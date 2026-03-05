عراقجي: إيران لا تطلب وقفا للنار وعلى استعداد للتصدي لأي غزو بري

أكد عراقجي أن بلاده لا تسعى إلى وقف إطلاق النار ولا إلى مفاوضات مع الولايات المتحدة، مشيرا في الوقت ذاته إلى استعداد إيران للتصدي لاحتمال شن غزو بري، محذرا من أن نتائج ذلك ستكون كارثية.

قال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي مساء، الخميس، إن بلاده "مستعدة" لاحتمال غزو بري، محذرا من أن نتائج ذلك ستكون "كارثية" على أعداء الجمهورية الإسلامية.

تغطية متواصلة على قناة موقع "عرب 48" في "تليغرام"

وصرح عراقجي لشبكة "إن بي سي نيوز" الأميركية "نحن مستعدون لأي طارئ، حتى لو كان ذلك غزوا بريا".

وفي ظل تقارير صحافية نفاها البيت الأبيض حول دعم عسكري أميركي محتمل للميليشيات الكردية للإطاحة بالحكومة الإيرانية، قال "نحن بانتظارهم. نحن على يقين من قدرتنا على مواجهتهم، وسيكون ذلك كارثة عليهم".

فيما أكد أن إيران لا تسعى إلى وقف إطلاق النار ولا إلى مفاوضات مع الولايات المتحدة، بعد مرور 6 أيام على الحرب الإسرائيلية – الأميركية ضد بلاده.

وقال عراقجي "لقد تفاوضنا معهم مرتين، وفي كل مرة هاجمونا في خضم المفاوضات"، في إشارة إلى الحرب السابقة التي اندلعت في حزيران/ يونيو 2025 واستمرت 12 يوما.

وأضاف "نحن لا نطالب بوقف إطلاق النار. ولا نرى أي مبرر للتفاوض مع الولايات المتحدة".

إلى ذلك، أكد عراقجي أن بلاده لا تعتزم إغلاق مضيق هرمز، لكنه لم يستبعد خيارا مماثلا إذا واصلت إسرائيل والولايات المتحدة حربهما.

وصرح قائلا "ليست لدينا أي نية لإغلاق المضيف في هذه المرحلة. لم نغلقه. إنها السفن وناقلات النفط التي لا تحاول عبوره لأنها تخشى أن يستهدفها هذا الطرف أو ذاك".

وفي السياق، قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الخميس، إنه يؤيد شنّ مقاتلين أكراد إيرانيين هجوما على طهران في خضم الحرب.

وصرّح في مقابلة مع وكالة "رويترز": "أعتقد أن من الرائع أنهم يريدون القيام بذلك، وسأكون مؤيدا تماما". لكن الرئيس الأميركي امتنع عن الإفصاح عما إذا كانت الولايات المتحدة ستوفر غطاء جويا للفصائل الكردية.

ومنذ أن بدأت الولايات المتحدة وإسرائيل الحرب صباح السبت، وجهت إيران ضربات لفصائل كردية إيرانية متمركزة في إقليم كردستان العراق، متهمة إياها بخدمة المصالح الغربية والإسرائيلية.

وتتبنى عدة فصائل كردية إيرانية العمل المسلح من أجل مزيد من الحكم الذاتي داخل إيران، وقد أبدت عزمها شن هجوم ضد الجمهورية الإسلامية، ما أثار غضب طهران وكذلك قسم من المعارضة يشمل أنصار النظام الملكي الذين يؤكدون على وحدة أراضي إيران.

ورغم أن الأكراد كانوا تاريخيا أقل اصطداما مع السلطات في إيران مقارنة بالعراق وتركيا وسورية، إلا أن لهم فصائل مسلحة منظمة يقول خبراء إنها قد تساعد قوات خاصة أجنبية في التسلل إلى إيران وزعزعة استقرارها.