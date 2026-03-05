كم بلغ عدد قتلى الحرب على إيران في الشرق الأوسط؟

حصيلة أولية تظهر سقوط مئات القتلى في عدة دول بالشرق الأوسط منذ اندلاع الحرب الأميركية الإسرائيلية على إيران، مع تسجيل العدد الأكبر من الضحايا في إيران وتوسع المواجهة لتشمل دول الخليج ولبنان والعراق.

تشير حصيلة أولية إلى سقوط مئات القتلى في عدة دول في الشرق الأوسط منذ اندلاع الحرب الأميركية الإسرائيلية على إيران المتواصلة منذ 28 شباط/ فبراير الماضي، مع اتساع رقعة المواجهة لتشمل المصالح الأميركية في دول خليجية والعراق إلى جانب التصعيد في لبنان.

تغطية متواصلة على قناة موقع "عرب 48" في "تليغرام"

وبحسب المعطيات المتوفرة حتى الخامس من آذار/ مارس، اليوم السادس من الحرب، فإن إيران سجلت العدد الأكبر من القتلى، إذ أفادت وكالة الأنباء الإيرانية ("إرنا") بمقتل 1230 مدنيا بينهم نحو أكثر من 170 تلميذة في استهداف لمدرسة ابتدائية في مدينة ميناب جنوب إيران.

وكانت حصيلة سابقة أعلنتها السلطات الإيرانية، الأربعاء، قد أشارت إلى مقتل 1045 شخصًا من المدنيين والعسكريين.

وفي إسرائيل، أفادت المصادر الطبية بمقتل 10 مدنيين، بينهم تسعة في ضربة صاروخية إيرانية استهدفت مدينة بيت شيمش قرب القدس في الأول من آذار/ مارس، فيما لم تعلن وزارة الأمن الإسرائيلية رسميا عن سقوط قتلى في صفوف الجيش.

وفي لبنان، أعلنت وزارة الصحة أن 77 شخصًا قُتلوا في الغارات الإسرائيلية التي استهدفت مناطق مختلفة من البلاد، في حصيلة مرشحة للارتفاع في ظل تقارير عن سقوط شهداء خلال اليوم في ظل الغارات والهجمات الإسرائيلية المتصاعدة.

كما أعلنت وزارة الداخلية في البحرين مقتل شخص واحد بعد اندلاع حريق في مدينة سلمان الصناعية عقب اعتراض صاروخ.

وفي الكويت، أفادت وزارتا الصحة والخارجية بمقتل ثلاثة أشخاص، بينهم جنديان كويتيان، في هجمات إيرانية على البلاد.

وفي سلطنة عُمان، قُتل شخص واحد بعدما أصابت قذيفة ناقلة للمنتجات الكيماوية والنفطية كانت ترفع علم جزر مارشال قبالة سواحل مسقط.

وفي الإمارات، أعلنت وزارة الدفاع مقتل ثلاثة أشخاص نتيجة هجمات مرتبطة بالحرب.

كما أعلنت القيادة المركزية الأميركية (سنتكوم) مقتل ستة جنود أميركيين في غارة استهدفت منشأة عسكرية في الكويت.

أما في العراق، فقد أفادت السلطات الصحية المحلية بمقتل 13 شخصًا على الأقل، بينهم 11 عنصرًا من جماعات مسلحة وجندي في الجيش ومدني واحد، نتيجة الهجمات المرتبطة بالتصعيد العسكري في المنطقة.

ولم يتسنَّ التحقق بشكل مستقل من مجمل هذه الأرقام، التي تستند إلى بيانات رسمية وتقارير صادرة عن الجهات المعنية في الدول المذكورة.