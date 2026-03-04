شركة "ميرسك" للشحن البحري تعلن تعليق الملاحة من وإلى الخليج "حتى إشعار آخر"

قررت ميرسك وقف قبول حجوزات الشحن من وإلى عدة دول خليجية باستثناء سلع أساسية، بعد مراجعة أمنية في ظل الحرب. يشمل التعليق موانئ محددة ويستثني لبنان والأردن، فيما كانت قد أوقفت سابقا عبور سفنها بقناة السويس ومضيق هرمز.

أعلنت "ميرسك" الدنماركية، وهي من أكبر شركات الشحن البحري في العالم، تعليق حركة الحجز في الخليج "حتى إشعار آخر"، بعد عملية تقييم للوضع في اليوم الخامس للحرب في الشرق الأوسط.

وقالت الشركة في بيان "قمنا بتعليق قبول حجز الشحن من وإلى الإمارات، وسلطنة عمان (كل الموانئ باستثناء صلالة)، والعراق، والكويت، وقطر، والبحرين، والسعودية (الدمام والجبيل فقط)، حتى إشعار آخر. هذا إشعار فوري".

وأضافت الشركة أنه "سيتم استثناء المواد الغذائية الأساسية والأدوية والمواد الأساسية الأخرى"، مشيرة إلى أن هذا الإجراء لا يشمل لبنان والأردن.

وكانت شركة ميرسك قد أعلنت، الأحد، تعليق مرور سفنها عبر قناة السويس ومضيق هرمز على غرار شركات شحن عدة.

وكان الحرس الثوري الإيراني قد أعلن في وقت سابق الأربعاء، أنه يسيطر بشكل كامل على مضيق هرمز الأساسي لعبور موارد الطاقة العالمية، محذرا من أن أي سفن تحاول المرور ستتعرض لخطر القصف الصاروخي أو الطائرات المسيرة.

وفي ظل ارتفاع أسعار الطاقة العالمية على خلفية الحرب في الشرق الأوسط، قال الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، إن قواته البحرية مستعدة لمرافقة ناقلات النفط عبر مضيق هرمز.