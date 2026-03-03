مقتل 6 جنود أميركيين وإصابة 18 خلال العمليات العسكرية ضد إيران

أفادت القيادة المركزية الأميركية بسقوط ستة قتلى و18 جريحا بصفوفها خلال العمليات ضد إيران، مع استعادة رفات جنديين. وأعلنت تنفيذ ضربات واسعة شملت أكثر من 1250 هدفا وتدمير سفن، فيما سقطت مقاتلات بـ"نيران صديقة".

أعلنت القيادة المركزية الأميركية "سنتكوم"، مساء الإثنين، مقتل 6 جنود وإصابة 18 آخرين "بجروح خطيرة"، خلال العمليات العسكرية التي تشنها الولايات المتحدة وإسرائيل على إيران.

وقالت "سنتكوم" في بيان، "حتى الساعة الرابعة مساء بتوقيت شرق الولايات المتحدة في الثاني من آذار/ مارس، قُتل ستة جنود أميركيين في العمليات القتالية" ضد إيران.

وتحدثت عن "استعادة القوات الأميركية رفات جنديين من منشأة استُهدفت خلال الهجمات الإيرانية الأولى بالمنطقة" من دون ذكر تفاصيل أكثر.

وفي السياق، نقل موقع "إي بي سي نيوز" الأميركي عن الناطق باسم "سنتكوم"، تيم هوكينز، قوله إن "18 جنديا أميركيا أصيبوا بجروح خطيرة" في إطار العملية العسكرية ضد إيران.

كما أشارت "سنتكوم"، في بيان منفصل، إلى ضرب أكثر من 1250 هدفا خلال 48 ساعة من عملياتها العسكرية ضد إيران، شملت "تدمير 11 سفينة إيرانية في خليج عُمان".

وفي وقت سابق الإثنين، أعلنت "سنتكوم" مقتل 4 من جنودها وسقوط 3 من مقاتلاتها في الحرب على إيران.

كما أفادت "سنتكوم" بسقوط ثلاث طائرات أميركية من طراز "F-15E Strike Eagle"، فوق الكويت.

وعزت سقوط المقاتلات إلى "حادث يبدو أنه ناجم عن نيران صديقة".

ومنذ صباح السبت، تشن إسرائيل والولايات المتحدة حربا على إيران، أودى بحياة مئات الأشخاص، على رأسهم المرشد، علي خامنئي، ومسؤولون أمنيين.

وترد طهران بإطلاق صواريخ ومسيّرات باتجاه إسرائيل، وما تصفها بـ"قواعد أميركية في دول المنطقة"، غير أن بعضها أسقط قتلى وجرحى وألحق أضرارا بأعيان مدنية، وهو ما أدانته دول مجلس التعاون الخليجي.

وتتعرض إيران للعدوان رغم إحرازها تقدما بالمفاوضات مع الولايات المتحدة بشأن البرنامج النووي بشهادة الوسيط العماني، وهذه هي المرة الثانية التي تنقلب فيها إسرائيل على طاولة التفاوض، وفي الأولى بدأت حرب حزيران/ يونيو 2025.