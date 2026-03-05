تنسيق بين فرنسا وإيطاليا واليونان لنشر قوات عسكرية بالشرق الأوسط وبريطانيا ترسل مقاتلات إلى قطر

تنسّق فرنسا وإيطاليا واليونان نشر قوات وأصول عسكرية في قبرص وشرق المتوسط مع تصاعد الحرب بالشرق الأوسط، بينما تعزّز بريطانيا وجودها الجوي بقطر، ويطالب الاتحاد الأوروبي ودول الخليج إيران بوقف هجماتها التي تهدد الأمن الإقليمي والعالمي.

تعمل فرنسا وإيطاليا واليونان على "تنسيق نشر أصول عسكرية" في قبرص وشرق البحر المتوسط، عقب اتساع رقعة الحرب في الشرق الأوسط، بحسب ما أعلن مسؤول في فريق الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، اليوم الخميس.

وذكر المصدر أن ماكرون أجرى اتصالين هاتفيين برئيسَي وزراء إيطاليا واليونان جورجيا ميلوني وكيرياكوس ميتسوتاكيس، مشيرا إلى أنهم "اتفقوا على تنسيق نشر أصول عسكرية في قبرص وشرق البحر المتوسط، والتعاون لضمان حرية الملاحة في البحر الأحمر".

وكان ماكرون قد أعلن، أول من أمس، الثلاثاء، إرسال حاملة الطائرات شارل ديغول إلى البحر المتوسط ردا على التصعيد المتواصل في الشرق الأوسط، فضلا عن نشر الفرقاطة المتعددة المهام لانغدوك ووحدات دفاع جوي في قبرص.

وأعلنت إيطاليا، اليوم الخميس، أنها ستُرسل، إلى جانب فرنسا وإسبانيا وهولندا، وحدات بحرية للدفاع عن قبرص العضو في الاتحاد الأوروبي "في الأيام المقبلة".

وكانت اليونان قد أعلنت، الإثنين، إرسال فرقاطتين ومقاتلتَي أف-16 إلى قبرص.

ستارمر يعلن أن المملكة المتحدة ستُرسل أربع مقاتلات تايفون إضافية إلى قطر

وفي سياق ذي صلة، أعلن رئيس الحكومة البريطانية، كير ستارمر، الخميس، أن المملكة المتحدة ستُرسل أربع مقاتلات تايفون إضافية إلى قطر، بهدف تعزيز عملياتها "الدفاعية" في الشرق الأوسط.

وقال ستارمر في مؤتمر صحافي "سنُرسل أربع طائرات تايفون إضافية للانضمام إلى سربنا في قطر، من أجل تعزيز عملياتنا الدفاعية في هذا البلد وفي المنطقة برمّتها"، لكنه لم يذكر عدد الطائرات البريطانية من هذا النوع الموجودة أصلا في الشرق الأوسط.

الاتحاد الأوروبي يطالب ودول الخليج إيران بوقف هجماتها التي تهدد "الأمن العالمي"

وطالبت دول الاتحاد الأوروبي ودول خليجية في بيان مشترك، اليوم الخميس إيران بأن توقف "هجماتها غير المبررة" في الشرق الأوسط والتي تهدد الأمن العالمي.

وجاء في البيان "دان الوزراء بشدة الهجمات الإيرانية غير المبررة ضد دول مجلس التعاون الخليجي، والتي تهدد الأمن الإقليمي والعالمي، ودعوا إيران إلى وقف هجماتها فورا".

ونُشر هذا النص عقب اجتماع عبر تقنية الفيديو جمع وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي ودول مجلس التعاون الخليجي وهي السعودية وقطر والإمارات والكويت وعُمان والبحرين.