مسؤول إيرانيّ: انتخاب مرشد جديد خلفا لخامنئي لن يستغرق وقتا طويلا

أكد عضو مجلس الخبراء الإيراني علي معلمي أن اختيار مرشد أعلى جديد لإيران خلفًا لـعلي خامنئي سيتم سريعًا وفق معايير دينية يحددها المجلس، مع تولي لجنة مؤقتة مهام القيادة لحين حسم المنصب رسميًا.

قال عضو مجلس الخبراء في إيران علي معلمي، إن انتخاب مرشد جديد خلفا لعلي خامنئي الذي قُتل بقصف أميركي إسرائيلي، "لن يستغرق وقتا طويلا".

وفي حديثه لوكالة الطلبة الإيرانية، اليوم الثلاثاء، قال معلمي: "علينا الآن انتظار انتخاب المرشد، وعندما يحين الوقت سيُعلن عنه، ولن يطول هذا الانتظار".

وأشار إلى أن المرشد المنتخب سيكون "شخصا يشغل منصب نائب الإمام المهدي"، مؤكدا ضرورة أن يكون "عالما شجاعا"، و"لا يخشى العدو".

وتابع: "لن يكون للانتماءات السياسية والأحزاب أي تأثير في اختيار المرشد الجديد، أعضاء مجلس الخبراء سيختارون ويصوتون بناءً على معايير دينية".

وقُتل المرشد الإيراني علي خامنئي صباح السبت في الغارات الأميركية والإسرائيلية على إيران.

ووفقاً للمادة 111 من الدستور الإيراني، في حال وفاة المرشد أو استقالته أو عزله من منصبه، يلتزم مجلس الخبراء بتحديد مرشد جديد وإعلانه في أسرع وقت ممكن.

وإلى حين تحديد المرشد تتولى لجنة ثلاثية مهام القيادة مؤقتا، مؤلفة من رئيس الجمهورية ورئيس السلطة القضائية وعضو من مجلس صيانة الدستور يختاره مجلس تشخيص مصلحة النظام.

ومنذ صباح السبت، تشنّ إسرائيل والولايات المتحدة عملية عسكرية على إيران، أسفر عن مقتل وإصابة مئات الأشخاص، بينهم المرشد الأعلى علي خامنئي ومسؤولون أمنيون كبار.

وترد طهران بإطلاق رشقات صاروخية ومسيّرات باتجاه إسرائيل، وما تصفها بـ"قواعد أميركية في دول المنطقة" غير أن بعضها أسفر عن قتلى وجرحى، وألحق أضرارا بأعيان مدنية.