موجز الجمعة: توسع الحرب على إيران والهجمات على الخليج وأبرز المستجدات العالمية

في ما يلي أدناه موجز لأبرز الأخبار حول العالم الجمعة، والذي يتوقف عند الحرب على إيران التي تتصدر المشهد، في ظل تشعبها وتوسعها مع هجمات متبادلة وأخرى تستهدف دول الخليج وانخراط حزب الله فيها إلى جانب طهران.

تصاعد أعمدة الدخان إثر هجمات على طهران (Gettyimages)

استيقظت بيروت وطهران الجمعة على وقع غارات جوية متواصلة، في إطار "مرحلة جديدة" من الحرب توعّدت بها إسرائيل، معلنة هذه المرة استهداف البنى التحتية للحكم في إيران والضاحية الجنوبية لبيروت معقل حزب الله.

وخلّفت الغارات الإسرائيلية ليل الخميس – الجمعة، دمارا كبيرا في الضاحية الجنوبية لبيروت، وذلك بعد تحذير إسرائيلي غير مسبوق بإخلائها فيما قال الجيش الإسرائيلي إنه دمّر مقرات تابعة لحزب الله.

واستهدفت غارة اسرائيلية مبنى في شارع رئيس ومكتظ في مدينة صيدا في جنوب لبنان، وفق ما أفادت الوكالة الوطنية للإعلام الرسمية، جاءت بدون تحذير مسبق. كذلك شنّت إسرائيل غارات جوية على بلدات في جنوب لبنان.

ودعت الأمم المتحدة إلى إجراء تحقيقات سريعة في الغارات الإسرائيلية المميتة التي استهدفت لبنان لتحديد مدى توافقها مع القانون الدولي.

وأفادت الأمم المتحدة، بأن نحو 50 ألف سوري عادوا إلى بلادهم خلال الأسبوع الفائت من لبنان.

وحذر رئيس الحكومة اللبنانية نواف سلام من "كارثة إنسانية" بعد نزوح الآلاف.

من جهته، حذر حزب الله سكان شمال إسرائيل بالإخلاء لمسافة 5 كيلومترات من الحدود، وأعلن مسؤوليته عن إطلاق صواريخ وقذائف مدفعية باتجاه مواقع تابعة للجيش الإسرائيلي.

وأعلن الحرس الثوري الإيراني أنه أطلق صواريخ وطائرات مسيّرة باتجاه تل أبيب حيث سُمع دوي انفجارات عدة بعد إعلان الجيش الإسرائيلي رصد صواريخ أُطلقت من إيران.

إلى ذلك، أعلن الجيش الإسرائيلي أنه قصف في وسط طهران، خلال غارة نفذتها نحو خمسين طائرة مقاتلة، الملجأ المحصّن الذي كان مخصصا للمرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي، الذي اغتيل في 28 شباط/ فبراير في اليوم الأول من الحرب الأميركية الإسرائيلية.

وأفاد الإعلام الإيراني، بأن انفجارات هزت مدينة بندر عباس الساحلية. وأعلن مسؤول إيراني مقتل عشرين شخصا على الأقل في الهجمات الأميركية الإسرائيلية على منطقة شيراز.

وأعلن الجيش الإيراني أنه استهدف في مياه الخليج ناقلة نفط أميركية اشتعلت فيها النيران.

وقال الرئيس الأميركي دونالد ترامب في مقابلة مع شبكة "إن بي سي نيوز" عبر الهاتف مساء الخميس، إن إرسال قوات برية إلى إيران سيكون "مضيعة للوقت".

وقال الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، إن بعض الدول بدأت جهود وساطة لكنه شدّد على أن مثل هذه الجهود يجب أن تتوجه إلى الجهة التي بدأت الحرب.

وخلص تحقيق لصحيفة "نيويورك تايمز" الأميركية إلى أن قصف مدرسة في مدينة ميناب الإيرانية السبت قد يكون ناجما عن ضربة أميركية كانت تستهدف قاعدة بحرية للحرس الثوري في مكان قريب.

وشدد مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك على ضرورة إجراء "تحقيق شفاف ونزيه" في الغارة التي استهدفت المدرسة، داعيا واشنطن إلى "الإسراع" في التحقيق الذي أعلنت أنها باشرته.

وحذر المستشار الالماني من أن انهيار الوضع في إيران قد يتسبب بموجهة هجرة.

الخليج

أعلنت السعودية اعتراض ثلاث مسيّرات شرق منطقة الرياض. وأفادت قطر بأن عناصر في بحريتها كانوا في مبان استهدفتها إيران في البحرين ولم يتم تسجيل إصابات في صفوفهم، فيما سُمعت انفجارات في دبي وأبو ظبي والمنامة والكويت، مع مواصلة طهران هجماتها ردا على الحرب الأميركية الإسرائيلية.

وسُمع دوي عدة انفجارات في المنامة حيث أطلقت صفارات الإنذار.

وأعلن الجيش الإيراني شنّ هجوم على قواعد أميركية في الكويت متوعدا بالمزيد من الضربات.

وقالت السلطات إنها تتعامل مع هجمات في الأجواء، عقب إعلان الكويت أن 67 من عسكرييها أصيبوا منذ بدء الهجمات الإيرانية قبل نحو أسبوع.

كما أعلن الحرس الثوري الإيراني، أن قواته استهدفت أنظمة رادار أميركية في الإمارات العربية المتحدة والأردن وقطر.

وترسل أوكرانيا "قريبا" عسكريين إلى الشرق الأوسط لمساعدة الولايات المتحدة وحلفائها في المنطقة على التصدي للمسيرات الإيرانية.

أربيل

تعرضت مقارّ تابعة للمعارضة الكردية الإيرانية في شمال العراق للقصف.

وسمع صحافيون في إقليم كردستان دوي انفجارات قرب مطار أربيل الدولي الذي يستضيف قاعدة تضمّ قوات التحالف الدولي بقيادة واشنطن لمحاربة تنظيم "داعش".

وهددت إيران، الجمعة، باستهداف "جميع مرافق" إقليم كردستان العراق إذا دخل مقاتلون منه أراضيها.

وأعلنت سلطات إقليم كردستان العراق توقّف الإنتاج في حقل نفطي تديره شركة أميركية، جرّاء هجوم شنته الخميس مسيّرتَان.

أسعار النفط

شهدت أسعار النفط ارتفاعا كبيرا، فيما لا تزال حركة المرور في مضيق هرمز متوقفة.

وأعلنت شركة "ميرسك" الدانماركية العملاقة للشحن البحري تعليق رحلات سفنها على الخطَّ بين أوروبا والشرق الأوسط، وذاك الذي يربط الشرق الأقصى بالشرق الأوسط.

الأمم المتحدة

أعلنت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، أن الحرب في الشرق الأوسط تشكل حالة طوارئ إنسانية كبرى مشددة على ضرورة ضمان ممر آمن لجميع المدنيين الفارين.

ودعا مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان إلى إعطاء "فرصة للسلام" وحضّ الأطراف المتحاربة على الهدوء.

السودان

أسفرت اشتباكات وضربات بطائرات مسيّرة عن مقتل 51 شخصا يومي الأربعاء والخميس في منطقة كردفان الإستراتيجية في وسط السودان التي تُعدّ أعنف خطوط المواجهة بين الجيش وقوات "الدعم السريع"، بحسب ما أفادت مصادر طبية محلية.

فضائح إبستين

نشرت وزارة العدل الأميركية وثائق صادرة عن مكتب التحقيقات الفدرالي (إف بي آي) تتضمن محاضر استجواب امرأة العام 2019، وجهت اتهامات غير مثبتة للرئيس دونالد ترامب، في إطار قضية المتمول المدان بجرائم جنسية جيفري إبستين.

الحرب الروسية - الأوكرانية

أعلنت روسيا وأوكرانيا عن تبادل 300 أسير حرب من كل جانب، في الجولة الثانية من عملية تبادل شهدت عودة 500 جندي من البلدين إلى ديارهم.

إثيوبيا

أفادت منظمة العفو الدولية بأن متمردين في أوروميا، الولاية الإثيوبية الأكبر وذات العدد الأكبر من السكان، ارتكبوا بين عامي 2020 و2024 أعمالا قد ترقى إلى جرائم حرب، من بينها إعدامات ميدانية واغتصاب نساء وفتيات قاصرات.

أفغانستان وباكستان

أعلن المفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان فولكر تورك عن مقتل 56 مدنيا بينهم 24 طفلا منذ تصاعد المواجهات الحدودية بين القوات الأفغانية والجيش الباكستاني الأسبوع الماضي.