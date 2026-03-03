حصيلة الغارات الإسرائيلية الأميركية على إيران ترتفع إلى 787 قتيلا

تواصلت الغارات الإسرائيلية الأميركية على إيران بوتيرة متصاعدة، مستهدفة مواقع عسكرية وأحياء مدنية في طهران ومدن أخرى، ما أسفر عن سقوط قتلى وجرحى وأضرار واسعة في البنية التحتية.

نشر الإعلام الإيراني مشاهد تظهر أضرارا في بازار طهران الكبير وعدد من المستشفيات والمباني السكنية، جراء موجات القصف الإسرائيلي الأميركي التي طالت مناطق متفرقة من البلاد.

وشهدت العاصمة طهران خلال ساعات الليل وفجر الثلاثاء غارات عنيفة استهدفت أحياء في شمالها وشرقها وغربها وجنوبها ووسطها، وسط تحليق مكثف للطائرات المقاتلة.

وأفاد الجيش الإيراني بمقتل 13 جنديا في هجوم استهدف قاعدة عسكرية في محافظة كرمان جنوبي البلاد، فيما أعلنت الهلال الأحمر الإيراني ارتفاع حصيلة الضحايا إلى 787 قتيلا نتيجة الهجمات المستمرة.

وجاء على موقع الهلال الأحمر "بحسب تقارير ميدانية من الفرق العملياتية، للأسف استُشهد 787 من مواطنينا في هذه الهجمات".

وأضاف أن الضربات منذ السبت طالت 153 مدينة وأكثر من 500 موقع في مختلف أنحاء إيران، ضمن ما يزيد على ألف هجوم.

وفي تطور منفصل الثلاثاء، أفاد صحافيون محليون بسماع دوي انفجارات قوية في طهران، فيما ذكرت وسائل إعلام إيرانية وقوع انفجارات في كرج غرب العاصمة، وفي مدينة أصفهان وسط البلاد.

بدورها، ذكرت وكالة مهر مقتل خمسة أشخاص وإصابة 25 آخرين في هجوم على مناطق سكنية بمدينة همدان.

كما أعلن رئيس منظمة الممرضين إلغاء الإجازات واستدعاء الطواقم للعمل، في وقت أظهرت صور آثار قصف على بازار طهران الكبير ومستشفى غاندي ومبانٍ سكنية في شارع شريعتي بالعاصمة.

الجيش الإسرائيلي يعلن استهداف مجمّع القيادة الإيراني في قلب طهران

أعلن الجيش الإسرائيلي، الثلاثاء، أن سلاح الجو نفذ، بتوجيه من هيئة الاستخبارات العسكرية، هجوما استهدف مجمع القيادة التابع للنظام الإيراني في وسط طهران، واصفا إياه بأنه أحد أكثر المواقع مركزية وأهمية في منظومة الحكم.

وأوضح البيان أن الغارات طالت مباني حكومية وأمنية داخل المجمع، من بينها ديوان الرئاسة، ومبنى المجلس الأعلى للأمن القومي، ومقرات تستخدم لاتخاذ القرارات الأمنية، إضافة إلى معهد لتأهيل ضباط الجيش وبنى تحتية أخرى.

وأشار الجيش إلى أن العملية جاءت بعد فترة مطولة من جمع المعلومات الاستخبارية، معتبرا أن استهداف هذا الموقع يوسع نطاق الضربة الموجهة لمنظومات القيادة والسيطرة الإيرانية ويؤثر في قدرتها على إدارة العمليات.

إيران تحذر البلدان الأوروبية من الدخول في الحرب ضدها

وحذرت إيران البلدان الأوروبية، الثلاثاء، من الانضمام إلى الحرب التي تشنها عليها إسرائيل والولايات بعدما أعلنت ألمانيا وبريطانيا وفرنسا بأنها قد تقوم بـ"تحرّك دفاعي" لتدمير إمكانيات إطلاق الصواريخ الإيرانية.

وقال الناطق باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي في إيجاز صحافي لدى سؤاله عن البيان "سيكون عملا حربيا. أي تحرّك من هذا القبيل ضد إيران سينظر إليه على أنه تواطؤ مع المعتدين. سيُنظر إليه على أنه عمل حربي ضد إيران".