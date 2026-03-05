مخاوف على الاقتصاد العالمي مع اتساع رقعة الحرب

تتواصل الحرب على إيران لليوم السادس، واتسعت رقعتها لتشمل خريطة النار إيران ولبنان وفلسطين وكردستان العراق ودولا في الخليج ومناطق أخرى، وسط هجمات صاروخية متبادلة وارتفاع في حصيلة الضحايا، وتحذيرات جدية من آثار ذلك على اقتصاد العالم بأكمله.

اتسعت رقعة الحرب الإسرائيلية الأميركية على إيران في يومها السادس، ليمتد دوي الانفجارات من طهران إلى القدس، مرورا ببيروت ووصولا إلى كردستان العراق، وسط مخاوف جدية بشأن تداعيات ذلك على الاقتصاد العالمي.

تغطية متواصلة على قناة موقع "عرب 48" في "تليغرام"

وأظهرت مشاهد بثها تلفزيون "فرانس برس" منذ الفجر مبانيَ مدمرة، وشوارع مكسوة بالركام والغبار في أحد أحياء الضاحية الجنوبية لبيروت، معقل حزب الله.

الضاحية الجنوبية في بيروت



وبدأت الحرب مع شن الولايات المتحدة وإسرائيل، السبت، هجوما ضخما على إيران أدى إلى مقتل المرشد الأعلى، علي خامنئي، تردّ عليه إيران بإطلاق صواريخ ومسيّرات على دول إقليمية عدة تضم مصالح أميركية.

وأفادت وكالة أنباء الجمهورية الإسلامية الرسمية، "إرنا"، اليوم الخميس، بمقتل 1230 شخصا منذ بدء الحرب، وهي حصيلة لم يتسنّ التثبت منها.

وفي المقابل، كثّفت إسرائيل ضرباتها في لبنان حيث بدأت تتوغل برا في جنوبه، في عمل عسكري يؤكد حزب الله أنّه يتصدى لها.

ووجه الجيش الإسرائيلي، اليوم الخميس، إنذارا "عاجلا" لسكان ضاحية بيروت الجنوبية للإخلاء "الفوري"، والتوجه نحو شرقي لبنان وشماله، وهي منطقة مكتظة يسكنها مئات الآلاف.

وبحسب السلطات اللبنانية، أسفرت الحرب عن استشهاد 72 شخصا على الأقل وإصابة 437 آخرين، فضلا عن نزوح نحو 83 ألف شخص منذ يوم الإثنين.

وتشهد المنطقة إعادة ترتيب لتوازن القوى ما زالت معالمه غير واضحة بعد، في عقب مرور أيام قليلة على اندلاع الحرب.

وهزت عدة انفجارات، صباح الخميس، طهران ومحيطها الغربي وفق ما أفادت وسائل الإعلام المحلية، فيما سمع صحافيو وكالة "فرانس برس" هدير طائرات مقاتلة تحلق فوق غرب طهران، ودويّ انفجارات.

كما أفادت وسائل إعلام إيرانية، بأنّ الضربات الإسرائيلية والأميركية طالت مجمع آزادي الرياضي، وملعبا لكرة القدم، ومبنى تابعا للبلدية، وواجهات متاجر في أرجاء طهران، فيما كشفت الصور عن أضرار جسيمة لحقت بها.

متطوعون إيرانيون لإزالة الركام يصلّون قرب مبان مهدّمة



وفي المقابل، أعلن الجيش الإسرائيلي صباح الخميس رصد دفعة جديدة من الصواريخ أُطلقت من إيران، ودوّت انفجارات في الدوحة والمنامة، فيما توعدت أذربيجان بالرد على هجوم بمسيّرتين، قالت إنّ إيران أطلقتهما ما ألحق إصابة بمطار وأسفر عن إصابة شخصين بجروح، غير أنّ طهران نفت الهجوم.

وأعلنت رئيسة الوزراء الإيطالية، جورجيا ميلوني، أنّ روما سترسل دفاعات جوية لدعم الدول الخليجية. كما أعلن رئيس الوزراء الأسترالي، أنتوني ألبانيزي، نشر "قدرات عسكرية" في الشرق الأوسط كإجراء احترازي.

وصرّح رئيس الوزراء الكندي، مارك كارني، أنّه لا يمكنه استبعاد مشاركة بلاده عسكريا في الحرب الدائرة.

تحذيرات إيرانية لفصائل كردية معارضة من الانخراط في الحرب

وأعلنت طهران أنّها استهدفت مقارّ مجموعات كردية في كردستان العراق، منطقة الحكم الذاتي الكردية التي تنتشر فيها قوات أميركية.

ونقلت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية، "إرنا"، في منشور على تطبيق "تلغرام" عن بيان عسكري، قوله "استهدفنا مقارّ جماعات كردية معارضة للثورة في كردستان العراق بثلاثة صواريخ".

وجاء ذلك عقب تحذيرات من السلطات الإيرانية، إذ أعلن أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني، علي لاريجاني، أنّ "على الجماعات الانفصالية ألّا تظنّ أنّ رياحا جديدة هبّت، وتحاول التحرك".

ونفت الناطقة باسم البيت الأبيض، كارولين ليفيت، الأربعاء، تقارير نشرتها وسائل إعلام أميركية عدة تفيد بأنّ الولايات المتحدة تخطّط لتسليح مجموعات كردية مسلحة معارضة لإيران، وإشعال انتفاضة، لكنّها أكدت أنّ الرئيس دونالد ترامب "تحدث مع قادة أكراد" بشأن القاعدة التي تستخدمها الولايات المتحدة في شمال العراق.

ولطالما شكل إقليم كردستان، الواقع في شمال العراق قرب الحدود الإيرانية، ملاذا لفصائل كردية إيرانية مسلّحة معارضة للجمهورية الإسلامية، استهدفتها ضربات إيرانية مرات عدة.

ومن جهة أخرى، أعلنت كتائب حزب الله في العراق مقتل قيادي كبير فيها، بضربة قرب قاعدة جرف النصر في جنوب البلاد، أسفرت كذلك عن مقتل عنصرين آخرين.



