيرة، وإعادة النظر في خطط السفر تحسبًا لأي اضطرابات محتملة.

كما دعت المواطنين إلى التسجيل في برنامج وزارة الخارجية الأميركي "STEP" لتلقي التحديثات الأمنية، والتأكد من صلاحية جوازات السفر، وتجنب التجمعات والمظاهرات والمناطق التي تشهد انتشارًا أمنيًا كثيفًا، والالتزام بتعليمات السلطات المحلية.