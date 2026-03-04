مراسم تشييع وطنية لخامنئي تستمر ثلاثة أيام

تأتي المراسم وسط إجراءات أمنية مشددة، استعدادا لانتقال السلطة واختيار المرشد الجديد، في ظل تحديات سياسية وإقليمية متصاعدة.

تبدأ، مساء الأربعاء، مراسم تشييع وطنية تستمر ثلاثة أيام للمرشد الأعلى علي خامنئي، الذي قاد إيران 36 عاما قبل اغتياله السبت في غارات جوية إسرائيلية وأميركية، وفق ما ذكرت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية (إرنا).

وأفادت "إرنا" نقلا عن بيان صادر عن المجلس الإسلامي لتنسيق التنمية أنه "ابتداء من الساعة العاشرة من مساء الأربعاء (18,30 ت غ)، سيتمكن المشيعون من إلقاء النظرة الأخيرة على جثمان قائد الأمة الشهيد في جامع الإمام الخميني الكبير" في طهران.

وأضافت التقارير أن المراسم ستستمر ثلاثة أيام، وسيتم الإعلان عن موعد الجنازة فور الانتهاء من الترتيبات.

وسيدفن علي خامنئي الذي توفي عن 86 عاما، في مدينة مشهد المقدسة في شمال شرق إيران، مسقط رأسه.

إيران تستعد لاختيار المرشد الجديد بعد وفاة خامنئي

كشفت وكالة فارس الإيرانية للأنباء أن عملية اختيار المرشد الجديد لإيران قد تتم بعد مراسم تشييع خامنئي، في خطوة تبرز التحديات السياسية التي تواجه البلاد في ظل تصاعد التوترات الإقليمية والدولية المرتبطة بالحرب الإيرانية الجارية.

وأكدت الوكالة أن الجهات المختصة بدأت فعليا تجهيز الترتيبات اللوجستية لمراسم الجنازة في مدينة مشهد، التي تحمل دلالات رمزية ودينية عميقة. فمشهد، مسقط رأس خامنئي، تضم مرقد الإمام علي بن موسى الرضا، ما يمنحها قدسية خاصة في الوجدان الإيراني، إلى جانب وجود قبر والده في المدينة.

تشير المصادر إلى أن الترتيبات تجرى تحت حراسة أمنية مشددة، بمشاركة وحدات النخبة، لتأمين المسار الجنائزي المتوقع أن يمتد من طهران إلى مشهد، في ظل التوترات العسكرية الراهنة.

وتؤكد الدوائر المقربة من "بيت المرشد" أن الإعلان عن توقيت مراسم التشييع مرتبط باستكمال الترتيبات الأمنية وضمان استقرار إجراءات انتقال السلطة التي يشرف عليها مجلس الخبراء.

إسرائيل تهدد باغتيال أي زعيم إيراني جديد

إلى ذلك، هدد وزير الأمن الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، باغتيال أي زعيم إيراني يتم اختياره لخلافة علي خامنئي.

وقال كاتس في منشور عبر "إكس" إن "أي زعيم يختاره نظام الإرهاب الإيراني لمواصلة قيادة خطة تدمير إسرائيل وتهديد الولايات المتحدة والعالم الحر ودول المنطقة وقمع الشعب الإيراني، سيكون هدفا مؤكدا للاغتيال، مهما كان اسمه أو أينما اختبأ".

وفي سياق متصل، أعلن الجيش الإسرائيلي عن تنفيذ موجة جديدة من الضربات على "عشرات" مراكز القيادة الأمنية الإيرانية، إلى جانب مواقع لإطلاق الصواريخ وأنظمة الدفاع الجوي ومنشآت عسكرية أخرى، في خطوة تؤكد تصعيد التوترات بين الجانبين.