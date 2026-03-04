لجنة أممية تعرب عن صدمتها لاستهداف مسؤولين إيرانيين بضربات أميركية إسرائيلية

أعرب محققو الأمم المتحدة عن صدمتهم من اغتيال مسؤولين إيرانيين في ضربات أميركية إسرائيلية، مؤكدين رفض القتل خارج القانون. وحذروا من عزل الإيرانيين وتهديد السجناء. كما دعت لجنة حقوق الطفل لحماية الأطفال وعدم استهداف المدارس والمستشفيات خلال الحرب.

من طهران، وفي الخلفية تصاعد أعمدة الدخان من موقف تعرض للقصف (Getty Images)

عبّر المحققون المكلفون من الأمم المتحدة بالتحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان في إيران، الأربعاء عن صدمتهم إزاء الضربات الدامية التي استهدفت كبار قادة الجمهورية الإسلامية، مؤكدين أن عمليات القتل خارج نطاق القضاء ليست وسيلة لتحقيق العدالة.

ودانت بعثة الأمم المتحدة الدولية المستقلة لتقصي الحقائق بشأن إيران، بشدة، الهجمات الأميركية الإسرائيلية التي بدأت، السبت، معربة عن "صدمتها" من مقتل عشرات المسؤولين الإيرانيين في غارات استهدفتهم، مضيفة في بيان "حتى لو كان بعض هؤلاء الأفراد مسؤولين عن انتهاكات لحقوق الإنسان أو جرائم دولية، فإن الحرمان من الحياة خارج نطاق القضاء ليس وسيلة مقبولة لتحقيق العدالة بموجب القانون الدولي".

وشدّد المحققون على أن قواعد القانون الدولي "لا يمكن تغييرها لتناسب الدولة التي تتخذ الإجراء".

وقالت البعثة إن الإيرانيين يجدون أنفسهم عالقين في وضع قاتم، إذ إن "الشعب الإيراني عالق الآن بين حملة عسكرية واسعة النطاق قد تستمر لأسابيع أو شهور، وحكومة لها تاريخ طويل من الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان".

وحثّ المحققون طهران على التراجع عن قطع الاتصالات والإنترنت، قائلين "لقد عزل القطع الشعب الإيراني عن العالم الخارجي، وحرمهم من الوصول إلى معلومات حيوية حول الهجمات التي تشن على مستوى البلاد أو الاتصال بأحبائهم".

وتتولى البعثة المكونة من ثلاثة أفراد مهمة جمع وحفظ الأدلة على انتهاكات حقوق الإنسان في إيران.

وأنشأ مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة لجنة التحقيق رفيعة المستوى بشأن الانتهاكات الخطيرة المستمرة لحقوق الإنسان في إيران في تشرين الثاني/ نوفمبر 2022، بعد القمع الدامي للتظاهرات واسعة النطاق التي اندلعت بسبب وفاة الشابة مهسا أميني.

وأشار المحققون أيضا إلى مخاوف بشأن نزلاء السجون في إيران، بمن فيهم "عشرات آلاف" المحتجزين على خلفية الاحتجاجات الجماهيرية التي اندلعت في 28 كانون الأول/ ديسمبر.

وأضافوا في بيانهم "من الأهمية بمكان عدم تكرار الهجمات العسكرية، مثل تلك التي شنها الجيش الإسرائيلي على سجن إوين في طهران في 23 حزيران/ يونيو 2025، لما تنطوي عليه من مخاطر واضحة على المتظاهرين المحتجزين وغيرهم من المدنيين".

ودعوا إلى جمع الأدلة وتأمينها بشأن الضحايا المدنيين في الحرب، حتى تتسنى محاسبة المسؤولين.

وجاء في البيان "يتعين على جميع أصحاب النفوذ التحرك بشكل عاجل لوضع حد لهذه الحرب".

تحذير من اعتبار الأطفال "خسائر جانبية" خلال الحرب

وفي سياق ذي صلة، أصدرت لجنة حقوق الطفل التابعة للأمم المتحدة الأربعاء نداء لحماية الأطفال خلال الحرب الدائرة في الشرق الأوسط، متطرّقة على وجه الخصوص إلى قصف تعرضت له مدرسة في إيران.

وأعربت اللجنة المؤلفة من 18 خبيرا مستقلا في بيان عن "قلقها البالغ إزاء تصاعد العنف في الشرق الأوسط وعواقبه الوخيمة على الأطفال".

كما أعربت عن "قلقها إزاء التقارير الواردة عن ضربات استهدفت بنى تحتية مدنية وبينها مدارس ومستشفيات وأسفرت عن إصابة أطفال بجروح وصدمات نفسية ومقتل العديد من الشباب".

وأشار البيان تحديدا إلى قصف طال مدرسة للبنات في مدينة ميناب الإيرانية، واتهمت إيران الولايات المتحدة وإسرائيل بتنفيذه.

وأعلنت طهران مقتل 150 شخصا غالبيتهم من التلميذات، في هذا الهجوم الذي وقع في اليوم الأول من الحرب السبت.

ولم تؤكد الولايات المتحدة ولا إسرائيل تنفيذ هذه الضربة. وأشار وزير الخارجية الأميركي، ماركو روبيو إلى أن البنتاغون يجري تحقيقا في الحادث.

وقالت لجنة حقوق الطفل "هذا يذكرنا بأن الأطفال هم من الأشخاص الأكثر ضعفا في النزاعات المسلحة ويجب ألا يعتبروا أبدا خسائر جانبية".

وأضافت "يجب حماية الأطفال من الآثار المباشرة وغير المباشرة للأعمال العدائية. جميع الأطراف ملزمة باحترام القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني".

ودعت اللجنة الدول الأطراف فيها إلى اتخاذ التدابير اللازمة لحماية الأطفال لا سيما من خلال عدم استهداف المدارس والمستشفيات وغيرها من البنى التحتية المدنية وتمكين الجهات الإنسانية من الوصول إلى الأطفال والأسر المحتاجة.

وترصد هذه اللجنة تنفيذ الدول الأطراف فيها اتفاقية حقوق الطفل.

وتعد هذه الاتفاقية التي صادقت عليها 196 دولة أكثر معاهدات حقوق الإنسان تأييدا في التاريخ.

والولايات المتحدة هي الدولة الوحيدة التي لم تصادق عليها، بحسب منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف).