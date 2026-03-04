تراجُع حركة الناقلات عبر مضيق هرمز بنسبة 90%

تراجعت حركة ناقلات النفط عبر مضيق هرمز 90٪ منذ اندلاع الحرب عقب الهجوم الأميركي الإسرائيلي على إيران، وفق كبلر ومارين ترافيك. وأعلن الحرس الثوري سيطرته الكاملة على المضيق، بينما أكد ترامب استعداد البحرية الأميركية لمرافقة الناقلات عند الضرورة.

تراجعت حركة الناقلات عبر مضيق هرمز بنسبة 90 في المئة منذ اندلاع الحرب في الشرق الأوسط بنتيجة الهجوم الأميركي الإسرائيلي على إيران في 28 شباط/ فبراير، بحسب ما أفادت منصة كبلر لتحليل أسواق الطاقة الأربعاء.

وأورد موقع "مارين ترافيك" لتتبع حركة الملاحة البحرية عبر حسابه على منصة إكس "يظهر تحليل حركة الملاحة أن عبور ناقلات النفط هو حاليا أقل بتسعين في المئة من الأسبوع الماضي".

ونقل عن المحلل لدى منصة كبلر مات رايت قوله "على عكس قطاعات بحرية أخرى أوقفت حركتها بشكل شبه تام، ما زالت بعض الناقلات تعبر شرقا وغربا عبر المضيق، وبعضها عبر اللجوء الى حجب نظام تحديد الهوية الآلي (AIS)".

وأعلن الحرس الثوري الإيراني في بيان، بوقت سابق الأربعاء، "السيطرة الكاملة" على مضيق هرمز الذي يرتدي أهمية حيوية لتجارة النفط العالمية عند مدخل الخليج.

ونقلت وكالة أنباء "فارس" عن المسؤول البحري البارز في الحرس الثوري محمد أكبر زاده، قوله إن "مضيق هرمز يخضع حاليا لسيطرة كاملة من القوة البحرية لحرس الثورة".

وكان الرئيس الأميركي دونالد ترامب قال، أمس الثلاثاء، إن البحرية الأميركية قادرة على مرافقة ناقلات النفط عند مضيق هرمز "في حال الضرورة".