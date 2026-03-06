أوكرانيا سترسل "قريبا" خبراء عسكريين في المسيرات إلى الشرق الأوسط للتصدي لهجمات إيران

تستعد أوكرانيا لإرسال عسكريين إلى الشرق الأوسط لمساعدة القوات الأميركية وحلفائها في مواجهة المسيّرات الإيرانية، بطلب من الولايات المتحدة، مقابل سعي كييف للحصول على صواريخ "باتريوت" ودعم دبلوماسي بحربها مع روسيا.

ترسل أوكرانيا "قريبا" عسكريين إلى الشرق الأوسط، لمساعدة الولايات المتحدة وحلفائها في المنطقة على التصدي لهجمات إيران بالمسيرات، بحسب ما أفاد مسؤول أوكراني كبير، اليوم الجمعة.

وأفاد المسؤول بأن "من المتوقع أن يصل عسكريون أوكرانيون في المستقبل القريب" إلى الخليج، مشيرا إلى محادثات لا تزال قائمة "لتحديد كيفية تحقيق ذلك".

وذكر المسؤول أن كييف تأمل في الحصول في المقابل على صواريخ لأنظمة "باتريوت" الأميركية، الوحيدة القادرة على اعتراض الصواريخ البالستية التي تستخدمها موسكو ضد أوكرانيا. كذلك تطمح أوكرانيا إلى دعم دبلوماسي في مواجهة روسيا.

وقال "نحتاج إلى صواريخ لأنظمة باتريوت، وتمويل لإنتاج أسلحة للدفاع عن أنفسنا، ودعم دبلوماسي لإنهاء الحرب هنا".

وأعلن الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، الخميس، أن الولايات المتحدة طلبت دعم أوكرانيا لحماية القوات الأميركية في الشرق الأوسط من المسيّرات الإيرانية.

وابتكرت كييف وسائل فاعلة وغير مكلفة لإسقاط المسيّرات الإيرانية الصنع التي دأبت روسيا على مهاجمتها بها بكثافة، منذ بدء الحرب ضد موسكو عام 2022، ومن هذه الوسائل مسيّرات اعتراضية تدمّرها في الجو.

وأضاف المسؤول الأوكراني أن "الجانب الأميركي هو من قدم الطلب (...)، فوافقت أوكرانيا على تقديم هذه المساعدة".