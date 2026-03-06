ترامب يشجّع فصائل كردية إيرانية على مهاجمة طهران مع اتساع رقعة الحرب في الشرق الأوسط

شجّع الرئيس الأميركي دونالد ترامب فصائل كردية إيرانية متمركزة في العراق على مهاجمة إيران، مع اتساع رقعة الحرب في الشرق الأوسط ودخولها يومها السابع، في وقت أعلنت فيه إسرائيل تنفيذ هجمات "واسعة النطاق" على بنى تحتية في طهران.

يتواصل التصعيد العسكري في الشرق الأوسط مع دخول الحرب بين إيران من جهة والولايات المتحدة وإسرائيل من جهة أخرى أسبوعها الأول، في وقت شجّع فيه الرئيس الأميركي دونالد ترامب فصائل كردية إيرانية متمركزة في العراق على مهاجمة إيران، بينما توعّدت أذربيجان بالرد على ما قالت إنه قصف إيراني استهدف أراضيها.

وقال ترامب في مقابلة مع وكالة "رويترز"، أمس الخميس، إنه يدعم تحرك القوات الكردية الإيرانية إذا قررت مهاجمة قوات الأمن الإيرانية، مضيفاً: "أعتقد أنه أمر رائع أنهم يريدون فعل ذلك، وأنا أؤيدهم تماماً".

وذكرت مصادر أمنية أن جماعات كردية إيرانية متمركزة في إقليم كردستان العراق أجرت خلال الأيام الماضية مشاورات مع الولايات المتحدة بشأن احتمال تنفيذ هجمات ضد قوات الأمن الإيرانية في غرب البلاد، مشيرة إلى أن هذه الفصائل تجري تدريبات على الحدود العراقية-الإيرانية تحضيراً لمثل هذه العمليات.

في المقابل، أعلنت إسرائيل، صباح اليوم الجمعة، بدء موجة "واسعة النطاق" من الهجمات على بنى تحتية في طهران، بينما تعرّضت مدن في دول خليجية لقصف جديد من جانب إيران، في إطار حرب مستمرة منذ سبعة أيام اتسعت رقعتها لتشمل عدة دول في المنطقة.

وتشير التقارير إلى أن إيران نفذت هجمات استهدفت إسرائيل ودولاً في الخليج إضافة إلى قبرص وتركيا وأذربيجان، فيما امتدت العمليات العسكرية إلى المحيط الهندي قبالة سريلانكا، حيث أعلنت مصادر أن غواصة أميركية أغرقت سفينة حربية إيرانية.

وفي تطور آخر، قال ترامب إن الولايات المتحدة يجب أن تشارك في اختيار الزعيم المقبل لإيران، بعد مقتل المرشد الأعلى آية الله علي خامنئي في غارات جوية هذا الأسبوع، وفق ما أوردته "رويترز".

لكن وزير الدفاع الأميركي بيت هيغسيث أكد أن واشنطن لا تعتزم توسيع أهدافها العسكرية داخل إيران، مشدداً على أن الولايات المتحدة "تعرف تماماً ما تسعى لتحقيقه".

من جهة أخرى، أعلنت أذربيجان أنها بدأت اتخاذ إجراءات للرد على ما وصفته بهجوم بطائرات مسيّرة إيرانية أصاب أربعة أشخاص في منطقة ناخيتشفان، بينما نفت طهران مسؤوليتها عن الهجوم.

وفي موازاة ذلك، حذّر "حزب الله" اللبناني سكان البلدات الإسرائيلية القريبة من الحدود اللبنانية من البقاء في مناطقهم، داعياً إلى إخلائها، في ظل استمرار التوتر العسكري في المنطقة.