الحرس الثوري الإيراني يعلن "السيطرة الكاملة" على مضيق هرمز

أعلن الحرس الثوري الإيراني عن سيطرته الكاملة على مضيق هرمز الاستراتيجي، مؤكداً جاهزيته الأمنية لحماية الممر المائي الحيوي لتجارة النفط العالمية، في وقت شدد فيه الرئيس الأميركي على قدرة البحرية الأمريكية على حماية الناقلات إذا اقتضت الحاجة.

أعلن الحرس الثوري الإيراني في بيان، الأربعاء، "السيطرة الكاملة" على مضيق هرمز الذي يرتدي أهمية حيوية لتجارة النفط العالمية عند مدخل الخليج.

تغطية متواصلة على قناة موقع "عرب 48" في "تليغرام"

ونقلت وكالة أنباء فارس عن المسؤول البحري البارز في الحرس الثوري محمد أكبر زاده، قوله إن "مضيق هرمز يخضع حاليا لسيطرة كاملة من القوة البحرية لحرس الثورة".

وكان الرئيس الأميركي دونالد ترامب قال، أمس الثلاثاء، إن البحرية الأميركية قادرة على مرافقة ناقلات النفط عند مضيق هرمز "في حال الضرورة".

وأعلن الحرس الثوري أن خسائر القوات الأميركية تجاوزت 680 قتيلا وجريحا، مشيرا إلى استهداف أركان الجيش الإسرائيلي ووزارة الدفاع في كرياه، إضافة إلى أهداف عسكرية في بتاح تكفا ومراكز عسكرية في الجليل الغربي، وبنى تحتية في منطقة بني براك.

وأكد الحرس الثوري أن منطقة مضيق هرمز أصبحت تحت إشراف القوات البحرية الإيرانية بالكامل، مشيرا إلى استهداف أكثر من 10 ناقلات نفط بعد تجاهلها التحذيرات الإيرانية، وأعلن أنه لم يعد بإمكان أي سفينة نفطية أو تجارية عبور المضيق.

وشدد المتحدث باسم الحرس الثوري، علي محمد نائيني، على أن إيران ستواصل هجماتها الانتقامية ضد الولايات المتحدة وإسرائيل، محذراً من هجمات أشد قادمة، واصفًا الموقف بأنه "أبواب الجحيم ستفتح لحظة بلحظة".

كما أكد الحرس الثوري أنه أنهى الاستعدادات لحرب طويلة، وأن قدراته الدفاعية والهجومية أقوى بكثير مقارنة بحرب الـ12 يوما السابقة، مشددا على أنه يسعى للثأر لدماء المرشد الإيراني الراحل علي خامنئي والقادة العسكريين والمدنيين الذين قُتلوا في الهجمات الأميركية الإسرائيلية، بما في ذلك الأطفال في ميناب.