كيف تؤثر الحرب على حركة النقل العالمية في مضيق هرمز؟

أدى تصاعد الحرب على إيران إلى شلل فعلي في حركة الملاحة عبر مضيق هرمز، بعدما أعلنت طهران إغلاقه، ما دفع شركات النقل إلى تغيير مساراتها وسلوك طرق أطول وأكثر كلفة.

مع تصاعد الحرب في الشرق الأوسط، أصبح المرور عبر مضيق هرمز قبالة إيران والذي أعلنت طهران إغلاقه مخاطرة كبيرة. وبات على شركات الشحن سلوك طرق بحرية أطول ما يؤثر على أسواق النفط والغاز التي تعتمد بشكل كبير على ذلك الطريق الملاحي.

ما أهمية مضيق هرمز للأسواق العالمية؟

يعتبر مضيق هرمز ممرا حيويا لأسواق الطاقة، إذ يمر عبره 20% من النفط المنقول بحرا.

ومع ذلك، يعتقد محللون أن إغلاق مضيق هرمز، الذي تهدد به إيران، لا يؤثر على النقل من آسيا إلى أوروبا إذ ينتهي الخليج إلى طريق مسدود عند سواحل الكويت والعراق وإيران.

ولكن يظل المضيق حيويا للتجارة الإقليمية، إذ يتصل بميناء جبل علي في دبي بالإمارات الذي يحل في المرتبة العاشرة بين أكبر موانئ الحاويات في العالم، ويعدّ مركزا لإعادة التوزيع لأكثر من عشر دول في المنطقة.

ويتم في ميناء جبل علي تفريغ الحاويات الضخمة إلى سفن أصغر تتجه إلى دول تمتد بين شرق إفريقيا والهند، بحسب نائب رئيس اتحاد "تي إل إف" الفرنسي لشركات الشحن، آن-صوفي فريبورغ.

هل أُغلق المضيق من قبل؟

ظل المضيق مفتوحا حتى في أثناء حرب إيران والعراق بين عامي 1980 و1988، ورغم استهداف بعض ناقلات النفط، استمرت الملاحة التجارية كالمعتاد، على حد تعبير مدير المعهد الفرنسي العالي للاقتصاد البحري، بول توريه.

وتصف مديرة الأبحاث في مركز الدراسات الإستراتيجية التابع للبحرية الفرنسية، سيريل بوارييه-كوتانسيه، "التجميد" الحالي لحركة نقل البضائع عبر المضيق بأنه "غير مسبوق".

ومنذ اندلاع الحرب مع هجوم الولايات المتحدة وإسرائيل على إيران، السبت، وجّهت شركات الشحن الكبرى، مثل "إم إس سي" الإيطالية السويسرية، و"ميرسك" الدنماركية، و"سي إم إيه سي جي إم" الفرنسية، و"هاباغ لويد" الألمانية، و"كوسكو" الصينية سفنها بالبقاء في نقاط آمنة.

وعلى موقع خريطة النقل البحري يمكن رؤية مجموعات من السفن، ومعظمها ناقلات، ترسو بالقرب من سواحل الكويت في الشمال أو على السواحل القريبة من دبي.

ويمكن أيضا رؤية السفن التجارية الإيرانية راسية في ميناء بندر عباس، على الجهة المقابلة من المضيق.

ووفقا لتوريه، يمكن كذلك رؤية مجموعات أخرى من السفن عند مدخل مضيق هرمز.

ما هي البضائع التي تمر عبر مضيق هرمز؟

تقوم ألمانيا بنقل السيارات والماكينات والمعدات الصناعية، فيما تستخدمه فرنسا لنقل الحبوب والمنتجات الزراعية، ومنتجات التجميل والسلع الفاخرة والأدوية.

ومن إيطاليا يجري نقل المواد الغذائية والرخام والسيراميك، بحسب "فريبورغ" من اتحاد شركات الشحن.

ومن الاتجاه الآخر، تصدّر بلدان الخليج النفط والغاز اللذين يدخلان في صناعة الأسمدة والبلاستيك، كما يساهم الشرق الأوسط بتسعة في المئة من الإنتاج الأولي للألومنيوم في العالم، ويتم تصدير معظمه بحسب "تي دي" للتحليلات الاقتصادية.

هل ستتأخر السلع وترتفع الأسعار إثر إغلاق المضيق؟

أبلغت عدة منصات تسوّق عبر الإنترنت عملاءها بتأخير مواعيد التسليم.

وحذرت شركات "تيمو" و"شي إن" من تأخير يمتد لأيام، فيما تتوقع "أمازون" فترات انتظار أطول بحسب "بلومبرغ".

وارتفعت أسعار الشحن نتيجة التكلفة الإضافية التي قررتها شركات الشحن للمرور في المنطقة.

كما تمتنع شركات النقل بين أوروبا وآسيا عن المرور عبر قناة السويس والبحر الأحمر، خشية تجدد هجمات الحوثيين في اليمن على السفن.

ويؤدي اضطرار السفن للالتفاف حول قارة إفريقيا عبر رأس الرجاء الصالح في أقصى الجنوب، إلى زيادة مدة الرحلات عشرة أيام وارتفاع التكلفة بنسبة 30%.