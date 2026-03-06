تحقيق أميركي يرجّح تورط القوات الأميركية في قصف مدرسة للبنات في إيران

أفادت "رويتر" نقلاً عن مسؤولين أميركيين بأن محققين عسكريين يرجّحون مبدئياً أن تكون القوات الأميركية مسؤولة عن الهجوم الذي استهدف مدرسة للبنات في مدينة ميناب جنوب إيران وأوقع عشرات القتلى من الطالبات، السبت الماضي، فيما لا يزال التحقيق جارياً.

وقال المسؤولان، اللذان طلبا عدم الكشف عن هويتيهما، إن التقييم الأولي لا يزال قيد المراجعة، ولم يصل المحققون إلى نتيجة نهائية، مع احتمال ظهور أدلة جديدة قد تبرئ واشنطن أو تشير إلى طرف آخر مسؤول عن الهجوم.

ولم تتضح بعد تفاصيل إضافية حول التحقيق، بما في ذلك نوع الذخيرة المستخدمة أو الأدلة التي استند إليها هذا التقييم الأولي أو أسباب احتمال استهداف المدرسة.

وكان وزير الدفاع الأميركي بيت هيغسيث قد أقرّ، الأربعاء، بأن الجيش فتح تحقيقاً في الواقعة، مؤكداً أن القوات الأميركية "لا تستهدف أهدافاً مدنية"، وأن التحقيق جارٍ لمعرفة ملابسات الحادث.

وتعرضت مدرسة للبنات في مدينة ميناب جنوب إيران للقصف يوم السبت، وهو اليوم الأول الذي بدأت فيه الولايات المتحدة وإسرائيل هجمات عسكرية على إيران.

وقال السفير الإيراني لدى الأمم المتحدة في جنيف علي بحريني إن الهجوم أسفر عن مقتل 150 طالبة، فيما لم تتمكن رويترز من التحقق بشكل مستقل من عدد الضحايا.

وفي رد أولي، قال المتحدث باسم القيادة المركزية الأميركية تيموثي هوكينز إن التعليق على الحادث غير مناسب في الوقت الحالي بسبب استمرار التحقيق، بينما أكد البيت الأبيض أن الولايات المتحدة لا تستهدف المدنيين.

الأمم المتحدة تدعو إلى تحقيق مستقل وسط تصاعد العمليات العسكرية في إيران

في المقابل، دعت مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان إلى إجراء تحقيق في الهجوم، مشيرة إلى أن مسؤولية التحقيق تقع على عاتق الجهة التي نفذت الضربة.

ويأتي الحادث في ظل تنسيق عسكري بين الولايات المتحدة وإسرائيل في الهجمات داخل إيران، حيث تركز إسرائيل على مواقع إطلاق الصواريخ في غرب البلاد، بينما تستهدف الولايات المتحدة أهدافاً مماثلة إضافة إلى مواقع بحرية في الجنوب.

ويحذر خبراء من أن استهداف منشآت مدنية مثل المدارس قد يُعد جريمة حرب بموجب القانون الإنساني الدولي، في حال ثبت تعمد الهجوم.