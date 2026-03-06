الولايات المتحدة تعلن إغراق أكثر من 30 سفينة إيرانية حتى الآن

أعلن قائد القيادة المركزية الأميركية أن القوات الأميركية دمّرت أكثر من 30 سفينة إيرانية وضربت حاملة مسيّرات، مؤكدا تراجع الهجمات الصاروخية والمسيّرة الإيرانية بشكل كبير مع استمرار استهداف قدراتها الصناعية العسكرية.

أغرقت الولايات المتحدة أكثر من 30 سفينة إيرانية خلال الحرب الجارية، في حين انخفضت الهجمات التي تشنها طهران بالصواريخ البالستية وبالمسيّرات بشكل كبير، وفق ما قال مسؤول عسكري أميركي رفيع المستوى الخميس.

وقال قائد القيادة العسكرية الأميركية المركزيّة (سنتكوم)، براد كوبر، في مؤتمر صحافي: "لقد أغرقنا حتى الآن أكثر من 30 سفينة، وفي الساعات القليلة الماضية، ضربنا حاملة طائرات مسيرة إيرانية، حجمها مماثل لحاملة طائرات من الحرب العالمية الثانية تقريبا. إنها مشتعلة الآن".

وأضاف كوبر أنه في الوقت نفسه "انخفضت الهجمات الصاروخية البالستية الإيرانية بنسبة 90 في المئة مقارنة باليوم الأول (من الحرب)".

وتابع: "وكذلك انخفضت الهجمات بمسيّرات، بنسبة 83 في المئة".

وأشار كوبر إلى أن الولايات المتحدة لا تستهدف الصواريخ الإيرانية فحسب، بل تسعى أيضا إلى "تدمير القاعدة الصناعية للصواريخ البالستية الإيرانية".

وقال "مع انتقالنا إلى المرحلة التالية من هذه العملية، سنفكّك قدرة إيران على إنتاج الصواريخ بشكل ممنهج من أجل المستقبل".