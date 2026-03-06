إيران: اجتماع مجلس القيادة لمناقشة اختيار المرشد الأعلى الجديد

أعلن التلفزيون الرسمي الإيراني أن مجلس القيادة اجتمع لمناقشة كيفية عقد اجتماع مجلس خبراء القيادة لاختيار المرشد الأعلى القادم، دون تحديد موعد أو طريقة التصويت.

إيرانيون يتظاهرون ضد الهجمات التي شنتها إسرائيل والولايات المتحدة على إيران في 28 شباط 2026 في طهران (Getty Images)

أعلن التلفزيون الرسمي الإيراني، اليوم الجمعة، أن مجلس القيادة عقد اجتماعًا لمناقشة ترتيبات انعقاد اجتماع مجلس خبراء القيادة، الهيئة التي ستتولى اختيار المرشد الأعلى القادم للبلاد.

ويضم مجلس القيادة كلًا من الرئيس مسعود بزشكيان، ورئيس السلطة القضائية غلام حسين محسني إجئي، ورجل الدين آية الله علي رضا أعرافي.

ولم يقدم البيان أي تفاصيل حول الجدول الزمني لاختيار المرشد أو طريقة عقد اجتماع المجلس، سواء كان حضوريًا أو عن بُعد للتصويت.

وجاء هذا الاجتماع في وقت يظل فيه مقر مجلس خبراء القيادة هدفًا لهجمات سابقة، خلال سلسلة الضربات الجوية الإسرائيلية الأمريكية التي استهدفت المباني المرتبطة به.

ومجلس خبراء القيادة هو هيئة دينية عليا تتكون من 88 عضوًا من كبار رجال الدين في إيران، ويُمنح هذا المجلس صلاحية اختيار المرشد الأعلى للبلاد. يُعد المرشد الأعلى أعلى سلطة في النظام الإيراني، وله دور حاسم في تحديد السياسات الداخلية والخارجية، بما في ذلك الشؤون العسكرية والدبلوماسية.

مجلس القيادة، الذي اجتمع لمناقشة ترتيبات اجتماع مجلس خبراء القيادة، يضم كبار المسؤولين مثل الرئيس مسعود بزشكيان ورئيس السلطة القضائية غلام حسين محسني إجئي وآية الله علي رضا أعرافي. هذا الاجتماع يعكس أهمية التنسيق بين مختلف السلطات قبل اتخاذ قرار اختيار المرشد الجديد، خصوصًا في فترة يشهد فيها النظام تغييرات حساسة أو أزمات داخلية وخارجية.

على مدار السنوات الماضية، تعرضت مباني مجلس خبراء القيادة لهجمات في سياق النزاعات الإقليمية، بما في ذلك ضربات جوية إسرائيلية أميركية، ما يعكس حساسية الموقع ودوره الإستراتيجي في النظام الإيراني.

اختيار المرشد الأعلى الجديد يمثل حدثًا ذا أثر كبير على السياسة الإيرانية، وقد يؤثر على العلاقات مع القوى الإقليمية والدولية، خصوصًا في ضوء التوترات القائمة مع الولايات المتحدة وإسرائيل، والصراع على النفوذ في المنطقة.