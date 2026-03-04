تحليل: تحالف نتنياهو وترامب يواجه تحدّيًا مع اتساع الحرب على إيران

تباين المواقف بين الحليفين بشأن أولوية تغيير النظام في إيران يضع تحالفهما أمام اختبار صعب، وسط ضغوط داخلية أميركية وضعف التأييد الشعبي للحرب، ما يجعل إنهاء ترامب الحرب قبل تحقيق أهداف نتنياهو احتمالا واقعيا.

حقق رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، طموحا لازمه طوال مسيرته السياسية وهو شن حرب لإسقاط النظام الإيراني، غير أنّ تحالفه الوثيق مع الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، يواجه اختبارا صعبا مع تزايد المؤشرات على أنّ مسار الحملة العسكرية قد يطول، وأنّ أهدافها قد تتبدل في الأسابيع المقبلة.

وأعلن الرئيسان في بداية الحرب على إيران، السبت، أنّ الهدف هو تغيير ​النظام، لكنّ ترامب لم يذكر في تصريحات أدلى بها في البيت الأبيض يوم الإثنين، أي بعد يومين من مقتل المرشد الأعلى الإيراني، علي خامنئي، ومعظم القيادات الإيرانية في غارات جوية إسرائيلية، أنّ الإطاحة بالحكومة الإيرانية تمثل ‌أولوية قصوى له.

وذكر أنّ هدف الولايات المتحدة هو تدمير صواريخ إيران وأسطولها البحري، ومنعها من امتلاك سلاح نووي. فيما قال وزير الدفاع، بيت هيغسيث، في مؤتمر صحافي في اليوم نفسه إنّ الحملة ليست "ما يسمى حربا لتغيير النظام".

أما نتنياهو فقد اتخذ موقفا مناقضا، إذ دعا الإيرانيين إلى النزول إلى الشوارع والإطاحة بحكامهم، وقال لـ"فوكس نيوز"، "سنعمل أولا على تهيئة الظروف اللازمة لتمكين الشعب الإيراني من التحكم بمصيره".

وردا على سؤال عن أهداف الولايات المتحدة وإسرائيل، قال مسؤول أميركي مطّلع على أهداف البيت الأبيض لوكالة "رويترز"، إنّ الحملتين العسكريتين للبلدين لهما أهداف مختلفة، وأضاف المسؤول الذي طلب عدم نشر اسمه "تغيير النظام هو أحد أهدافهما".

وقد نجح نتنياهو في الفترة التي سبقت الحرب في إقناع ​ترامب بأنّ الوقت حان لمنع إيران من امتلاك سلاح نووي، وتدمير قدراتها الصاروخية الباليستية.

وقال ترامب عن مدة الحرب المحتملة، إنّها قد تستغرق "أربعة أو خمسة أسابيع" أو "ما يتطلبه الأمر"، وردا على أسئلة عن قدرته على مواصلة التركيز على الحرب ​لفترة طويلة، قال ترامب "أنا لا أشعر بالملل، لا أشعر بالملل أبدا".

وأقرّ مسؤولون إسرائيليون في أحاديث خاصة بأنّ ترامب هو من سيقرر في النهاية متى تنتهي الحرب. وقال دان شابيرو، الذي كان سفيرا للولايات المتحدة ⁠لدى إسرائيل خلال إدارة الرئيس الديمقراطي الأسبق، باراك أوباما، إنّ ترامب قد يختار البحث عن "مخرج مبكر" من الحرب.

وأضاف شابيرو، الذي يعمل حاليا في مركز أبحاث مجلس الأطلسي بواشنطن "إذا قرر الرئيس ترامب أنّه وصل إلى نهاية هذه الحملة قبل أن يرغب نتنياهو في إنهائها، فسينهيها على أي ​حال".

وتأتي هذه التصريحات في ظل ضغوط داخلية يواجهها الرئيس ترامب، قد تؤثر على حساباته بشأن استمرار الحرب وتوسعها.

فوفقا لاستطلاع رأي أجرته "رويترز/ إبسوس"، لا تتمتع هذه الحملة بتأييد في الولايات المتحدة، إذ يقول واحد فقط من كل أربعة أميركيين إنّه يؤيد الضربات الأميركية على إيران. مع بدء الانتخابات التمهيدية، أمس الثلاثاء، في ولايتي تكساس ​ونورث كارولاينا المتأرجحتين اللتين قد تحددان من سيسيطر على الكونغرس بعد انتخابات التجديد النصفي، التي ستُجرى في الخريف.

ومع تعطل الشحن وإنتاج الطاقة بسبب الأزمة، قد يصبح ارتفاع أسعار البنزين تذكيرا يوميا بأزمة تكاليف المعيشة التي يواجهها كثير من الأميركيين، إذ ارتفع سعر البنزين 11 سنتا للغالون في الولايات المتحدة هذا الأسبوع، مع ارتفاعات أعلى بكثير في الأسواق العالمية تشير إلى مزيد من الزيادات للمستهلكين الأميركيين.

وأصبح دعم إسرائيل في الداخل الأميركي قضية حزبية، بعدما أظهر استطلاع رأي أجراه مركز "بيو" للأبحاث في تشرين الأول/ أكتوبر أنّ نحو 59% من الأميركيين ينظرون إلى الحكومة الإسرائيلية نظرة سلبية، مقارنة مع 51% قبل عام.

ولم يرد البيت الأبيض ومكتب نتنياهو على ​طلبات للتعليق.

التخطيط للحرب بدأ منذ أشهر

خلال فترات حكمه في معظم العقود الثلاثة الماضية، دخل نتنياهو في كثير من الأحيان في خلافات مع القادة الأميركيين، لا سيّما عندما انتقد علنا أوباما لأنّه تفاوض على اتفاق نووي مع إيران، كما اشتبكت إدارة الرئيس الديمقراطي السابق، جو بايدن، مرارا مع نتنياهو وحجبت بعض الأسلحة ​عن إسرائيل خلال حربها على غزة.

وقال مسؤول أميركي على دراية مباشرة بالأحاديث التي دارت بين ترامب ونتنياهو، إنّ الأخير التقى الرئيس الأميركي بعد عودته إلى المنصب في عام 2025 سبع مرات، وحثّه مرارا في مكالمات هاتفية على صرف انتباهه عن حرب غزة والتركيز على صواريخ إيران الباليستية وطموحاتها النووية، ‌ووصف الحكام الدينيين ⁠في الجمهورية الإسلامية بأنّهم عدو مشترك.

وطلب المسؤولون وغيرهم ممن شاركوا تفاصيل عن التخطيط والأهداف الأميركية الإسرائيلية عدم نشر أسمائهم، حتى يتسنى لهم الحديث عن المناقشات العسكرية الحساسة.

وقال مسؤول إسرائيلي إنّه بينما كان ترامب يرسل مبعوثين إلى محادثات نووية مع إيران في جنيف وعُمان، كانت الولايات المتحدة وإسرائيل تعملان منذ أشهر على التخطيط لحملتهما العسكرية، وتم اتخاذ قرار توقيت الهجوم قبل أسابيع.

وكان آخر لقاء بين نتنياهو وترامب في زيارة تم ترتيبها على عجل يوم 11 شباط/ فبراير، وتضمنت اجتماعا استمر ثلاث ساعات في البيت الأبيض وكان مغلقا أمام الصحافة على غير العادة.

وفي اليوم التالي للاجتماع غادرت حاملة الطائرات الأميركية "جيرالد فورد"، أكبر سفينة حربية في العالم، منطقة البحر الكاريبي حيث كانت تدعم العمليات العسكرية الأميركية في فنزويلا، لتتجه إلى البحر المتوسط.

وقال نتنياهو لـ"فوكس نيوز" يوم الإثنين "حاولت إقناع إدارات أميركية متعاقبة باتخاذ إجراءات صارمة، وقد فعلها الرئيس ترامب".

ورفض ترامب فكرة أنّ إسرائيل قد ​تكون أجبرت بلاده على الدخول في حرب، وقال لصحافيين في البيت ​الأبيض أمس الثلاثاء "بناء على الطريقة التي كانت تسير بها المفاوضات، أعتقد ⁠أنّهم (إيران) كانوا سيبادرون بالهجوم، ولم أرغب في حدوث ذلك. وبالتالي، إذا كان هناك أي شيء، قد أكون أنا من أجبر إسرائيل على ذلك".

نجاة نتنياهو السياسية؟

يعدّ خوض حرب تحظى بتأييد معظم الإسرائيليين فرصة لنتنياهو لترسيخ إرثه قبل الانتخابات المقرر إجراؤها في تشرين الأول/ أكتوبر، والتي يواجه فيها تحديات هائلة.

إذ يعاني ائتلافه اليميني المتطرف من انقسامات، وفيما يحاكَم بتهم فساد، ولا يزال الإسرائيليون يعانون من آثار حرب متعددة الجبهات منذ عام ​2023، والتي وعد نتنياهو بأنّها ستغير وجه الشرق الأوسط.

وقال أستاذ العلوم السياسية في جامعة تل أبيب، أودي سومر، إنّ نتنياهو لا يزال يتمتع بفرصة جيدة للفوز ​في الانتخابات إذا ظلت خسائر إسرائيل البشرية ⁠والاقتصادية قليلة في الحرب، رغم استطلاعات الرأي المتتالية التي تشير إلى أنّه سيخسر الانتخابات في تشرين الأول/ أكتوبر.

وقال سومر "إذا نجحت الحرب بسرعة نسبيا (مثل) ما حدث في حزيران/ يونيو 2025، فسيكون ذلك في صالحه بوصفه حاميا لإسرائيل والشخص الذي نسج علاقة ناجحة جدا مع الإدارة في واشنطن".

وكانت دُمرت مصداقية نتنياهو من الناحية الأمنية في السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023، عندما شنت حركة حماس هجوما مفاجئا تشير إحصاءات إسرائيلية إلى أنّه أسفر عن مقتل أكثر من 1200 شخص، واقتياد 251 رهينة لقطاع غزة.

ثمّ ردت عليه إسرائيل بحرب إبادية على غزة استمرت عامين، أعلن مسؤولو الصحة الفلسطينيون أنّها أسفرت عن استشهاد 72 ألف شخص على الأقل وحوّلت 90% من القطاع إلى ركام، كما تسبّبت الحرب في سقوط أكبر عدد من القتلى في صفوف الجيش ​الإسرائيلي منذ عقود.

وقد رفض نتنياهو تحمل المسؤولية عن الإخفاقات الأمنية في السابع من أكتوبر، وأشار إلى المكاسب التي حققتها إسرائيل بعد ذلك، المتمثّلة في إضعاف حلفاء إيران، حماس وحزب الله في لبنان، والإطاحة بالرئيس السوري السابق، بشار الأسد.

فيما قال المحلل السياسي، عاموس آسا-إيل، من معهد "شالوم هارتمان" للأبحاث في القدس إنّه حتى لو حققت إسرائيل أهدافها العسكرية ​في إيران، فلن يمحو ذلك غضب العديد من الناخبين الإسرائيليين، ومن بينهم قاعدة نتنياهو اليمينية.

وأضاف "كانت أحداث السنوات الثلاث الماضية صادمة جدا ومأساوية جدا بالنسبة لهؤلاء الناخبين المتأرجحين، لدرجة أنّني لا أعتقد أنّ أي نتيجة في إيران ستخفف من وطأة ذلك".