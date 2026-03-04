موجز أنباء العالم الأربعاء: تصعيد إقليمي واسع وحرب إيران تتفاعل دوليا

تعتزم إسرائيل مواصلة هجومها على إيران لأسبوعين، وسط إعلان طهران السيطرة على هرمز ورفض التفاوض، وتأجيل تشييع خامنئي. التصعيد امتد إقليميا مع ضربات واعتراضات وخسائر بشرية، ومواقف دولية متباينة تدعو لخفض التوتر ووقف الحرب.

يخطط الجيش الإسرائيليّ، لمواصلة الهجوم على إيران لأسبوع أو أسبوعين على الأقل، استنادا لتصريحات عسكريين إسرائيليين، بحسب ما أوردت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم الأربعاء.

وأعلن الحرس الثوري الإسلامي في بيان "السيطرة الكاملة" على مضيق هرمز الذي يرتدي أهمية حيوية لتجارة النفط العالمية، عند مدخل الخليج.

في إيران، قال محمد مخبر، وهو أحد مستشاري المرشد الأعلى الراحل علي خامنئي، إن طهران لا تنوي التفاوض مع واشنطن، وإنها مستعدة لحرب طويلة.

في الأثناء، قررت السلطات تأجيل مراسم التشييع الرسمية لخامنئي، بعدما كان مقررا أن تبدأ مساء الأربعاء في طهران.

وأعلنت إيران أنها تسعى جاهدة لتعيين مرشد أعلى جديد في أسرع وقت ممكن.

إلى ذلك، أفادت وكالة "إرنا" للأنباء بمقتل 1045 شخصا بين مدنيين وعسكريين منذ بدء الهجوم الأميركي الإسرائيلي على البلاد، السبت.

لبنان

أنذرت إسرائيل سكان المنطقة اللبنانية الجنوبية المحاذية للحدود معها، بإخلاءها بالكامل، تمهيدا لقصفها، في ظلّ توغّل قواتها برا وتوسيع غاراتها التي أسفرت حتى الآن عن استشهاد وإصابة المئات، وتهجير عشرات الآلاف.

سورية

عزز الجيش السوري انتشاره على طول الحدود مع لبنان والعراق المجاورين، وفق ما أفاد مصدر حكومي وكالة فرانس برس ووكالة الأنباء الرسمية "سانا".

الكويت

ارتفع عدد القتلى في الكويت إلى أربعة منذ بدء الهجمات الإيرانية في الخليج، فيما تتصدى الدفاعات الجوية لموجة جديدة من الصواريخ والمسيّرات في أجواء الدولة.

البحرين

أعلنت البحرين فتح الباب أمام سكانها للتطوع في جهود التصدي للهجمات الإيرانية في العديد من المجالات المدنية.

دبي

أعلنت الإمارات وقطر في شكل منفصل اعتراض صواريخ ومسيرات آتية من إيران.

وأصيبت ناقلة نفط قبالة سواحل الإمارات بـ"حطام ناجم عن مقذوف مجهول"، بحسب ما أعلنت وكالة "يو كاي إم تي أو" UKMTO البريطانية للأمن البحري.

السعودية

أعلنت وزارة الدفاع السعودية، أنها اعترضت هجوما بمسيّرة استهدف مصفاة رأس تنورة الواقعة على ساحل الخليج، بعد هجوم سابق استهدفها، الإثنين.

الصين

أعلنت شركة "كوسكو" الصينية العملاقة للشحن التي تشغّل أحد أكبر أساطيل ناقلات النفط في العالم، أنها ستعلّق اعتبارا من الأربعاء خدماتها من وإلى بلدان خليجية بينها الإمارات والبحرين والسعودية والعراق والكويت.

تركيا

أعلنت وزارة الدفاع التركية أن منظومة الدفاع الجوي التابعة لحلف شمال الأطلسي (الناتو) والمتمركزة في شرق المتوسط أسقطت صاروخا أطلقته إيران باتجاه الأجواء التركية.

العراق

دان المرجع الشيعي الأعلى في العراق، علي السيستاني، "الحرب الظالمة" على إيران، معتبرا أن اتخاذ قرار بشنها "بمعزل عن مجلس الأمن الدولي بادرة خطيرة جدا".

وقتل مقاتل كردي إيراني في هجوم صاروخي استهدف مقرا لحزب حرية كردستان المعارض في إقليم كردستان بشمال العراق، حسبما أفاد مصدر في الحزب.

إسبانيا وانتقادات ترامب

ردّ رئيس الوزراء الإسباني، بيدرو سانشيز على انتقادات الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، لمدريد، لرفضها السماح للطائرات الأميركية باستخدام قواعدها لضرب إيران، ملخصا موقف حكومته بعبارة "لا للحرب".

وأعربت المفوضية الأوروبية عن استعدادها للدفاع عن مصالح الاتحاد الأوروبي، في مواجهة تهديدات ترامب بقطع العلاقات التجارية مع إسبانيا.

كذلك، أعرب الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، عن "تضامن" بلاده مع سانشيز.

كندا

اعتبر رئيس الوزراء الكندي، مارك كارني، أن الضربات الأميركية والإسرائيلية على إيران، تتعارض مع القانون الدولي، داعيا إلى خفض سريع للتصعيد.

كولومبو

أعلنت البحرية في سريلانكا انتشال "عدد من جثث" البحارة الذين كانوا على متن فرقاطة إيرانية غرقت قبالة ساحل الجزيرة الجنوبي، بعد انفجار تحدّث عنه بعض أفراد الطاقم.

معبر رفح

عبرت أكثر من مئة شاحنة مساعدات أرسلتها الأمم المتحدة والهلال الأحمر المصري، الثلاثاء، معبر رفح الواصل بين قطاع غزة ومصر، وفق مصدر في المعبر والهلال الأحمر المصري.

فرنسا

أعلن وزير الاقتصاد والمالية الفرنسي، رولان ليسكور، أن فرنسا تعتزم الدعوة إلى اجتماع لوزراء مالية ومحافظي البنوك المركزية لدول مجموعة السبع في بداية الأسبوع المقبل.

روسيا

يستقبل الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، وزير الخارجية المجري، بيتر سيارتو في موسكو، لإجراء محادثات حول نقل النفط الخام الروسي، عبر خط أنابيب يمر عبر أوكرانيا، وفق ما أفاد الكرملين.

واشنطن

أكد الجيش الأميركي تنفيذ عمليات مشتركة مع الإكوادور، لمكافحة تهريب المخدرات، في سياق ضرباته على سفن يقول إنه يشتبه بضلوعها في تهريب الممنوعات في البحر الكاريبي والمحيط الهادئ.

إثيوبيا

قُتل أربعة أطفال، الإثنين في انفجار بجنوب جيبوتي، بحسب ما أفادت السلطات، فيما رجّحت منظمة حقوقية غير حكومية أن يكون الانفجار ناجما عن ضربة بطائرة مسيّرة.

غرق سفينة روسية تنقل الغاز

غرقت سفينة روسية تنقل الغاز الطبيعي المسال في البحر الأبيض المتوسط، بين ليبيا ومالطا، عقب انفجارات مجهولة المصدر، لكن موسكو اتهمت البحرية الأوكرانية بمهاجمتها.

وزير التجارة الأميركي وجيفري إبستين

وافق وزير التجارة الأميركي هاورد لوتنيك على الإدلاء بشهادته في تحقيق يجريه الكونغرس بشأن جيفري إبستين المدان بجرائم جنسية، بحسب ما أفاد رئيس لجنة التحقيق.