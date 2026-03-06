ترامب: غزو بريّ لإيران سيكون "مضيعة للوقت"

أشار دونالد ترامب إلى أنه لا يخطط لغزو بري لإيران، مؤكدا استمرار الهجمات الأميركية-الإسرائيلية، ومعلنا تدمير قدرات عسكرية إيرانية كبيرة. كما دعا قوات الحرس الثوري الإيراني والجيش للاستسلام، وحث الإيرانيين على الانتفاض ضد النظام.

لمح الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، إلى أنه لا يفكر حاليًا في خيار تنفيذ غزو بري لإيران، عادّا أن الحديث عن هذا الاحتمال "مضيعة للوقت".

وجاءت تصريحات ترامب في مقابلة مع قناة "إن بي سي نيوز" الأميركية، الخميس، تطرق فيها إلى الهجمات التي تشنها الولايات المتحدة وإسرائيل على إيران.

وأشار ترامب إلى أن وتيرة الهجمات وحدتها ستستمران، وعلق على تصريحات وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، التي قال فيها إن بلاده "مستعدة" لاحتمال غزو بري من قبل القوات الأميركية.

ووصف ترامب هذه التصريحات بأنها "تعليق غير مجد"، وقال: "إنها مضيعة للوقت. خسروا كل شيء، وخسروا أسطولهم البحري، وخسروا كل ما يمكن أن يخسروه".

وذكر ترامب أنه يريد القضاء الكامل على هيكل القيادة في إيران، مشيرا إلى أنهم لا يرغبون في "إعادة بنائه بالشكل الحالي".

خريطة تفاعلية: دائرة الحرب في المنطقة؛

وذكر أن بلاده تريد أن يكون لدى إيران "قائد جيد"، مضيفًا: "هناك بعض الأشخاص الذين أعتقد أنهم سيقومون بعمل جيد".

دعوة الحرس الثوري والجيش والشرطة بإيران لإلقاء السلاح

كما دعا الرئيس الأميركي، الحرس الثوري الإيراني وقوات الجيش والشرطة إلى إلقاء أسلحتهم، في خضم هجمات تشنها الولايات المتحدة وإسرائيل على إيران.

جاء ذلك الخميس خلال حفل استقبال في البيت الأبيض لنادي إنتر ميامي، بطل الدوري الأميركي لكرة القدم في العام الماضي.

وقال إنهم قرروا مهاجمة إيران بالتنسيق مع إسرائيل، وادعى أنه لولا ذلك لكانت إيران ستهاجمهم.

وصرح أنهم دمروا إلى حد كبير البحرية الإيرانية والصواريخ والقوات الجوية، مضيفا أنهم قصفوا 24 سفينة إيرانية.

وأضاف: "أدعو الحرس الثوري الإيراني والجيش والشرطة إلى إلقاء أسلحتهم، وإلا سيُقتلون جميعا. وأدعو الشعب الإيراني إلى الانتفاضة واستعادة وطنه".

وزعم ترامب أن الإيرانيين يريدون منه توقيع اتفاق، وأنه رد عليهم بأن "الوقت قد فات... الآن نريد محاربتهم بشكل أكبر".

وذكر أن 60 بالمئة من صواريخ إيران و64 بالمئة من مواقع إطلاقها الصاروخية قد دُمرت في الهجمات الأميركية الإسرائيلية.

وخاطب ترامب الدبلوماسيين الإيرانيين العاملين في أنحاء العالم، قائلا: "ندعو الدبلوماسيين الإيرانيين إلى طلب اللجوء".

وأشار إلى أنهم يتابعون عملية اختيار الزعيم الجديد لإيران، مؤكدا أنهم يريدون ضمان "ألا تُشكل إيران تهديدا لأميركا أو إسرائيل أو أي من جيرانها" أيا كان الزعيم الجديد.

ومنذ 28 شباط/ فبراير الماضي، تشن إسرائيل والولايات المتحدة حربا على إيران، أودت بحياة مئات الأشخاص، على رأسهم المرشد علي خامنئي ومسؤولون أمنيون، فيما ترد طهران بإطلاق رشقات صاروخية ومسيرات باتجاه إسرائيل.

وترد طهران بشن هجمات على ما تصفها بأنها "مصالح أميركية" بدول عربية، خلفت قتلى وجرحى وألحقت أضرارا بمرافق مدنية، بينها موانئ ومبان سكنية.

وكان عراقجي قد صرّح الخميس لقناة "إن بي سي"، أن إيران "مستعدة لكل الاحتمالات" حتى لعملية برية، مضيفا "نحن ننتظرهم. نحن واثقون من أننا نستطيع مواجهتهم، وأن ذلك سيكون كارثيا بالنسبة إليهم".