"كوسكو" الصينية للشحن البحري تعلن وقف أنشطتها في الخليج

وقفت شركة النقل العملاقة عملها في الخليج إثر إعلان الحرس الثوري الإيراني السيطرة الكاملة عليه، إضافة إلى أنباء استهداف بعض السفن وغرق ناقلة نفط منذ اندلاع الحرب.

أعلنت شركة "كوسكو" الصينية العملاقة للشحن التي تشغّل أحد أكبر أساطيل ناقلات النفط في العالم، أنها ستعلّق خدماتها من وإلى بلدان خليجية بينها الإمارات العربية المتحدة والبحرين والسعودية والعراق والكويت، بدءا من اليوم الأربعاء.

وتعد الشركة المملوكة للدولة، ومقرها في شنغهاي، من بين عدة مجموعات شحن كبرى علّقت أنشطة السفن في مضيق هرمز، الممر المائي الرئيس لنقل النفط والغاز في العالم.

وذلك بعدما أعلن الحرس الثوري الإيراني السيطرة الكاملة على المضيق، اليوم الأربعاء، إثر إطلاق إسرائيل موجة ضربات جديدة على العاصمة الإيرانية.

وقالت "خطوط كوسكو للشحن" في بيان "في ضوء النزاعات المتصاعدة في منطقة الشرق الأوسط، والقيود الناجمة عنها على حركة الملاحة البحرية عبر مضيق هرمز"، قررت "كوسكو"، "تعليق جميع الحجوزات الجديدة.. للطرق ذات الصلة بأثر فوري وحتى إشعار آخر".

وأوضحت عن إيقاف حجوزات عالمية جديدة موجّهة للبحرين والعراق والكويت وأجزاء من الإمارات العربية المتحدة والسعودية.

واستُثنيت جدّة بالسعودية وخورفكان والفجيرة في الإمارات من قرارات التعليق، إذ يمكن الوصول إليها من دون المرور عبر مضيق هرمز.

وأكدت "كوسكو" أنها تتابع عن كثب التطورات في الشرق الأوسط، فيما أعلنت شركات شحن عملاقة أخرى بينها "ميرسك" و"شركة البحر الأبيض المتوسط للملاحة" وقف العمليات في المنطقة.