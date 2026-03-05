موجز أنباء العالم الخميس: تصاعد الحرب بإيران يوسع رقعة الهجمات ويثير تحركات عسكرية دولية

قُتل 1230 شخصا منذ بدء الحرب الأميركية الإسرائيلية على إيران، مع غارات على طهران وردود إيرانية بصواريخ ومسيّرات استهدفت إسرائيل والخليج وقواعد أميركية. تصاعد التوتر إقليميا ودوليا، وهجمات بلبنان والعراق، وتحركات عسكرية دولية وتأثيرات اقتصادية واتصالات مقطوعة بإيران.

قُتل ألف و230 شخصا منذ بدء الحرب الأميركية الإسرائيلية على إيران، السبت الماضي، بحسب ما أفادت وكالة الأنباء الإيرانية (إرنا) الرسمية، اليوم الخميس.

ودوت انفجارات عديدة، الخميس، في طهران ومحيطها الغربي، على ما أفادت وسائل الإعلام المحلية، بعد إعلان إسرائيل شن سلسلة جديدة من الضربات على العاصمة الإيرانية.

واتهمت إيران الولايات المتحدة وإسرائيل بتعمد استهداف مناطق مدنية في الحرب المستمرة لليوم السادس على التوالي.

وقال الجيش الإسرائيلي، إن الهجوم الذي يشنه مع الجيش الأميركي على إيران "زعزع" قيادتها، مضيفا أنه يواصل "تعميق الأضرار".

وذكر وزير الأمن الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، أن وزير الدفاع الأميركي، بيت هيغسيث، أكد له دعم واشنطن القوي للهجوم المشترك ضد إيران، وحثه على مواصلته "حتى النهاية".

في المقابل، دوّت صفارات الإنذار في القدس الخميس، دوي انفجارين، فيما أعلن الحرس الثوري الإيراني أنه استهدف مطار بن غوريون وقاعدة جوية إسرائيلية في المنطقة ذاتها.

وأفاد الجيش الإيراني أيضا بتنفيذ ضربات على "أهداف في تل أبيب وفي قاعدة ميرون للرادار" بشمال إسرائيل، وفق ما نقل التلفزيون الرسمي الإيراني.

وأعلن الجيش الإيراني الخميس أنه شنّ هجوما بطائرات مسيّرة على موقع أميركي في مدينة أربيل، كبرى مدن إقليم كردستان في شمال العراق.

كما أعلن الحرس الثوري الإيراني إصابة ناقلة نفط أميركية في الخليج بصاروخ الخميس، في آخر هجوم يستهدف قطاع الطاقة في المنطقة.

وأفادت وكالة أمن بحري بريطانية بتعرّض ناقلة نفط لـ"انفجار كبير" في المياه قبالة الكويت، ما تسبّب بحدوث تسرب نفطي.

في خضمّ الهجمات الإيرانية المتواصلة على أهداف في دول الخليج، أعلن الجيش الإيراني أن "مسيّرات تابعة للبحرية في القوات المسلحة استهدفت موقعا لقوات أميركية في معسكر الأديرع بالكويت".

وأفاد دبلوماسيون، بأنه جرى إبلاغ عدد من الدبلوماسيين الغربيين في الرياض بالاحتماء في أماكن آمنة.

وأعلنت أبوظبي عن ستة إصابات، إثر سقوط شظايا مسيّرة تم اعتراضها، فيما دوت انفجارات جديدة في الدوحة والمنامة.

من جهتها، كشفت رئيسة الوزراء الإيطالية، جورجيا ميلوني، أن بلادها سترسل دفاعات جوية لدعم الدول الخليجية التي تتعرّض لضربات إيرانية.

وأصيب أربعة أشخاص في هجوم بطائرتين مسيّرتين على جيب ناخيتشيفان في أذربيجان التي استدعت سفير إيران، وأكدت أن الهجوم لن يمر "بدون رد"، فيما نفت طهران مسؤوليتها، ووجهت أصابع الاتهام إلى إسرائيل.

وأعلنت وزارة الدفاع الإسبانية، الخميس، إرسال فرقاطة في مهمة "حماية" إلى قبرص، سترافق حاملة الطائرات الفرنسية "شارل ديغول" وسفنا أخرى يونانية وإيطالية، بعد تعرض قاعدة عسكرية بريطانية في الجزيرة لهجوم بمسيّرات إيرانية في ظل الحرب الجارية في الشرق الأوسط.

وأعلن رئيس الحكومة الأسترالية، أنتوني ألبانيزي، نشر "قدرات عسكرية" في الشرق الأوسط كإجراء احترازي.

وتتوجّه سفينة حربية إيرانية ثانية إلى المياه الإقليمية لسريلانكا، اليوم الخميس، بعد يوم على تدمير غواصة أميركية فرقاطة إيرانية أخرى، بحسب ما أفادت مصادر رسمية في سريلانكا.

واتّهم وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، الولايات المتحدة بارتكاب "فظاعة" بإغراق الفرقاطة الإيرانية قبالة سريلانكا، محذّرا من أن واشنطن "ستندم بشدّة" على هذا الهجوم غير المسبوق.

في موسكو، أعلن الكرملين أن إيران لم تطلب مساعدة عسكرية من حليفتها روسيا بوجه الهجوم الأميركي الإسرائيلي المكثف عليها.

ولم يستبعد رئيس الوزراء الكندي، مارك كارني، أن تشارك بلاده عسكريا في الحرب الدائرة في الشرق الأوسط.

وأعلنت منظمة "نتبلوكس" لرصد الاتصال الرقمي أن الاتصال بالإنترنت في إيران لا يزال عند "نحو واحد في المئة من المستويات العادية" مع دخول انقطاع الاتصالات الناجم عن الحرب مع إسرائيل والولايات المتحدة يومه الخامس.

لبنان

استشهد ثمانية أشخاص، بينهم أفراد من عائلتين، جراء غارات اسرائيلية على جنوب لبنان وشرقه، وفق ما أورد الإعلام الرسمي، الخميس، في وقت جدّد الجيش الإسرائيلي إنذاره سكان مناطق واسعة في جنوب البلاد بالإخلاء الفوري، تمهيدا للقصف.

وشهدت ضاحية بيروت الجنوبية، معقل حزب الله، الخميس، حالة من الهلع والذعر مع فرار السكان منها، إثر إنذار وجهه الجيش الإسرائيلي لإخلائها "الفوري".

وعدّت منظمة "هيومن رايتش ووتش" الحقوقية، الخميس، أن انذارات الإخلاء الفوري التي وجّهها الجيش الإسرائيلي إلى مئات الآلاف من سكان منطقة جنوب الليطاني في لبنان، تثير مخاوف جسيمة بشأن انتهاك قوانين الحرب.

في الأثناء، قررت الحكومة اللبنانية منع أي نشاط للحرس الثوري الإيراني في البلاد، في حال التحقق من وجود عناصر تابعين له، على وقع الحرب بين حزب الله المدعوم من طهران وإسرائيل.

العراق

أعلنت كتائب حزب الله العراقية المدعومة من إيران، الخميس، مقتل أحد قيادييها بضربة على جنوب العراق، الأربعاء.

وأفادت وكالة الأنباء العراقية (واع)، نقلا عن مصدر أمني بإحباط محاولة إطلاق صواريخ "في منطقة صليلي بقضاء الزبير جنوب محافظة البصرة كانت مهيأة، لاستهداف إحدى دول الجوار".

نيويورك

كشف باكستاني يحاكم في نيويورك بتهمة التخطيط لاغتيال الرئيس الأميركي دونالد ترامب وشخصيات سياسية أخرى، أنه تعاون مع الحرس الثوري الإيراني، بحسب وسائل إعلام أميركية.

الخرطوم

أسفرت ضربة بطائرات مسيرة على مدينة المجلد التي تسيطر عليها قوّات الدعم السريع بالقرب من الحدود مع جنوب السودان عن مقتل 18 شخصا على الأقل، الأربعاء، بحسب ما أفاد مصدر طبي في هجوم نسبه إلى الجيش السوداني.

موسكو

ستُفرج موسكو وكييف عن ما مجموعه ألف أسير حرب على مدى يومي الخميس والجمعة، بحسب ما أعلن كبير المفاوضين الروس، فيما أفادت وزارة الدفاع الروسية بأن أولى دفعات التبادل بواقع 200 أسير من كل طرف، قد أُنجزت فعلا.

الصين والنفط

طلبت الصين من كبرى شركات تكرير النفط تعليق صادرات الديزل والبنزين، بحسب ما أفادت وكالة "بلومبرغ" في ظلّ خطر نقص الإمدادات الناجم عن الحرب في الشرق الأوسط.

كوريا الجنوبية

أمر الرئيس الكوري الجنوبي لي جاي ميونغ، الخميس، بتفعيل صندوق لضمان استقرار الأسواق المالية في ظلّ الحرب في الشرق الأوسط، التي تسبّبت بتراجع حادّ في بورصة سيول.

بكين

تتوقّع الصين نموّا يراوح بين 4,5 و5% سنة 2026، هو الأدنى منذ أكثر من ثلاثة عقود، في ظلّ انعدام اليقين السائد على المستويين الداخلي والخارجي، وفق ما جاء في تقرير حكومي نشر الخميس.

برلين

حكم القضاء الألماني على شاب سوري بالسجن 13 عاما، إثر طعنه سائحا أمام نصب "المحرقة اليهودية" في برلين، بعد اعتناقه فكرا متشددا ومعاديا لليهود.