إيران تقصف مقار كردية بالعراق وتستهدف ناقلة نفط أميركية بمضيق هرمز

استهداف مقار جماعات كردية معارضة في كردستان العراق، وتدمير أهداف لجماعات انفصالية حاولت التسلل عبر الحدود الغربية بدعم من الولايات المتحدة وإسرائيل.

أعلنت إيران، اليوم الخميس، أنها استهدفت مقار جماعات كردية معارضة في كردستان العراق بثلاثة صواريخ، وذلك بعد غارات جوية على مناطق كردية في إيران والعراق، وفق ما نقلته وسائل الإعلام الإيرانية الرسمية.

تغطية متواصلة على قناة موقع "عرب 48" في "تليغرام"

ونفى مصدر أمني مطلع لوكالة تسنيم الإيرانية دخول عناصر مسلحة كردية عبر الحدود إلى الأراضي الإيرانية، مؤكدا أن الولايات المتحدة وإسرائيل تسعيان حالياً لزعزعة الروح المعنوية للشعب الإيراني عبر حرب نفسية بعد إخفاقهما ميدانيا.

وأضاف أن الأمن كامل على طول حدود محافظة إيلام مع العراق، وأن القوات العسكرية والأمنية تدافع بشكل كامل عن سيادة البلاد وحدودها، داعيا المواطنين إلى متابعة الأخبار عبر وسائل الإعلام الموثوقة وعدم القلق من الحملات النفسية للعدو.

إلى ذلك، أعلنت وزارة الاستخبارات الإيرانية، صباح الخميس، أنه بالتعاون مع الحرس الثوري تم تدمير أهداف تابعة لجماعات انفصالية حاولت التسلل عبر الحدود الغربية.

وأكدت الوزارة أن هذه الجماعات حاولت استغلال الحرب بدعم من العدو الأميركي والإسرائيلي.

وشددت الوزارة على أنها ترصد كافة التحركات على الحدود وسنحبط أي مخطط للعدو الأميركي الصهيوني ومرتزقته.

وفي السياق، أعلن الحرس الثوري الإيراني، أنه استهدف ناقلة نفط أميركية شمالي مياه الخليج، مشيرا إلى أنها تحترق حاليا.

وأكد أن المرور والعبور عبر مضيق هرمز خلال زمن الحرب سيكون تحت سيطرته وفق القوانين الدولية.

ونقلت وكالة أنباء الطلبة الإيرانية (إسنا) عن مسؤول عسكري في إيران قوله إن طهران قد تستهدف مفاعل ديمونة النووي في إسرائيل، في حال سعت إسرائيل والولايات المتحدة إلى تغيير النظام في الجمهورية الإسلامية.

أعلنت إيران أنها استهدفت مقار مجموعات كردية في كردستان العراق، وفقا لما ذكرته وسائل إعلام إيرانية رسمية، وذلك عقب غارات جوية استهدفت مناطق كردية في إيران والعراق.