موجز أخبار العالم الثلاثاء: حرب على جبهتين وتصعيد متواصل يفاقم التوتر إقليميا

يتفاقم التوتر إقليميا مع استمرار الحرب الإسرائيلية الأميركية على إيران التي تقوم بالرد بصواريخ ومسيرات نحو إسرائيل وقواعد عسكرية بالخليج، فيما تتبادل إسرائيل وحزب الله الهجمات عند الحدود ونحو مواقع وبلدات أخرى في عدة مناطق في البلدين.

تواصلت الهجمات على إيران في اليوم الرابع من الحرب الأميركية – الإسرائيلية على الجمهورية الاسلامية، وهزّت انفجارات عنيفة العاصمة الإيرانية.

وقال الجيش الإسرائيلي، إن سلاح الجو "أطلق دفعة تاسعة من الضربات في طهران"، وأعلن استهداف قيادي إيراني بارز، مضيفا أنه استهدف ديوان الرئاسة الإيراني ومبنى المجلس الأعلى للأمن القومي بضربات شنها على طهران.

وأفادت وسائل إعلام إيرانية، بأن هجمات إسرائيلية وأميركية استهدفت مقر مجلس الخبراء المكلف بانتخاب المرشد الأعلى خلفا لخامنئي.

إلى ذلك، أكدت الوكالة الدولية للطاقة الذرية رصد أضرار حديثة في المباني الواقعة على مدخل منشأة نطنز لتخصيب الوقود النووي تحت الأرض في إيران، عقب غارات جوية إسرائيلية أميركية.

وأعلنت جمعية الهلال الأحمر الإيراني مقتل أكثر من 780 شخصا في أنحاء البلاد، منذ بدء الهجوم السبت. وأعلنت الحكومة الإيرانية الثلاثاء حظر تصدير جميع المواد الغذائية والزراعية.

في المقابل، واصلت إيران مهاجمة إسرائيل ودول الخليج مستهدفة القواعد الأميركية فيها، ردا على هجمات واشنطن وتل أبيب ضدها.

وأكدت السفارة الأميركية في الحي الدبلوماسي في الرياض تعرضها لهجوم، وذلك بعد أن أفادت وزارة الدفاع السعودية بوقوع حريق "محدود" عقب غارة جوية بطائرة مسيّرة.

ودانت السعودية هذا الهجوم، ووصفته بأنه "جبان وغير مبرر". وحذّرت السفارة الأميركية بعد ساعات مواطنيها من هجوم وشيك بصواريخ ومسيّرات في شرق السعودية. وأعلنت وزارة الدفاع السعودية أنها اعترضت ثماني طائرات مسيرة بالقرب من العاصمة الرياض ومدينة الخرج.

وفي سلطنة عمان، تم إسقاط مسيّرتين في أجواء محافظة ظفار وسقوط ثالثة قرب ميناء صلالة العُماني، وفق الإعلام الرسمي، فيما أصابت طائرات مسيّرة خزان وقود. وأصابت مسيّرات أحد خزانات الوقود في ميناء الدقم، وفق ما نقلت وكالة الأنباء العمانية عن مصدر أمني.

وسيطرت سلطات الفجيرة بالإمارات على حريق اندلع صباح الثلاثاء في منطقة الفجيرة للصناعة البترولية نتيجة سقوط شظايا إثر اعتراض مسيّرة. وأعلنت شركة "أمازون" العملاقة للتكنولوجيا، أن اثنين من مراكز بياناتها في الإمارات "تعرضا لإصابة مباشرة" بمسيّرات، ما أدى إلى اضطراب خدمات الحوسبة السحابية في أجزاء من الشرق الأوسط.

وأعلنت وزارة الخارجية القطرية، أن الدوحة أحبطت محاولات عدة لاستهداف مطار حمد الدولي. وأعلن الجيش الإيراني أن قواته استهدفت قاعدة العُديد الأميركية في قطر.

كذلك أعلن الحرس الثوري الإيراني أن قواته استهدفت قاعدة جوية أميركية في البحرين.

وأعلنت وزارة الخارجية الأميركية، أنها أمرت موظفيها غير الأساسيين وعائلاتهم بمغادرة البحرين والأردن، وذلك غداة أمر مشابه لموظفيها في العراق. وأغلقت السفارتان الأميركيتان في الكويت ولبنان أبوابهما حتى إشعار آخر.

وأعلن وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو، أن فرنسا تستعد لتسيير رحلات جوية لإعادة مواطنيها "الأكثر ضعفا" من دول الشرق الأوسط المتضررة جراء الحرب ضد إيران. وقال إن مقاتلات من طراز "رافال" متمركزة في الإمارات العربية المتحدة نفذت عمليات "لتأمين الأجواء" فوق قواعد فرنسية في الشرق الأوسط.

وحذّرت إيران الأوروبيين من الانضمام إلى الحرب بعدما أعلنت ألمانيا وبريطانيا وفرنسا بأنها قد تقوم بـ"تحرّك دفاعي" لتدمير القدرات الإيرانية.

وضبطت في العراق تسعة صواريخ ومنصة مُعدة لاستهداف مطار بغداد الدولي من منطقة تقع إلى الغرب من العاصمة العراقية، بحسب ما أفاد المتحدث باسم خلية الاعلام الأمني سعد معن. وتعرّض مخيم يضم مقاتلين أكرادا إيرانيين وأفراد عائلاتهم في إقليم كردستان في شمال العراق للقصف بطائرات مسيّرة، وفق مصادر اتهمت إيران بالوقوف وراء الهجوم.

وواصلت إيران الرد على إسرائيل. وأفادت "نجمة داود الحمراء" في إسرائيل بأنها قدمت العلاجات الطبية لـ12 جريحا جراء دفعة جديدة من الصواريخ الإيرانية.

وفي ظل إغلاق مضيق هرمز والهجمات التي تطال البنية التحتية للطاقة وتوقعات السوق بأن الحرب قد تطول أكثر من المتوقع، شهدت أسعار النفط ارتفاعا كبيرا، إذ ارتفع سعر خام برنت بحر الشمال الذي يعد مرجعيا على الصعيد الدولي بأكثر من ثمانية في المئة ليسجّل 85,12 دولارا للبرميل، وهو أعلى مستوى له منذ تموز/ يوليو 2024.

وارتفعت أسعار الغاز في أوروبا بأكثر من 30% الثلاثاء على خلفية حرب إيران.

وأعلنت شركة قطر للطاقة أنها ستوقف بعض صناعاتها الكيميائية والبتروكيميائية والتحويلية، وذلك غداة إيقاف إنتاج الغاز الطبيعي المسال.

وفي الموازاة، حضّ الناطق باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي مجلس الأمن الدولي على التحرّك لإيقاف الحرب "إذا رغب بذلك".

واعتبر رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو، أن النزاع لن يكون "حربا لا نهاية لها"، لكنه قد يستغرق بعض الوقت. فيما دعا وزير الخارجية الإسرائيلي غدعون ساعر في لقاء افتراضي مع سفراء نحو 60 دولة إلى قطع علاقات هذه الدول مع إيران.

وقال الرئيس الأميركي دونالد ترامب، إن الأوان فات لتطلب إيران الحوار مع واشنطن. والتقى ترامب المستشار الألماني فريديريش ميرتس في البيت الأبيض الثلاثاء، ليكون بذلك أول مسؤول غربي يجتمع معه منذ بدء الحرب الأميركية الإسرائيلية على إيران.

ودعت الصين جميع الأطراف المنخرطة في الحرب إلى المحافظة على سلامة الملاحة في مضيق هرمز الذي يُعد حيويا لشحنات النفط والغاز، وتعهّدت بإجراءات لضمان أمنها في مجال الطاقة. وأبلغ وزير خارجية الصين نظيره الإسرائيلي معارضة بكين للهجوم على إيران.

وأعرب مفوّض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك عن "صدمته العميقة" إزاء تداعيات الحرب في الشرق الأوسط على المدنيين، في ظل انتشار الخوف والذعر في مختلف أنحاء المنطقة.

من جهة أخرى، أكد ترامب في مقابلة أجرتها معه صحيفة "ذي صن" البريطانية، أن العلاقة التاريخية بين بلاده والمملكة المتحدة "لم تعد كما كانت"، بعد رفض رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر السماح للولايات المتحدة باستخدام القاعدتين البريطانيتين في قبرص في الحرب مع إيران.

جبهة أخرى مع حزب الله

أعلن الجيش الإسرائيلي العمل على إقامة منطقة عازلة في جنوب لبنان، بعد وقت قصير من إيعاز وزير الأمن يسرائيل كاتس للجنود بالتوغل والسيطرة على مواقع جديدة في لبنان إثر إطلاق حزب الله ليل الأحد-الإثنين صواريخ على باتجاه شمال إسرائيل.

وتوغّلت القوات الإسرائيلية بالفعل في منطقة حدودية في جنوب لبنان. وأعلن الجيش الإسرائيلي أن قواته تتمركز في عدة نقاط إستراتيجية في جنوب لبنان "في عملية للدفاع الأمامي" عن البلدات في شمال إسرائيل.

وسحب الجيش اللبناني جنودا من عدد من النقاط العسكرية الحدودية المستحدثة في جنوب البلاد، على ضوء "التصعيد الإسرائيلي"، وفق ما قال مصدر عسكري.

واستهدفت سلسلة غارات اسرائيلية جديدة الثلاثاء مناطق لبنانية عدة من بينها معقل حزب الله في ضاحية بيروت الجنوبية. فيما قصف حزب الله مدينتي حيفا وتل أبيب وأطلق طائرات مسيّرات باتجاه عدة مواقع ودبابات إسرائيلية ومناطق وأعلن عن تنفيذ عدة عمليات على الحدود.

وأفادت وحدة إدارة الكوارث بالحكومة اللبنانية، بنزوح أكثر من 50 ألف شخص على الأقل واستشهاد 40 شخصا وإصابة 246 في لبنان جراء عمليات القصف والغارات الإسرائيلية.

وأكد الرئيس اللبناني جوزيف عون وفي كلمة أمام أعضاء اللجنة الخماسية التي تضم سفراء فرنسا والولايات المتحدة وقطر والسعودية ومصر، أن قرار حظر النشاطات العسكرية والأمنية لحزب الله "لا رجوع عنه"، في وقت تبنّى الحزب المدعوم من طهران تنفيذ هجمات على مواقع عسكرية في إسرائيل.

الهند تستأنف رحلاتها من وإلى الشرق الأوسط بشكل محدود

أعلنت ثلاث شركات طيران هندية استئناف عدد محدود من رحلاتها، من وإلى الشرق الأوسط، بهدف إعادة آلاف المسافرين العالقين منذ بدء الحرب الإسرائيلية الأميركية على إيران، التي ردت بدورها بتنفيذ هجمات على إسرائيل ودول الخليج.

أفغانستان

دوّت انفجارات عدة وسُمع إطلاق نار فلي كابُل، في ظل تواصل المواجهات الحدودية بين القوات الأفغانية والباكستانية.

إندونيسيا

ضرب زلزال بقوة 6,1 درجات قبالة سواحل جزيرة سومطرة الإندونيسية، وفق ما أفادت هيئة المسح الجيولوجي الأميركية.

السودان

قصفت طائرة مسيّرة تابعة لقوات "الدعم السريع" محطة الكهرباء الرئيسية في مدينة الأبيض عاصمة شمال كردفان بالسودان في الساعات الأولى من صباح الثلاثاء، ما أدى إلى انقطاع الكهرباء عن المدينة، بحسب مسؤول في شركة الكهرباء.

الصومال

حذرت اللجنة الدولية للصليب الأحمر الثلاثاء من تفاقم وشيك للأزمة الإنسانية في الصومال حيث يواجه ملايين الأشخاص خطر المجاعة بسبب الجفاف.

تراجع طلبات اللجوء في أوروبا

تراجعت طلبات اللجوء في الاتحاد الأوروبي بنسبة 20% تقريبا في 2025، بحسب ما أعلنت وكالة الاتحاد الأوروبي للجوء، لكنها حذّرت من أن الأزمة في إيران قد تؤدي إلى حركة لاجئين "بمستويات غير مسبوقة".

واشنطن

ظهر الرئيس الأميركي دونالد ترامب خلال فعالية في البيت الأبيض، وعلى رقبته طفح جلدي أحمر واضح عزاه طبيبه إلى علاج "وقائي".

من جهة أخرى، نشرت لجنة في الكونغرس الأميركي تحقق في قضية جيفري إبستين المُدان بجرائم جنسية، مقاطع فيديو لجلسات إفادة كل من بيل وهيلاري كلينتون.