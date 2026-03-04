غرق فرقاطة إيرانية قبالة سريلانكا إثر هجوم من غواصة: 101 مفقود و78 مصابا على الأقل

تعرضت فرقاطة إيرانية للغرق قبالة سريلانكا يرجح أنها تعرضت للقصف في ظل الحرب الإسرائيلية - الأميركية المتواصلة على طهران، ما أسفر عن فقدان 101 شخص وإصابة 78 آخرين من طاقمها.

فقد 101 شخص وأصيب 78 آخرين على الأقل في هجوم غواصة على سفينة إيرانية قبالة سواحل سريلانكا؛ بحسب ما أفادت وزارة الدفاع السريلانكية اليوم الأربعاء.

وأفيد في وقت سابق، بأن سريلانكا أنقذت 30 بحّارا كانوا على متن الفرقاطة الإيرانية "أيريس دينا" التي تغرق الأربعاء قبالة المياه الإقليمية للجزيرة، وفق ما أفاد وزير الخارجية فيجيتا هيراث.

وقال الوزير السريلانكي أمام البرلمان، إن البحارة المصابين نُقلوا إلى مستشفى في جنوب الجزيرة.

وصدر نداء استغاثة عن الفرقاطة التي يبلغ عدد أفراد طاقمها 180 شخصا عند الفجر.

وأكد هيراث أنه تم إرسال سفينتين تابعتين للبحرية السريلانكية وطائرة للقيام بعملية الإنقاذ، لكنه لم يوضح سبب غرق السفينة الحربية الإيرانية.

وسأل نائب من المعارضة في البرلمان عمّا إذا كان المركب تعرّض للقصف في ظل الحرب الأميركية - الإسرائيلية على إيران، لكن الحكومة لم ترد على السؤال بعد.

وقال الناطق باسم البحرية السريلانكية بوديما سامباث، إن العملية التي جرت تتوافق مع التزامات سريلانكا البحرية.

وأكد "استجبنا إلى نداء استغاثة بموجب التزاماتنا الدولية نظرا إلى أن المنطقة ضمن منطقة البحث والإنقاذ التابعة لنا في المحيط الهندي".

وأفاد مسؤولون محليون بأنه تم وضع المستشفى الرئيسي في غالي، على بعد حوالي 115 كيلومترا جنوب العاصمة، في حالة تأهّب لاستقبال البحارة الذين تم إجلاؤهم.