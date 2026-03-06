أذربيجان تجلي طاقمها الدبلوماسي من إيران غداة تعرضها لهجوم بمسيرات

أجلت أذربيجان طاقمها الدبلوماسي من سفارتها وقنصليتها في جارتها إيران، وذلك غداة اتهامها إيران بتنفيذ هجوم بمسيرات بينما نفت الأخيرة الضلوع فيه واتهمت إسرائيل فيه.

من العاصمة الأذربيجانية، باكو (Gettyimages)

أعلنت وزارة الخارجية الأذربيجانية، الجمعة، إجلاء طاقهما الدبلوماسي من جارتها إيران، غداة هجوم بمسيرات استهدف جيب ناخيتشيفان.

وقال وزير الخارجية الأذربيجاني دجيهون بايماروف، إن "أذربيجان تقوم بإجلاء طاقمها الدبلوماسي من إيران، في إجراء يشمل السفارة في طهران وقنصلية في تبريز".

واتهمت أذربيجان، الخميس، إيران بشن هجوم بطائرات مسيّرة على جيب ناخيتشيفان تسبب في إصابة أربعة أشخاص، وتعهدت الرد عليه.

لكن إيران نفت مسؤوليتها، واتهم وزير خارجيتها عباس عراقجي إسرائيل بإطلاق المسيّرات على أذربيجان "للإضرار بالعلاقات الجيدة" بين البلدين.

وأوضح بيراموف أنه تحدث "بشكل جدي" عن الحادث خلال اتصال هاتفي مع نظيره الإيراني، وأن "الجانب الإيراني وعد بإجراء تحقيق معمق ونحن ننتظر النتائج".

وسبق أن أبدت إيران مخاوف من أن تقوم إسرائيل، الحليفة القريبة لأذربيجان والمزود الرئيس لها بالأسلحة، باستخدام أراضي هذه الدولة لشن هجمات عليها.

وخلال حرب الـ12 يوما بين إسرائيل وإيران في حزيران/ يونيو، أكّدت باكو لطهران أنها لن تسمح باستخدام أراضيها لشن هجمات على "دول ثالثة، بما فيها إيران، الدولة الصديقة".

ولطالما تخوّفت إيران من النزعة الانفصالية لدى الأقلية الأذرية التي تعد نحو عشرة ملايين نسمة من أصل تعداد سكاني إجمالي في إيران يبلغ 83 مليونا.