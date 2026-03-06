ترامب يلمح إلى خطة بشأن كوبا بعد الانتهاء من حرب إيران

لمح دونالد ترامب إلى خطة محتملة بشأن كوبا خلال فعالية في البيت الأبيض، مشيدا بجهود ماركو روبيو، وعادّا أن تغييرا سياسيا في كوبا قد يحدث لاحقا.

لمح الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، أمس الخميس، بشكل مبهم إلى خطة تتعلق بكوبا، وذلك إثر الهجوم الأميركي الإسرائيلي المشترك على إيران.

وقال ترامب خلال فعالية في البيت الأبيض: "نريد أولا حلّ هذه المسألة (إيران)، لكنّ عودتكم أنتم والعديد من الأشخاص الرائعين إلى كوبا، مسألة وقت لا أكثر".

ويبدو أنه كان يخاطب وزير الخارجية ماركو روبيو، وهو سليل عائلة من المهاجرين الكوبيين.

وقد توجه ترامب إلى روبيو قائلا: "لقد قمت بعمل رائع على صعيد مكان يدعى كوبا".

كوبا تعلن وفاة أحد المصابين خلال اعتراض زورق سريع أميركي

وفي سياق ذي صلة، أعلنت الحكومة الكوبية، أمس الخميس، وفاة أحد الجرحى الذين أصيبوا خلال عملية التسلل المسلح التي وقعت الأسبوع الماضي على متن زورق سريع مسجل في فلوريدا، مشيرة إلى أن التحقيق يتقدم بالتعاون بين هافانا وواشنطن.

وكان الجرحى الذين وجهت إليهم النيابة العامة الكوبية تهمة "الإرهاب"، جزءا من مجموعة تضم عشرة مسلحين تم اعتراضهم في 25 شباط/ فبراير في المياه الإقليمية الكوبية.

وخلال المواجهة مع حرس الحدود الكوبيين، قُتل أربعة من أفراد الطاقم وأُصيب الستة الآخرون.

وقالت وزارة الداخلية في بيان بثه التلفزيون الوطني مساء الخميس "في ما يخص روبرتو ألفاريز أفيلا، توفي في 4 آذار/ مارس، متأثرا بجروحه التي أصيب بها"، ليصل بذلك عدد القتلى الإجمالي الناجم عن الحادثة إلى خمسة.