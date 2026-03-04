إسبانيا: لن نسمح باستخدام أراضينا لضرب إيران

وجّه ترامب تهديدا لإسبانيا بعد رفض الأخيرة السماح للولايات المتحدة باستخدام قواعد عسكرية في أرضها لمهاجمة إيران، وردت إسبانيا بإعلان موقفها الرافض للحرب، وبأن لديها "الموارد اللازمة لاحتواء الآثار المحتملة" لتهديدات الرئيس الأميركي.

ردّ رئيس الوزراء الإسباني، بيدرو سانشيز، على انتقادات الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، لمدريد لرفضها السماح للطائرات الأميركية باستخدام قواعدها لضرب إيران، اليوم الأربعاء، ملخصا موقف حكومته بعبارة "لا للحرب".

وقال سانشير في خطبة متلفزة ردا على تهديد ترامب بقطع جميع العلاقات التجارية مع إسبانيا؛ "لن نتواطأ في عمل يضر بالعالم ويتعارض مع قيمنا ومصالحنا، فقط خوفا من الانتقام".

وأضاف قائلا "نرفض هذه الكارثة"، مشيرا إلى أن "حكومات أخرى كثيرة" تشارك مدريد في موقفها هذا، إلى جانب "ملايين المواطنين في أنحاء أوروبا وأميركا الشمالية والشرق الأوسط، الذين لا يريدون المزيد من الحروب ولا يريدون مستقبلا قائما على عدم اليقين".

وكان ترامب قد وصف إسبانيا، الثلاثاء، بالحليف "المريع"، وهدد بقطع العلاقات التجارية معها بعد رفضها السماح للطائرات الأميركية باستخدام قواعدها العسكرية لمهاجمة إيران.

إذ سبق أن أعلنت الحكومة الإسبانية برئاسة بيدرو سانشيز، الذي يعدّ أحد أكثر قادة أوروبا تحديا لترامب، أنه لا يمكن السماح باستخدام قاعدتين تتمركز فيهما قوات أميركية إلا لأنشطة تتوافق مع ميثاق الأمم المتحدة.

وقال ترامب في تهديده "سنوقف التجارة بأكملها مع إسبانيا. لا نريد أي علاقة مع إسبانيا"، مضيفا أنه طلب من وزير المالية، سكوت بيسنت، "قطع جميع التعاملات مع إسبانيا".

ولا يزال من غير الواضح ما هي الوسيلة التي سيلجأ إليها ترامب لإنهاء التجارة مع إسبانيا، بعد أن ألغت المحكمة العليا استخدامه لصلاحيات الطوارئ لفرض رسوم جمركية تعسفية.

وجاء رد الحكومة الإسبانية بأن لديها علاقة تجارية "متبادلة المنفعة" مع الولايات المتحدة ودول أخرى.

وقالت "إذا رغبت الإدارة الأميركية في مراجعة هذه العلاقة، فعليها أن تفعل ذلك مع احترام استقلالية الشركات الخاصة والقانون الدولي، والاتفاقيات الثنائية بين الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة".

وأضافت "بلادنا لديها الموارد اللازمة لاحتواء الآثار المحتملة، ومساعدة القطاعات التي قد تتأثر وتنويع سلاسل التوريد".

ودعا سانشيز إلى الحوار لإنهاء الحرب على إيران، قائلا "يمكن للمرء أن يعارض نظاما بغيضا وفي الوقت نفسه يعارض تدخلا عسكريا خطيرا وغير مبرر".

ويُعرف سانشيز بانتقاده الصريح لإسرائيل التي اتهمها بارتكاب "إبادة جماعية" خلال حربها على غزة، وبمعارضته العمل العسكري الأميركي الذي أفضى إلى اختطاف رئيس فنزيلا، نيكولاس مادورو.

وأعربت المفوضية الأوروبية عن استعدادها للدفاع عن مصالح الاتحاد الأوروبي، بعد تهديد ترامب بقطع العلاقات التجارية مع إسبانيا.

وقال الناطق باسم المفوضية، أولوف غيل، في بيان صدر ردا على تهديدات ترامب "نتضامن بشكل كامل مع جميع الدول الأعضاء وجميع المواطنين ونحن على استعداد، عبر سياستنا التجارية المشتركة، لحماية مصالح الاتحاد الأوروبي".

وتستخدم القوات الأميركية قاعدة "روتا" البحرية وقاعدة "مورون" الجوية في إسبانيا. وفي أثناء غزو العراق في 2003، دعمت حكومة رئيس الوزراء المحافظ حينذاك، خوسيه ماريا أزنار، الولايات المتحدة بقوة.