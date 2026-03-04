وزير الحرب الأميركي: أمر الإيرانيين انتهى... ستصل المزيد من القوات وسنستخدم مخزونا غير محدود

قال وزير الحرب الأميركي، إن ما "نفعله الآن هو سبعة أضعاف ما فعلناه في حرب الإثني عشر يوما الماضية على إيران"، مشيرا إلى أن "مهمتنا في إيران تركز على تدمير الصواريخ ومنعها من الوصول إلى السلاح النووي".

قال وزير الحرب الأميركي بيت هيغسيث خلال مؤتمر صحافي اليوم، الأربعاء، إن نتائج العمليات العسكرية في إيران رائعة وتاريخية، مشيرا إلى أن "ما نفعله الآن هو سبعة أضعاف ما فعلناه في حرب الإثني عشر يوما الماضية".

وذكر أن "مزيدا من القوات ستصل قريبا إلى المنطقة، وسنستخدم مخزونا غير محدود من القنابل الدقيقة".

ولفت هيغسيث إلى أن "مهمتنا في إيران تركز على تدمير الصواريخ ومنعها من الوصول إلى السلاح النووي، وقد دمرنا البحرية الإيرانية ومنسوب صواريخهم انخفض بشكل كبير".

وأضاف، أن الولايات المتحدة تنتصر ⁠في ​حربها ضد ​إيران، وأن الجيش الأمريكي قادر ​على القتال ​طالما دعت الحاجة.

وتابع هيغسيث "تتمتع ‌دفاعاتنا ⁠الجوية، وكذلك دفاعات حلفائنا، بقدرة ​كبيرة ​على ⁠المناورة، بإمكاننا مواصلة ​هذا القتال ​بسهولة ⁠طالما دعت الحاجة".

وقال إن "أميركا وإسرائيل ستسيطران بشكل تام على الأجواء الإيرانية"، لافتا إلى أن إيران لم تكن تنوي التفاوض على اتفاق نووي مع أميركا، وادعى أن التحقيق جار في الهجوم على مدرسة للبنات في إيران.

فيما أكد أن الصين وروسيا "ليستا عاملا مؤثرا" في الحرب الأميركية الإسرائيلية على إيران.

وردا على سؤال في مؤتمر صحافي حول "رسالته إلى حلفاء إيران، وتحديدا روسيا والصين اللتين دعتا إلى إنهاء الأعمال العدائية"، أجاب وزير الدفاع بأنه ليس لديه رسالة لهما، مضيفا "إنهما ليستا عاملا مؤثرا هنا، ومشكلتنا ليست معهما، بل مع طموحات إيران النووية".