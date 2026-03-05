خفايا الحرب

إسرائيل ترفض مساع فرنسية لوقف الحرب على لبنان، وأخرى مصرية لخفض التصعيد، ولبنان تحذّر من حرب أهلية جرّاء النزوح، ومخاطر اجتياح كردي لإيران تُرى كحرب نفسية، وإسرائيل تتنبه من تحركات محتملة على الأرض من الحوثيين...

مبان مدمرة ودبابة إسرائيلية في الجنوب اللبناني، الخامس من آذار (Getty Images)

زاوية مؤقتة على أمل انتهاء الحرب قريبا

- إسرائيل رفضت كل المساعي الفرنسية لوقف الحرب على لبنان.

- اقترحت فرنسا أن يتوقف حزب الله عن القيام بأعمال عسكرية مقابل أن توافق اسرائيل على وقف أعمالها والدخول بمفاوضات سياسية مع لبنان.

- وزير الخارجية المصري أجرى مساع مع الأميركيين والإسرائيليين لخفض التصعيد مع لبنان، لكنّ إسرائيل رفضت، هناك مخاوف ديبلوماسية من شن إسرائيل حربا واسعة جدا تؤدي إلى تدمير بنى تحتية مدنية.

- ديبلوماسيون أبلغوا لبنان أنّ إسرائيل لن تتراجع عن أهدافها في لبنان قبل تدمير حزب الله بالكامل وإنهاء كل قدراته العسكرية، ولو كان ثمن ذلك هو حرب طويلة واجتياح واسع وتنفيذ أعمال عسكرية في البقاع.

- اعتبرت مصادر لبنانية إنذار الجيش الإسرائيلي لسكان الضاحية الجنوبية في بيروت، وعددهم نحو مليون نسمة، بمثابة دعوة للحرب الأهلية من خلال تغيير التقسيم الديمغرافي الطائفي في العاصمة، من خلال دفعهم للجوء إلى مناطق سكانية ترى في استيعابهم خطرا على وجودها.

- اعتبرت مصادر عراقية وإيرانية أنّ الحديث عن اجتياح قوات كردية للأراضي الإيرانية هو جزء من الحرب النفسية على النظام الإيراني، بهدف إرباكه وإضعاف ثقته بقدرته على تحديات الحرب الإسرائيلية الأميركية.

- خطر الحوثيين: تسود سيناريوهات في الاستخبارات العسكرية الإسرائيلية بأن تُقدِم جماعة أنصار الله الحوثية في اليمن على عمل بري ضد إسرائيل، بالتعاون مع تنظيمات شيعية عراقية، وأنّ عدم إطلاق الحوثيين الصواريخ تجاه إسرائيل حتى الساعة يهدف إلى "تخدير" إسرائيل. وبحسب صحيفة "يديعوت أحرونوت" فإنّ هذا السيناريو استدعى أن يقوم الجيش الإسرائيلي باستدعاء قوات احتياط مقاتلة إلى الجبهة الشمالية مع لبنان تحديدا. وبحسبها، فإنّ المخابرات العسكرية "ترى بذلك مهمة الإنذار الأساسية بالنسبة إليها".

- تعتبر إسرائيل والولايات المتحدة أنّ المرحلة الأولى من الحرب هي تدمير القدرات الصاروخية والنووية الإيرانية، ليكون من الصعب إعادة ترميمها، خلافا لما حصل في حرب حزيران/ يونيو 2025. أما الخطوة التالية، فهي استهداف الصناعات العسكرية الإيرانية بواسطة طائرات "بي-52"، إذ تقدّر إسرائيل أنّ ضرب الصناعات العسكرية الإيرانية من شأنه أن يزيد من معاناة النظام الاقتصادية والتسريع في انهياره. فحسب تقديرات الاستخبارات العسكرية الإسرائيلية، قد تستمر عملية انهيار النظام عدة سنوات شريطة عدم رفع العقوبات عن طهران، وفق ما نقلت وسائل إعلام إسرائيلية.