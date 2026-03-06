الحرب على إيران: موجة ضربات بطهران والحرس الثوري جاهز لمواجهة طويلة والسعودية تسقط مسيرات

شنّت الجيش الإسرائيلي ضربات واسعة على بنى تحتية في طهران، بينما ردّت إيران بصواريخ ومسيّرات باتجاه إسرائيل ودول خليجية. أعلنت وزارة الدفاع السعودية اعتراض مسيّرات وصواريخ قرب الرياض، وأكد الحرس الثوري الإيراني الاستعداد لحرب طويلة واستخدام أسلحة جديدة مستقبلا.

شنّ الجيش الإسرائيلي، سلسلة من الضربات "الواسعة النطاق" على طهران، الجمعة، معلنا استهداف البنى التحتية التابعة للنظام الإيرانيّ، في حين أطلقت طهران صواريخ ومسيّرات صوب البلاد، منذ الليلة الماضية، فيما أعلنت السعودية اعتراض ثلاث مسيّرات شرق منطقة الرياض، في وقت تواصل إيران شن هجمات على دول الخليج، ردا على الحرب مع الولايات المتحدة وإسرائيل.

وأكّد الناطق الرسمي باسم وزارة الدفاع السعودية، "اعتراض وتدمير ثلاث مسيّرات شرق منطقة الرياض"، وذلك بعدما كانت السلطات السعودية أعلنت باكرا صباح الجمعة، اعتراض ثلاثة صواريخ كانت متجهة نحو قاعدة "الأمير سلطان الجوية"، التي تضمّ قوات أميركية.

وأفادت العديد من وسائل الإعلام الإيرانية من بينها التلفزيون الرسمي، في وقت مبكر من صباح الجمعة، بوقوع سلسلة من الانفجارات في أجزاء مختلفة من العاصمة، خصوصا في شرقها وغربها.

وجاء في بيان للجيش الإسرائيلي، أن قواته شنت "موجة ضربات واسعة النطاق على بنى تحتية تابعة للنظام الإرهابي الإيراني في طهران".

وقال الناطق باسم الحرس الثوري الإيراني، علي محمد نائيني، إنهم "جاهزون لحرب طويلة" للرد على الهجمات الإسرائيلية الأمريكية المتواصلة، مضيفا أن على "العدو أن يتوقع ضربات موجعة في كل موجة من العمليات، وأنهم "جاهزون لحرب طويلة حتى يُعاقب المعتدون".

وفي معرض حديثه عن استعدادات بلاده، قال نائيني: "إن أسلحة جديدة لإيران في الطريق، ولم تُستخدم على نطاق واسع بعد".

ومنذ 28 شباط/ فبراير الماضي، تشن إسرائيل والولايات المتحدة هجمات على إيران، أودت بحياة مئات الأشخاص، على رأسهم المرشد علي خامنئي ومسؤولون أمنيون، فيما ترد طهران بإطلاق رشقات صاروخية ومسيرات باتجاه إسرائيل.

وترد طهران بشن هجمات على ما تصفها بأنها "مصالح أميركية" بدول عربية، خلفت قتلى وجرحى وألحقت أضرارا بمرافق مدنية، بينها موانئ ومبان سكنية، وأدانت دول مجلس التعاون الخليجي هذه الهجمات وطالبت بوقف التصعيد العسكري في المنطقة.

