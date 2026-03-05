الولايات المتحدة تجلي 20 ألفا من رعاياها من مناطق الحرب

وزارة الخارجية الأمريكية أشارت إلى أن هذه الأرقام لا تشمل العديد من الأمريكيين الذين انتقلوا بسلام إلى دول أخرى، أو أولئك الذين غادروا الشرق الأوسط وما زالوا في طريق عودتهم إلى الولايات المتحدة..

السفارة الأميركية في الرياض، التي استُهدفت بمسيّرتين من إيران (Getty Images)

أعلنت الولايات المتحدة أن نحو 20 ألفا من رعاياها عادوا إلى البلاد منذ بدء الهجمات على إيران في 28 شباط/ فبراير الماضي.

تغطية متواصلة على قناة موقع "عرب 48" في "تليغرام"

وجاء الخبر في بيان نشرته وزارة الخارجية الأميركية، الخميس، عبر موقعها الإلكتروني الرسمي.

وقالت الوزارة إنّه "منذ 28 شباط/ فبراير، عاد ما يقرب من 20 ألف مواطن أميركي سالمين إلى الولايات المتحدة الأميركية، من منطقة الشرق الأوسط".

وأوضحت أنّ هذا الرقم لا يشمل العديد من الأميركيين الذين انتقلوا إلى دول أخرى بسلام، أو أولئك الذين غادروا المنطقة وما زالوا في طريقهم إلى الولايات المتحدة.

وأشارت الوزارة إلى تسيير رحلات جوية مستأجرة، وأعمال نقل بري، مؤكدة استمرار توسيع هذه الإجراءات عبر إضافة رحلات جوية وخدمات نقل بري جديدة.

كما أعلنت إنشاء استمارة طوارئ خاصة بالمواطنين الأميركيين، في الكويت والبحرين والإمارات العربية المتحدة وقطر والمملكة العربية السعودية وإسرائيل.

وأوضحت الوزارة أنّه عبر تعبئة هذه الاستمارة، يمكن للمواطنين الأميركيين في هذه الدول تلقي معلومات مباشرة عن خيارات الرحلات المستأجرة، ووسائل النقل البري المتاحة.

ويدخل هذا ضمن تداعيات الحرب التي تشنها إسرائيل والولايات المتحدة على إيران، منذ الثامن والعشرين من شباط/ فبراير، والتي ما زالت تشتد ويتسع نطاقها في يومها السادس.