فرنسا ترسل حاملة طائرات إلى الشرق الأوسط وتحذر إسرائيل من عملية برية في لبنان

أوعز ماكرون بإرسال حاملة طائرات إلى الشرق الأوسط مع استمرار الحرب على إيران وتفاقم التوتر الإقليمي، وحذر إسرائيل من تنفيذ عملية برية في لبنان.

أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون مساء الثلاثاء، أنه أوعز بإرسال حاملة طائرات تدعى "شارل ديغول" إلى الشرق الأوسط، مع تفاقم التوتر إقليميا إثر استمرار الحرب الإسرائيلية – الأميركية على إيران وانضمام حزب الله إليها في أعقاب اغتيال المرشد الأعلى لإيران علي خامنئي.

وقال في كلمة إلى الفرنسيين إن الأوامر أُعطيَت لحاملة الطائرات "شارل ديغول" بأن "تتوجه" بإمكاناتها الجوية ومع القطع البحرية المرافقة نحو البحر الأبيض المتوسط.

وأضاف ماكرون، أن طائرات "رافال" وأنظمة دفاع جوي ورادارا محمولا جوا نُشرت في المنطقة "خلال الساعات الأخيرة".

وأشار إلى إرسال وسائل "إضافية" للدفاع الجوي إلى قبرص، فضلا عن الفرقاطة "لانغدوك" التي تصل قبالة سواحل الجزيرة "اعتبارا من مساء" الثلاثاء.

ولفت ماكرون إلى أن فرنسا أسقطت "منذ الساعات الأولى" للحرب طائرات مسيّرة "في إطار الدفاع المشروع عن النفس". وأفاد بأن قاعدتين فرنسيتين تعرّضتا "لضربات محدودة تسببت في أضرار مادية".

كما حذر ماكرون إسرائيل من تنفيذ عملية برية في لبنان، مع اعتباره أن حزب الله ارتكب "خطأ فادحا" بالانضمام إلى الحرب وتنفيذ هجمات وعمليات ضد إسرائيل.

وقال ماكرون في خطاب إلى الفرنسيين "في الساعات الأخيرة، الحرب توسعت في لبنان، من حيث ارتكب حزب الله الخطأ الفادح بقصف إسرائيل وتعريض اللبنانيين للخطر. إسرائيل في صدد اتخاذ قرار في شأن عملية برية. سيكون ذلك أيضا تصعيدا خطيرا وخطأ إستراتيجيا"، مطالبا إياها بـ"احترام الأراضي اللبنانية ووحدتها".

وأضاف "تقف فرنسا إلى جانب السلطات اللبنانية في جهودها الشجاعة للإمساك بأمنها بيديها".

وحمّل ماكرون إيران، "المسؤولية الأولى" عن الحرب في الشرق الأوسط، على الرغم من إقراره بأن الولايات المتحدة وإسرائيل شنتا الهجوم عليها "من خارج القانون الدولي".

وقال في خطابه، إن "الجمهورية الإسلامية الإيرانية تتحمّل المسؤولية الأولى عن هذا الوضع"، على خلفية "برنامجها النووي الخطير"، ودعمها "لمجموعات إرهابية" في لبنان واليمن والعراق، إضافة إلى "أوامر إطلاق النار على شعبها".

وذكر في الوقت نفسه، أن "الولايات المتحدة وإسرائيل قررتا إطلاق عمليات عسكرية تنفّذ من خارج القانون الدولي، وهذا ما لا يمكننا القبول به. يبقى أن التاريخ لا يبكي أبدا جلادي شعوبهم. لن يؤسف على أحد".

وأعلن ماكرون أن "أوّل طائرتين" لإعادة فرنسيين من المنطقة إلى باريس ستصلان "اعتبارا من مساء الثلاثاء".