الولايات المتحدة تدعو رعاياها في 14 دولة بالمنطقة إلى المغادرة فورا

حضّت الولايات المتحدة، الإثنين، مواطنيها في معظم أنحاء الشرق الأوسط على مغادرة المنطقة "اعتبارًا من الآن" عبر وسائل النقل التجارية، محذّرة من "مخاطر أمنية جسيمة". يأتي ذلك في ظل استمرار الحرب الإسرائيلية الأميركية على إيران لليوم الثالث على التوالي، من دون وضوح بشأن مدتها أو مسارها.

وجاء في تحديث أمني نشرته وزارة الخارجية الأميركية أن التوجيه يشمل 14 دولة في المنطقة، من بينها مصر والسعودية والعراق وسورية، إضافة إلى إسرائيل والضفة الغربية وقطاع غزة، ولبنان، والأردن، وقطر، والكويت، والإمارات، والبحرين، وسلطنة عُمان، واليمن.

ودعت الوزارة المواطنين الأميركيين إلى استخدام وسائل النقل التجارية المتاحة لمغادرة هذه الدول، مشيرة إلى أن من يحتاج إلى مساعدة يمكنه التواصل مع الخارجية الأميركية على مدار الساعة، كما حثّت على التسجيل في برنامج التحديثات الأمنية لتلقي إشعارات من أقرب بعثة دبلوماسية أميركية.