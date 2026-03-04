خامنئي: هل أحيا النظام الإيراني بموته؟

برز مقتل خامنئي كنقطة تحوّل مفصليّة في مسار الحرب بعدما اختار الموت "شهيدًا" في المعركة، في خطوة أضفت بعدًا عقائديًّا على المواجهة، أسهمت في تعبئة داخلية واسعة، وصعود تيّار متشدّد، ما عزّز احتمالات حرب استنزاف طويلة وشرسة.

أعد "عرب 48" هذه المادة بتصرّف استنادًا إلى تقرير في مجلة "ذي إيكونوميست".

عقيدة الاستشهاد قد تُطيل عمر النظام الإيراني، والحرب...

نادرًا ما يحظى الزعماء الأقوياء في الشرق الأوسط برحيل لائق، فقد وُجد القذافي مقتولًا في خندق خارج سرت، في حين نُشرت صور صدام حسين يُنتشل من حفرة في الأرض ليُعدم فيما بعدُ عقب محاكمة صوريّة، أما المرشد الأعلى لإيران في الأعوام الـ 37 الماضية، علي خامنئي، فيبدو أنه اختار نهاية مغايرة، هي "الاستشهاد" في خضم المعركة.

تشير التقارير إلى أن خامنئي قد استعد بعناية لموته، فقد رتب الخلافة في حكم النظام بتجهيزه بدلاء للمسؤولين الذين توقع أن تغتالهم إسرائيل وأميركا، وعيّن قائدًا، هو علي لاريجاني، لإدارة الدولة في وقت الحرب، إضافة إلى أنه هيّأ أتباعه لما هو آت.

وذلك باستشهاده بالمأساة التي صاغت هوية التشيّع: معركة الحسين الأخيرة، حفيد النبي محمد، ضد الخليفة الأموي يزيد في كربلاء، إذ قال في خطابه الأخير في 16 شباط/ فبراير، مقتبسًا من كلام الحسين الشهيد: "مِثلي لا يُبايِعُ مِثلَه"، دليلًا على رفضه الإذعان للتهديدات الأميركية، واتخاذه قرار الحرب حتى الموت كالحسين. ثمّ تجاهل توسّلات مستشاريه المقربين للمغادرة إلى المخبأ المحصّن الذي أعدّوه لمقاومة الهجوم الجويّ الكاسح، كما ذكر مقربون منه، وأكدت تقارير استخباراتية خليجية.

فبينما أمطرت القذائف الإسرائيلية مجمعه وسط طهران، آثر خامنئي البقاء هناك برفقة عائلته. وفي ذلك قال تقرير استخباراتي خليجي: "لقد قرر البقاء في مجمعه المعروف وهو يدرك المخاطر الحربية تمام الإدراك، لقد كان هذا قرارًا شخصيًّا وسياسيًّا". ويتفق مراقبو الشأن الإيراني مع مضمون التقرير، إذ قال المحلل المقرب من النظام الإيراني، علي زاده، "لقد خطط (خامنئي) لموته؛ فقد كان يخشى الموت بطريقة غير لائقة، وأراد لموته أن يجذب (الإيرانيين) إلى الحرب لا أن ينفرهم منها".

لقد اعتقد خصومه أن وفاته قد تؤدي إلى انهيار نظام عقائدي هش ومستنزف، كما حدث مع القذافي وصدام، إلّا أنه من خلال إحاطة نفسه برمزية الاستشهاد فإنه ربما أحيا هذا النظام من جديد. ففي بلد ظهر وكأنه يفقد تديّنه، غصّت الشوارع بالمشيّعين، وهي الشوارع ذاتها التي ترددت فيها مؤخرًا هتافات تطالب بإسقاط "الدكتاتور"، وشهدت قمع المتظاهرين وقتل بعضهم.

وأما المسؤولون الذين حثّوا قبل أيام فقط على إجراء محادثات مع أميركا، فقد أصبحوا الآن يرفضون أي وقف لإطلاق النار مع "الشيطان الأكبر"، كما أفسح الموظفون البراغماتيون المجال للمتشددين في نظام الثورة ليمتلكوا زمام الأمور.

وعادت لغة التضحية والفداء لتملأ المساجد وشاشات التلفزيون الحكومي، تلك اللغة التي ميّزت الحرب الإيرانية العراقية في الثمانينيات. ويوضح الخبير في الشأن الإيراني الذي قضى سنوات طويلة في البلاد، علي معموري، نقطة التحول بمقتل خامنئي قائلًا: "لقد كانت شرعية الجمهورية الإسلامية في أدنى مستوياتها، ولكن مع استشهاد (خامنئي) تم إحياؤها؛ إذ اضطر العديد من الإيرانيين إلى إيجاد صلة ما بالنظام مرة أخرى"، ويتفق علي زاده مع هذا الرأي مؤكدًا: "لم أرَ المؤمنين (بالنظام) مفعمين بالحيوية بهذا الشكل من قبل".

إن صمود النظام لا يعود إلى العقيدة فحسب، فالنظام الإيراني أكثر تعقيدًا من الأنظمة الأخرى في الشرق الأوسط، ويتمتع بعمق تنظيمي أكبر، كما أن إسقاطه عبر الجو دائمًا ما كان أمرًا بعيد المنال.

ويرى محللون أن مدى التزام عقيدة الاستشهاد سيبقى عاملًا حاسمًا في تحديد الشراسة والاستبسال اللذين ستقاتل بهما الجمهورية الإسلامية، وحجم الخسائر البشرية التي يمكن للقوات الإيرانية تحملها. فبحسب تقرير ميداني من منظمة حقوقية كردية محلية، قُتل نحو 1300 جندي إيراني في الأيام الثلاثة الأولى من الحرب، ومع إقرار المسؤولين الإيرانيين بأن ترسانتهم لا تقارن بالترسانة الأميركية والإسرائيلية، لكنهم، رغم ذلك، يجزمون بأن العقيدة الاستشهادية قادرة على فرض حرب استنزاف طويلة وغير متكافئة، كما حدث في الثمانينيات عندما دفعت (العقيدة) مئات الآلاف إلى حتوفهم في ساحات القتال ضد العراق طيلة ثماني سنوات.

وفي ظل الانقطاع الواسع للإنترنت يبقى الاطلاع على الرأي العام بشأن الحرب أمرًا صعبًا، ولا يُظنّ أن كراهية المعارضين لخامنئي قد تلاشت، غير أن أولئك الذين هتفوا يومًا بـ"الموت للدكتاتور" يقبعون الآن في منازلهم، يحتمون من القصف الأميركي والإسرائيلي، كما أن الخوف من تحول مدنهم إلى أنقاض، كما حدث في غزة، قد مال بالبعض إلى عدم مؤازرة المعتدين الأميركيين والإسرائيليين.

إضافة إلى أن استشهاد خامنئي قد حفز 6 ملايين إيراني موالين للنظام للتأهب للانخراط في الحرب، كما دبّ هذا الحدث حياة جديدة في الشعارات المناهضة لأميركا والصهيونية.

ويتردد صدى رمزية الاستشهاد خارج حدود إيران أيضًا؛ إذ يعترف ملايين الشيعة حول العالم بالمرجعية الروحية لخامنئي. وقد أعلن معمّمون ذوو أتباع في العالم الشيعي الجهادَ للانتقام لمقتله، ففي كراتشي بجنوب باكستان قُتل متظاهرون حاولوا اقتحام القنصلية الأميركية، وفي بغداد حاولت الحشود اختراق الأطواق الأمنية المحيطة بالسفارة الأميركية.

كما يبدو أن حلفاء إيران في الخارج يتحركون كذلك، فالحوثيون في اليمن، الذين سبق وأطلقوا الصواريخ على إسرائيل وعطلوا الملاحة في البحر الأحمر، لا يزالون في حالة تأهب. كما استأنف حزب الله إطلاق الصواريخ على إسرائيل، وضربت مليشيات عراقية مناطق قرب أربيل في شمال العراق حيث تتمركز القوات الأميركية.

لقد اختفت أيضًا القيود التي فرضها خامنئي بسياسة "الصبر الإستراتيجي" على المتشددين في نظامه. فمنذ وفاته، هاجمت إيران دولًا في الخليج بمئات الصواريخ والطائرات المسيّرة، ويتوقع مراقبو الشأن الإيراني أن يتخلى المتشددون في النظام عن فتواه ضد امتلاك الأسلحة النووية، وأن يسعوا إلى إنتاج صواريخ عابرة للقارات كان هو يعارضها.

وتبعًا لذلك، تحول ميزان القوى في طهران، فقبل مقتله، كان البراغماتيون يتصدرون قوائم المرشحين لخلافته، وكان حسن خميني (الحفيد الإصلاحي لمؤسس الجمهورية)، وحسن روحاني (الرئيس السابق الذي فاوض على الاتفاق النووي عام 2015) هما الأوفر حظًا، وكلاهما كان يفضل التقارب مع الغرب.

وبدلًا من ذلك، برز علي رضا أعرافي المعمّم العقائديّ الذي تم تصعيده إلى اللجنة الثلاثية التي تولت السلطة فور وفاة خامنئي. وكان أعرافي يرأس جامعة "المصطفى"، وهي الحوزة العلمية في قُمّ التي تدرب الطلاب الأجانب لتصدير الثورة الإيرانية.

كما أحكم الحرس الثوري قبضته الأمنية، إذ أحلّ قواته محل حرس الحدود في الأقاليم الهشة مثل كردستان، وعيَّن أحمد وحيدي قائدًا له خلفًا للقائد محمد باكبور، الذي اغتيل في هذه الحرب.

ووحيدي هو أول قائد لفيلق القدس، ومتهم ببناء حزب الله والتخطيط لهجمات ضد أهداف إسرائيلية في الخارج. وقد وصفته العميلة السابقة في الموساد والخبيرة بالشأن الإيراني، سيما شاين، بأنه: "أسوأ من ذاك الذي اغتيل".

تبقى الاحتمالات في ما يتعلق بطبيعة الحكم في إيران مفتوحة على مصراعيها بعد انتهاء هذه الحرب، ولكن في الوقت الحالي، أجّلت مستجدّات الحرب هذه الحسابات؛ فمن خلال موته الذي يصفه أتباعه بـ "موت الشهيد"، قد يكون خامنئي قد أطال عمر النظام الذي بناه، حتى وإن لم يستطع إنقاذه بموته.