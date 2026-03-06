رئيس حكومة لبنان يحذر من كارثة إنسانية بعد ارتفاع عدد النازحين

حذر نواف سلام من كارثة إنسانية محتملة جراء الغارات الإسرائيلية على جنوب لبنان، بينما سجّلت إدارة مخاطر الكوارث اللبنانية نزوح نحو 95 ألف شخص وإيوائهم في 441 مركزا، مع استمرار الدعوات لوقف العدوان وحماية المدنيين.

حذّر رئيس الحكومة اللبنانية، نواف سلام، اليوم الجمعة، من "كارثة إنسانية" تلوح في الأفق، بعد ارتفاع عدد النازحين جراء الهجمات الإسرائيلية المكثفة على جنوبي لبنان، منذ الإثنين.

وقال سلام في كلمة له أمام سفراء الدول العربية والأجنبية في مقر الحكومة ببيروت، إن "هناك كارثة إنسانية تلوح في الأفق، بعد ارتفاع عدد النازحين".

وأضاف أن "جزءًا من اللبنانيين يدفع ثمنا باهظا، ولكن كلّ لبنان هو ضحيّة، وسنستمرّ بقرار حصريّة السلاح لمصلحة اللبنانيين".

وفي 5 آب/ أغسطس 2025، أقرت الحكومة اللبنانية حصر السلاح بيد الدولة، بما في ذلك ما يمتلكه "حزب الله"، الأمر الذي رفضه الأخير.

وشدّد سلام على أن "قرار الحرب والسّلم يجب أن يبقى بيد الدولة"، مشيرا إلى مواصلة حكومته "العمل مع كافة شركائنا الدوليين لوقف العدوان الإسرائيلي".

وتابع: "لم نختر هذه الحرب ونعمل مع أصدقائنا لوقف التصعيد وحماية بلدنا".

والخميس، أعلنت إدارة مخاطر الكوارث التابعة لرئاسة الوزراء اللبناني، في تقريرها اليومي، الخميس، أن "عدد النازحين المسجلين في مراكز الإيواء بلغ 95 ألفا و773 شخصا".

وأشارت إلى أن عدد مراكز الإيواء وصل إلى 441 مركزا.

وبالتوازي مع ذلك، وسع الجيش الإسرائيلي الخميس، إنذارات الإخلاء لتشمل أحياء واسعة بالضاحية الجنوبية لبيروت، بعد يوم من مطالبته السكان جنوب نهر الليطاني بمغادرة المنطقة والتوجه إلى شمال النهر.

والإثنين، اتسعت رقعة الحرب إقليميا لتشمل لبنان، بعد أن بدأت إسرائيل والولايات المتحدة حربا متواصلة على إيران، حليفة "حزب الله"، ما خلّف أكثر من الف قتيل إيراني، بينهم المرشد الأعلى، علي خامنئي.

وهاجم "حزب الله"، الإثنين، موقعا عسكريا شمالي إسرائيل، ردا على اعتداءات تل أبيب المتواصلة على لبنان، رغم اتفاق وقف إطلاق النار منذ تشرين الثاني/ نوفمبر 2024، واغتيالها خامنئي.

وشرعت إسرائيل، في اليوم ذاته، بعدوان جديد على لبنان، عبر غارات جوية على الضاحية الجنوبية لبيروت ومناطق جنوبي وشرقي البلاد، ثم بدأت الثلاثاء توغلا بريا محدودا.

وسبق أن قتلت إسرائيل أكثر من 4 آلاف شخص وأصابت نحو 17 ألفا آخرين خلال عدوان على لبنان، بدأته في تشرين الأول/ أكتوبر 2023، قبل أن تحوله في أيلول/ سبتمبر 2024 إلى حرب شاملة.