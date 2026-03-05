حجب الإنترنت يحرم الإيرانيين من متابعة أخبار الحرب

يعيش الإيرانيون شبه عزلة رقمية، بعد حجب فرضته السلطات منذ بدء الحرب مع الولايات المتحدة وإسرائيل، وفق منظمة "نتبلوكس". يمنع الانقطاع السكان من متابعة الأخبار أو التواصل مع الخارج، مع تحذيرات بملاحقة قضائية لمن يتصل بالشبكة بطرائق محظورة.

أعلنت منظمة "نتبلوكس" لرصد الاتصال الرقمي، أنّ الاتصال بالإنترنت في إيران ما زال عند "حوالى واحد في المئة من المستويات العادية"، مع دخول انقطاع الاتصالات يومه الخامس.

وأوضحت المنظمة عبر "إكس"، أنّ "انقطاع الإنترنت في إيران تجاوز الآن 120 ساعة مع بقاء الاتصال معدوما".

وأضافت أنّ شركات الاتصالات تهدد "المستخدمين الذين يحاولون الاتصال بالإنترنت العالمي، باتخاذ إجراءات قانونية ضدهم".

يأتي هذا بعد أن قطعت السلطات الإيرانية الإنترنت، السبت، بعد بدء الهجوم الأميركي الإسرائيلي، ما بسط حالة من التعتيم المعلوماتي في إيران.

وقد طوّرت الجمهورية الإسلامية على مر السنين قدرة فائقة على السيطرة على الإنترنت، تجعل الاتصال بالشبكة محدودا حتى في الأوقات العادية، والدخول إلى مواقع التواصل الاجتماعي مثل "فيسبوك" و"إنستغرام" و"يوتيوب" متقطعا.

واعتاد الإيرانيون هذه التدابير، فوجدوا طرقا للالتفاف عليها من خلال استخدام الشبكات الافتراضية الخاصة، "في بي إن".

وفي الأثناء، لا يمكن للإيرانيين تلقي مكالمات من الخارج، وقال أحد سكان طهران لوكالة "فرانس برس"، طالبا عدم ذكر اسمه لأسباب أمنية، إنّ "الإنترنت بطيء جدا؛ لا يمكننا الاتصال والرسائل الصوتية لا تصل، لا يمكننا إلا الكتابة".

ويجد بعض الإيرانيين لحظات وجيزة جدا خلال النهار، يمكنهم فيها الاتصال بالإنترنت وبعث رسائل.

وقال أحد سكان بوكان غربي إيران في رسالة تلقتها "فرانس برس"، إنّ "الوضع مزرٍ، الإنترنت يعمل وينقطع باستمرار. الاتصال بطيء إلى حدّ أن الشبكات الافتراضية الخاصة لا تعمل".

وروى إيرانيون فروا إلى تركيا أنّهم اضطروا إلى التنقل في الطرقات دون أي اتصال بالإنترنت، ومن غير إمكانية الوصول بالتالي إلى خدمات الملاحة عبر الهاتف، مثل خرائط "غوغل".

التهديد بالملاحقات القضائية لمن يحاول الاتصال بالشبكة العالمية

وأفادت "نتبلوكس" أيضا، بأنّه "تسود أجواء تزداد قمعا، مشغّلو الاتصالات يهددون بملاحقات قضائية بحق المستخدمين الذين يحاولون الاتصال بشبكة الإنترنت العالمية".

وكانت إيران قطعت الإنترنت لعدة أسابيع، خلال التظاهرات الواسعة النطاق التي هزت البلاد في كانون الثاني/ يناير، وخلال حرب الـ12 يوما مع إسرائيل في حزيران/ يونيو 2025.

ففي الثامن من كانون الثاني/ يناير، فُرض حجب شامل منعت خلاله السلطات الشبكات الخاصة، وعطلت اتصالات الإنترنت عبر الأقمار الاصصناعية، التي توفّرها شركة "ستارلينك" المملوكة لإيلون ماسك.

ولم تسمح السلطات الإيرانية بالوصول سوى إلى شبكة الإنترنت الداخلية التي أطلقتها عام 2016، وتسمح بالدخول إلى التطبيقات والمواقع الإلكترونية المحلية حصرا، مع عزل مستخدميها عن باقي العالم.

وكان لقطع الإنترنت ثلاثة أسابيع في مطلع العام عواقب سلبية جدا على الاقتصاد، الذي يعاني بالأساس من العقوبات الدولية.

إذ تكبّد الاقتصاد بمجمله خسائر قدرت بنحو 35 مليون دولار في اليوم، بحسب وزير الاتصالات، ستّار هاشمي، الذي حذر من "عواقب اجتماعية وأمنية" محتملة.

وتلقت السلطات طلبات عديدة من شركات تدعو إلى رفع القيود ودفع تعويضات، وفق ما أوردت وسائل الإعلام.

ودعا نجل الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، يوسف بزشكيان، بنفسه في 24 كانون الثاني/ يناير إلى رفع القيود وإعادة تشغيل الإنترنت، محذرا بأنّ الإبقاء على الحجب "يوسّع الفجوة بين الشعب والحكومة".