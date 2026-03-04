لاريجاني: ترامب أدخل الأميركيين في "حرب ظالمة" مع إيران نتيجة "اندفاعات" نتنياهو

اعتبر علي لاريجاني أن ترامب زجّ الأميركيين في مواجهة غير عادلة مع إيران بتأثير نتنياهو، متسائلا إن كان شعار "أميركا أولا" تبدّل. وأكد أن الصراع لم ينتهِ، ملوّحا بثمن باهظ جرّاء استهداف المرشد علي خامنئي.

عدّ أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني، علي لاريجاني، اليوم الأربعاء، أن الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، أدخل شعب بلاده في "حرب ظالمة" مع طهران، نتيجة "اندفاعات" رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو.

وكتب لاريجاني عبر منصة "إكس" باللغتين الفارسية والعربية، أن "ترامب أدخل الشعب الأميركي في حرب ظالمة مع إيران، نتيجة اندفاعات نتنياهو وتصرفاته الهزلية".

وتساءل: "هل لا يزال الشعار أميركا أولا؟ أم أصبح إسرائيل أولا؟".

وشدد في موقفه الذي يأتي في خامس أيام الحرب على أن "القصة لم تنته بعد، واستشهاد الإمام (علي) خامنئي سيكون له عليكم ثمن باهظ بإذن الله".

ومنذ 28 شباط/ فبراير الماضي، تواصل إسرائيل والولايات المتحدة شن عدوان عسكري على إيران، أودى بحياة المئات، على رأسهم المرشد علي خامنئي ومسؤولون أمنيون، فيما ترد طهران بإطلاق رشقات صاروخية ومسيّرات باتجاه إسرائيل.

كما تشن طهران هجمات على ما تصفها بـ"مصالح أميركية" بدول عربية، غير أن بعضها خلفت قتلى وجرحى وألحق أضرارا بأعيان مدنية، بينها موانئ ومبان سكنية.